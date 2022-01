LeBron James speelt op z’n oude dag nog altijd de pannen van het dak

LeBron James op Eerste Kerstdag in actie tegen Brooklyn Nets. Beeld Getty Images

In zijn negentiende seizoen in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA spot LeBron James met de wetten van de vergankelijkheid. Afgelopen donderdag vierde de sterspeler van Los Angeles Lakers zijn 37ste verjaardag, maar sporen van slijtage vertoont The King nauwelijks. Zijn cijfers zijn zelfs vergelijkbaar met die van tien jaar geleden.

Op zijn verjaardag poseerde James op Instagram met een stapel gouden kronen, een sigaar in de hand en diamanten om zijn nek. ‘Rumble, young man, rumble', schreef de basketballer bij het bericht, naar het voorbeeld van bokslegende Muhammad Ali.

Dat James zijn jeugdigheid nog niet is kwijtgeraakt, bewees hij een dag later op oudjaarsavond, met 43 punten en 14 rebounds tegen Portland Trailblazers. Nooit eerder was het een speler van zijn leeftijd gelukt om dergelijke statistieken te verzamelen.

Bij een spetterende dunk moest James in de lucht even bukken zodat hij zijn kruin niet tegen het achterbord stootte. De spectaculaire momenten zijn spaarzamer dan voorheen, maar soms etaleert de 2.05 meter lange basketballer nog de sprongkracht van een twintiger.

Iets brozer

De afgelopen jaren wordt de vraag met regelmaat gesteld: wanneer zal het verval bij James inzetten? De signalen zijn soms daar.

De viervoudig kampioen raakte sinds zijn komst naar Los Angeles in 2018 vaker geblesseerd dan in het verleden, waarin hij vaak onverwoestbaar leek. Ook van dit seizoen miste hij een deel door een buikspierblessure.

James dendert minder vaak naar de basket dan voorheen, schiet daardoor minder vrije worpen, en neemt meer driepunters dan ooit in zijn loopbaan. Toch, wie naar zijn cijfers kijkt, zou denken dat de tijd de afgelopen tien jaar heeft stilgestaan.

Qua gemiddeld aantal punten, rebounds en assists (respectievelijk 28,6, 7,5 en 6,6) is de 37-jarige James vrijwel een kopie van de 27-jarige versie van zichzelf (27,1, 7,9 en 6,2), de ontketende jongeman die bij Miami Heat net zijn eerste kampioenschap had gewonnen.

James Johnson (16) van Brooklyn Nets in een verdedigende rol tegen LeBron James (6). Beeld Getty Images

Opvallend is ook het aantal minuten dat hij dit jaar gemiddeld per wedstrijd op het veld staat: ruim 37, het hoogste aantal sinds het seizoen 2017-2018, dat hij eindigde als 33-jarige.

Van ernstig verval is dus nog geen sprake. Na negentien seizoenen, tien finaleplekken en vier kampioenschappen zou het niet mogelijk moeten zijn, maar James’ carrière kent simpelweg geen precedent.

Blader door de statistieken van zijn illustere voorgangers en overal is zichtbaar hoe de jaren op een bepaald punt beginnen te tellen. De punten verdwijnen. Gewrichten kraken. Sommigen moeten genoegen nemen met een rol als specialist of reserve.

Hoge scores

Nee, dan de 37-jarige James. Momenteel staat hij tweede op de topscorerslijst van de NBA, achter Kevin Durant van Brooklyn Nets, en draagt hij eigenhandig een kwakkelende titelkandidaat op zijn schouders. De Lakers, zwemmend in de middenmoot van de westelijke divisie, tonen zich een onevenwichtig gezelschap.

James zelf kende een valse start vanwege zijn blessure, die hem tien wedstrijden kostte. Een valse positieve coronatest hield hem nog eens twee duels aan de kant.

Door kwaaltjes en coronagevallen bij teamgenoten wordt James momenteel gebruikt als een luxe duizenddingendoekje. Geregeld speelt hij dit seizoen op de positie van center. Zijn ploeg leunt zwaar op hem: James neemt gemiddeld meer schoten dan hij in de afgelopen tien jaar deed.

Zijn naam viel dit seizoen nog maar zelden wanneer gedebatteerd werd over de beste speler van het moment. Stephen Curry (Golden State Warriors), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) en Durant kregen voorrang, maar met een indrukwekkende reeks van zeven wedstrijden (tot zondag) met dertig punten of meer, mengt James zich in de discussie.

Van alle spelers in de NBA speelde The King dit seizoen het vaakst een wedstrijd waarin hij meer dan dertig punten noteerde.

Gaat hij zo door, dan krijgt James het recordaantal punten in een carrière van Kareem Abdul-Jabbar in het vizier. Afgelopen week passeerde James als jongste speler ooit de grens van 36.000 punten, Abdul-Jabbar eindigde zijn loopbaan bij de Lakers met 38.387. James staat nu derde op de ranglijst, nummer twee Karl Malone (36.928) zal hij wellicht nog dit seizoen passeren.

Van ophouden wil James nog niet weten. Jaarlijks besteedt hij naar verluidt 1,5 miljoen dollar aan het onderhoud van zijn lichaam, aan privékoks, masseurs, cryokamers en andere technische snufjes. Alles om zijn loopbaan zo veel mogelijk te rekken.

‘Ik weet dat ik over de heuvel ben’, sprak James afgelopen week over zijn toekomst. ‘Maar ik speel nog op een veel te hoog niveau om over een pensioen na te denken. Zolang mijn geest scherp blijft en mijn lichaam die kan bijbenen, kan ik blijven spelen.’