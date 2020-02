Lavreysen tart de wielerwetten en grijpt goud op keirin

Harrie Lavreysen pakt de wereldtitel op keirin. Beeld ANP

Drie rijen dik opstomen en vervolgens bijna twee volle ronden in je eentje op kop beuken – het lijkt Harrie Lavreysen (22) uit Luyksgestel niet te deren. Donderdagavond pakte hij op het velodroom van Berlijn de titel die op zijn gestaag uitdijende erelijst ontbrak. Hij werd wereldkampioen op de keirin, op een manier die de wielerwetten op de baan tartte.

Het was zijn tweede gouden medaille na de winst op de teamsprint een avond eerder, waarin hij met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland tot twee keer toe het wereldrecord verbeterde. Hij ging, zei de Brabander vorige week al anticiperend op het mogelijke resultaat, maar geen carnaval vieren.

In de wedstrijd, waarin zes renners eerst achter een derny rijden waarna ze over drie ronden sprinten om de zege, koos hij ervoor al snel naar voren te gaan, ook al moest hij daarvoor hoger in de baan extra meters maken. Hij rekende erop dat zijn snelheid over de laatste 500 meter zo hoog lag dat niemand hem nog voorbij kon steken. Dat gebeurde dan ook niet. Na hem kwamen de Japanner Yuta Wakimoto en de Maleisiër Mohd Awang over de streep. ‘Ik wilde me niet laten verrassen’, was na afloop de verklaring voor de vroege aanval.

Nederland was tot aan de finale ruim vertegenwoordigd op de keirin, maar titelverdediger Matthijs Büchli en Jeffrey Hoogland, woensdag de razendsnelle afmaker op de teamsprint, werden in de derde ronde onverwachts verwezen naar de troostfinale, om de plaatsen 7 tot en met 12. Daarin trok Hoogland aan het langste eind, maar Büchli kwam voor het ingaan van de laatste ronde ten val. Hij werd aangetikt door de Japanner Yudai Nitta.

Een berustend lachje kon er nog af, toen hij geschaafd weer was opgekrabbeld, maar de teleurstelling was er niet minder om. Juist voor de winnaar van het zilver in Rio de Janeiro stond veel op het spel. Als afmaker op de teamsprint was Hoogland aanmerkelijk sneller geweest dan hij. Büchli had met het oog op de Olympische Spelen in Japan willen laten zien dat hij op de keirin een niet te negeren renner was.

De resultaten van woensdag en donderdag maken het er voor de KNWU niet eenvoudiger op te bepalen wie er naar de Spelen mag. Volstaan de drie op de teamsprint, die zich onbetwist de sterksten hebben getoond? Of moet aan de selectie een mannetje worden toegevoegd om krachten te sparen? Maar het is, zoals donderdag bleek, geen garantie op extra medailles op de individuele nummers, terwijl in deze constructie een ook nog wegrenner moet wijken voor een baanrenner.

Sprintcoach Hugo Haak zei woensdag al dat er wat hem betreft geen twijfel meer bestond: in Tokio moeten er vier renners aan de start staan, onder wie ook Büchli. Tegen de NOS, direct na het vestigen van het wereldrecord: ‘Dit verdienen ze.’