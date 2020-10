LeBron James en zijn Lakers verlaten NBA-bubbel als kampioen

LeBron James houdt de NBA-beker vast. Beeld AFP

Het betekende de zeventiende titel voor de club uit Californië, die daarmee op gelijke hoogte komt met de oostelijke rivaal Boston Celtics. Het laatste kampioenschap van de Lakers dateerde alweer uit 2010, sindsdien raakte de roemruchte glamourclub in verval: in de laatste zes seizoenen werden de play-offs gemist.

Bij zijn komst naar Los Angeles in de zomer van 2018, beloofde James een einde te maken aan de miserabele reeks. De nu viervoudig kampioen hield zijn woord. ‘De club is terug waar die hoort,’ zei James, dansend met de kampioenstrofee die in een koffer van Louis Vuitton de vloer op werd gereden.

Vreugdekreten galmden door de lege zaal in Orlando, waar tranen vloeiden en kinderen van spelers zwommen in confetti. Wat ontbrak was een volgepakt Staples Center, de thuishaven van de Lakers waar Hollywoodsterren elkaar verdringen voor de beste plekken. De kampioen moest het doen met een handvol naasten en een LED-scherm vol virtuele supporters, een onwerkelijke apotheose van een seizoen waarin toch al niets normaal was.

In maart werd de competitie onderbroken vanwege de uitbraak van het coronavirus. Na een pauze van vier maanden kwam de hervatting in een afgesloten omgeving in Disney World, een onderneming die vooraf werd beschouwd als een luchtkasteel maar wonderwel werkte.

Gedurende de ontknoping van de competitie werd gesproken over de waarde van het kampioenschap, dat volgens sommigen een asterisk verdiende vanwege het gebrek aan publiek en de uitdaging van uitwedstrijden op vijandige bodem. Veel kenners zagen juist een meerwaarde. ‘Dit is het meest zwaarbevochten kampioenschap in de geschiedenis van de competitie,’ oordeelde tv-commentator en oud-speler en -coach Mark Jackson. ‘Ik ben hier sinds juli en kan uit ervaring zeggen dat het een enorme opoffering is geweest.’

In augustus sprak James over de mentale beproeving die hij en zijn collega’s in Disney World moesten doorstaan. In de eerste weken ontbraken partners en kinderen. In de buitenwereld trokken protesten tegen racisme en politiegeweld door de Amerikaanse straten. Veel spelers hadden zich er graag bij aangesloten, voelden zich machteloos.

Even leek de bubbel te barsten, toen de basketballers staakten nadat de zwarte Jacob Blake in Kenosha, Wisconsin, werd neergeschoten door politieagenten. In een vergadering met louter spelers zouden onder meer James en de Lakers erop hebben aangedrongen om het seizoen te beëindigen. Uiteindelijk werd besloten in de bubbel te blijven.

Achtbaanrit

In een jaargang als een achtbaanrit kende met name de club uit Los Angeles een turbulent seizoen. ‘We hebben een diploma in tegenslag,’ sprak coach Frank Vogel bij het uitreiken van de kampioenstrofee. Zijn team was vorig jaar tijdens de voorbereiding in China, op het moment dat het land de NBA de oorlog verklaarde nadat de technisch directeur van Houston Rockets op Twitter zijn steun aan Hongkong betuigde. (De laatste twee finalewedstrijden werden bij hoge uitzondering vertoond door de Chinese staatstelevisie, na een boycot van ruim een jaar.)

In januari verloren de Lakers hun grootste clubicoon, Kobe Bryant, die samen met zijn 13-jarige dochter Gianna om het leven kwam bij een helikopterongeluk. Het kampioenschap werd aan hem opgedragen. ‘We wilden hem niet teleurstellen,’ zei sterspeler Anthony Davis, die in zijn eerste seizoen bij de Lakers mocht proeven van het ultieme succes. ‘We deden dit voor hem.’

Met name James was magistraal in de finalereeks, waarin hij gemiddeld dertig punten per wedstrijd noteerde. Na de ontknoping tegen de taaie underdog Miami Heat werd de 35-jarige uitgeroepen tot beste speler van de eindstrijd.

In zijn eerste jaar voor de Lakers, het seizoen 2018/2019, kampte James nog met een liesblessure en miste hij voor het eerst sinds 2004 de play-offs. In de zomer werd zijn team gerenoveerd en kreeg hij hulp van de aangetrokken Davis, met wie hij vanaf dag één van het seizoen een machtig duo vormde.

Extra druk

Gedurende het jaar werd de druk op James opgevoerd: alle grootheden die ooit het shirt van de Lakers droegen, behaalden meerdere kampioenschappen bij de club, van Magic Johnson (5) tot Kobe Bryant (5) en Shaquille O’Neal (3). Verwachtingen van supporters in Los Angeles zijn chronisch torenhoog. ‘Ik heb geleerd dat je voorgaande prestaties hier niet tellen,’ sprak James, die eerder twee titels behaalde met Miami Heat en een derde met Cleveland Cavaliers. ‘Het betekent pas wat als je het in Los Angeles doet.’

Uiteraard werden de vergelijkingen met Michael Jordan tijdens de finale uit de kast gehaald in de vele praatprogramma’s op de Amerikaanse sportzenders. Wanneer James uitblinkt, wordt de vraag als een Pavlov-reactie opgeworpen: wie is de beste aller tijden?

James zelf zegt zich niet meer druk te maken over zijn plek tussen de grootheden uit de NBA-geschiedenis. Na vier kampioenschappen bij drie verschillende clubs heeft hij vrijwel niets meer te bewijzen. ‘Wat ik achterlaat voor de volgende generatie vind ik belangrijker,’ sprak James, die als ondernemer en burgerrechtenactivist verder kijkt dan het basketbalveld waarop hij nog altijd domineert. Niettemin heeft hij vanaf vandaag met een unieke status een streepje voor op zijn historische concurrenten. LeBron James, bubbelkampioen.