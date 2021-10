LeBron James is overstag, maar de NBA houdt nog genoeg vaccinatiesceptici

LeBron James: inmiddels wel gevaccineerd, maar geen duidelijk standpunt. Beeld AFP

Wie in de Amerikaanse steden New York en San Francisco in een zaal wil sporten, moet gevaccineerd zijn, anders blijven de deuren gesloten. Ja, dat beleid geldt ook voor de bestbetaalde profs, zo bewijst de aanloop naar het nieuwe seizoen van de NBA. De basketbalcompetitie zit met een hardnekkig probleem: sommige spelers weigeren de prik. In New York en San Francisco kan het hen de helft van de wedstrijden kosten.

Kyrie Irving: ongevaccineerd thuis. Beeld AP

Kyrie Irving, sterspeler van Brooklyn Nets, ontbrak vorige week in het Barclays Center tijdens de jaarlijkse mediadag van de club. Terwijl zijn prominente collega’s Kevin Durant en James Harden zich in het stadion lieten interviewen, onder meer door komiek David Letterman, belde Kyrie Irving in via een videoverbinding. De 29-jarige spelverdeler, eenderde van het sterrentrio in Brooklyn, bleek thuis te zitten. Ongevaccineerd.

Morele bezwaren

Zijn vaccinatiestatus was een persoonlijke kwestie, sprak Irving, die het journaille vroeg zijn privacy te respecteren. Zijn tante verwoordde voor hem vorige week in tijdschrift Rolling Stone zijn afkeer voor de prik. Irving zou morele bezwaren hebben. Op sociale media volgde hij accounts die de vreemdste complottheorieën over het vaccin verspreidden. Zijn afwezigheid in het Barclays Center bevestigde de vermoedens dat Irving de prik niet had laten zetten.

Irving heeft nog iets meer dan een week om van gedachten te veranderen. Op 24 oktober speelt Brooklyn de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Alle spelers in New York moeten dan ten minste één inenting hebben gehad. In stadsdeel Manhattan meldde rivaal New York Knicks trots dat alle spelers inmiddels gevaccineerd zijn.

Andrew Wiggins: religieuze reden. Beeld AFP

Dat de NBA de richtlijnen van de speelsteden wil naleven, bleek in het geval van Andrew Wiggins van Golden State Warriors, de club uit San Francisco. De 26-jarige Canadees, een belangrijke waterdrager voor Stephen Curry, weigerde het vaccin. Alleen voor religieuze en medische redenen willen de steden een uitzondering maken. Wiggins noemde de eerste reden, maar zijn verzoek werd afgewezen.

Eigen research

Irving en Wiggins zijn niet de enige basketballers die het vaccin weigeren. Bradley Beal, sterspeler van Washington Wizards, herhaalde op de mediadag van zijn club de incorrecte bewering dat het vaccin weinig effect zou hebben. Jonathan Isaac (Orlando Magic) deed zijn ‘eigen research’ en bekeek daarbij onder meer speeches van oud-president Donald Trump, die zich als een van de eersten liet vaccineren.

Alleen Irving en Wiggins zullen mogelijk moeten toekijken bij thuiswedstrijden. Ook trainen met hun ploeggenoten mag niet. Bovendien worden ze niet betaald voor gemiste wedstrijden. Irving verdient jaarlijks 34 miljoen dollar, Wiggins 27 miljoen. Het kan een drijfveer zijn om alsnog overstag te gaan. Waarschijnlijk is dat de druk van ploeggenoten zwaarder weegt. Golden State en met name Brooklyn zijn dit jaar titelkandidaten.

De NBA zit met de kwestie in haar maag. Een vaccinatieplicht kreeg de competitie er in onderhandelingen met de spelersvakbond niet doorheen. Die geldt wel voor coaches, fysiotherapeuten en materiaalmannen die in de buurt van de spelers komen.

Het is een kleine minderheid die het meest en luidst van zich laat horen in de NBA, waar ruim 90 procent van de spelers wél is gevaccineerd. Juist daar moest de nadruk op liggen, sprak Michelle Roberts, voorzitter van de spelersvakbond. Ze verwees naar de lage vaccinatiegraad in de Verenigde Staten, nog altijd maar 55 procent. ‘We zouden het moeten het hebben over hoe we als land het voorbeeld van de NBA-spelers kunnen volgen.’

Hoofdbrekens

Het mogelijke ontbreken van een sterspeler bij de belangrijkste titelkandidaat is vooralsnog een verhaallijn die voorrang krijgt, want vooral Irving, nota bene lid van het uitvoerend comité van de spelersvakbond, zorgt voor hoofdbrekens.

De virtuoze spelverdeler van Brooklyn is een uitgesproken, maar vaak onnavolgbare persoonlijkheid. Een weldoener, maar tegelijk iemand die ooit zei te geloven dat de aarde plat is. Of hij het meende, is nog altijd niet duidelijk. Toen hij vorig seizoen een aantal weken niet wilde spelen, wisten zelfs zijn coaches niet waarom.

Bij het trainingskamp in San Diego was hij afgelopen week van de partij, maar de eerste oefenwedstrijd in het Barclays Center, komende vrijdag, zal hij waarschijnlijk moeten missen.

De NBA hield afgelopen week de adem in bij de mediadag van Los Angeles Lakers, want ook LeBron James had voorheen vragen over zijn vaccinatiestatus ontweken. Het gezicht van de competitie had de prik inmiddels laten zetten, onthulde hij deze keer. ‘Ik was zeer sceptisch, maar na mijn research te hebben gedaan, besloot ik dat dit het beste is voor mij en mijn omgeving.’

Een voortrekkersrol wilde hij niet nemen, zei James, die zich geregeld uitspreekt over maatschappelijke kwesties. ‘Iedereen beslist over zijn eigen lichaam.’ De passieve houding van hem en zijn gevaccineerde collega’s zorgt voor de nodige kritiek. ‘Ze laten het na om de verantwoordelijkheid te nemen die is verbonden aan hun bekendheid,’ sprak basketballegende Kareem Abdul-Jabbar tegen Rolling Stone. ‘Sporters hoeven geen spreekbuizen te zijn voor de overheid, maar het gaat in dit geval om de gezondheid van de bevolking.’