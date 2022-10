Lavreysen op olympische baan magistraal naar derde wereldtitel keirin op rij

Harrie Lavreysen (links) op weg naar het goud op de keirin tijdens de WK baanwielrennen. In zijn wiel Jeffrey Hoogland, die bleef steken op zilver. Beeld ANP

Woensdagavond moest Lavreysen als lid van de Nederlandse teamsprintequipe zijn teleurstelling verbijten. Na vijf jaar dominantie werden zij geklopt door de Australische sprinters. Om die deceptie weg te spoelen zou een zege het beste werken, wist Lavreysen, maar om het dan ook te doen was een tweede.

‘Ik ben blij dat ik mijn titel verdedigd heb’, zei hij na afloop tevreden bij de NOS. In 2020 en 2021 was hij ook al de beste van de wereld op de keirin, het onderdeel waarin een pelotonnetje tegen elkaar sprint. In totaal was het zijn tiende wereldtitel.

Normaal is een WK in het jaar na de Olympische Spelen eigenlijk niet zo belangrijk. Veel renners zijn afgezwaaid en nieuwe talenten mogen ervaring opdoen. Dat is nu ook het geval, maar door het uitstel van de Spelen van Tokio is de tijd tot de volgende olympische ontmoeting nu korter. Dat verleent de WK in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines meer importantie.

Olympische baan

Belangrijk daarbij is dat het vélodrome waar de renners deze dagen hun ronden maken, ook straks de olympische baan is. En wielerbanen hebben allemaal hun eigenaardigheden. Anders dan bij atletiek of schaatsen zijn de dimensies van de arena behoorlijk vrij. Dat bleek eerder dit seizoen heel nadrukkelijk. Op de Spelen zijn wielerbanen van 250 meter de standaard, maar in München was er voor de EK gekozen voor een 200-meterbaan. Te kort, volgens Lavreysen en zijn collega Jeffrey Hoogland. Zij reden er geen individuele nummers.

De Franse nationale wielerbaan bij Parijs heeft wel die olympische lengte. Het is een baan die Lavreysen al kent en toch neemt hij de karakteristieken tijdens deze WK nog wat nadrukkelijker in zich op, vertelde hij voor vertrek naar Frankrijk. ‘Dat maakt dit kampioenschap extra belangrijk.’

De bochten zijn er steiler dan op de thuisbaan in Apeldoorn. Dat is een voordeel voor wie van achteren moet komen. Bij het passeren moet je hoe dan ook extra meters maken aan de buitenkant van het pelotonnetje. Maar hoe steiler de bocht, hoe geringer de omweg, want een renner rijdt dan meer boven zijn concurrent langs dan eromheen.

Brommertje

Lavreysen bewees donderdagavond dat inhalen geen probleem hoeft te zijn in de voorstad van Parijs. Hij zat op positie vijf bij de start van de wedstrijd. Bij de keirin wordt een groepje van zes renners op tempo gebracht door een brommertje. De laatste twee van in totaal zes rondjes moeten ze het zonder gangmaker doen.

Het wegsturen van de brommer was het teken voor Lavreysen. Vanuit de vijfde positie stoomde hij zo snel mogelijk naar voren. Vanaf de tweede plek probeerde Hoogland mee te schuiven, maar hij moest net een meter of wat te veel toegeven. Op weg naar de finish kwam de 29-jarige Hoogland nog heel dichtbij, maar redde het net niet. De rest mocht helemaal geen moment hopen op de zege.

‘Perfect was het niet’, zei Lavreysen. ‘Maar toen ik eenmaal op kop zat, wist ik dat ik hem had.’ De altijd aanwezige angst ingesloten te raken was op dat moment verdwenen. ‘Ik ben heel blij dat hier straks de Spelen zijn.’

Toen Hoogland na de eindstreep nog door collega Sebastien Vigier uit Frankrijk onderuit gekegeld werd, was zijn teleurstelling compleet. Gedesillusioneerd smeet hij, tegen de binnenboarding gezeten, zijn helm weg. Hij had het zilver van de teamsprint ook willen wreken met goud. Onderwijl reed Lavreysen met een brede grijns een aantal ererondes.

Na afloop voor de televisiecamera kon Hoogland nog nahijgend niet precies vertellen hoeveel fysieke schade hij bij de klapper had opgelopen. Wel wist hij dat de echte klap mentaal was. ‘Echt pijn doet het om hier tweede te worden.’

De eerste twee op het podium waren dezelfden als vorig jaar. De nummer drie van toen, Michail Jakovlev ontbrak in Parijs. De Rus, uitgesproken tegenstander van de Russische invasie in Oekraïne, verkaste naar Israël. Met zijn nieuwe paspoort op zak kwam het WK nog wat te vroeg voor de sprinter. Hij was er niet bij, maar in zijn plaats mocht de Colombiaan Kevin Santiago Quintero Chavarro als derde op het podium.