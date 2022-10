Lavreysen is tevreden met de olympische wielerbaan bij Parijs: steil, breed en rond

Harrie Lavreysen showt zijn gouden WK-medaille gewonnen op het onderdeel keirin. Beeld AFP

Elke wielerbaan is uniek. De lengtes variëren, de ondergrond, de breedte van de baan en de hellingshoek in de bochten. Het is elke keer weer wennen. Daarom is de WK in Saint-Quentin-en-Yvelines extra belangrijk voor sprinter Lavreysen, die donderdagavond voor de derde maal op rij goud won op de keirin. Het ‘Velodrome National’ is over twee jaar ook de olympische baan bij de Olympische Spelen.

Alles is de komende jaren gericht op Parijs 2024. En daarom is ook de vorm van de baan van belang. Die is, anders dan bij andere baansporten als atletiek of schaatsen, helemaal niet eenduidig. Elk velodrome heeft zijn eigenaardigheden. Zo was afgelopen zomer bij de EK in München gekozen voor een 200-meterbaan van houten platen. Te kort volgens Lavreysen en zijn collega Jeffrey Hoogland en onveilig bovendien.

Zij bereiden zich bij hun trainingen in Apeldoorn voor op races op rondes van 250 meter, zoals op de Spelen gebruikelijk is. In München reden ze daarom geen individuele nummers. Op de teamsprint kwamen ze alleen in actie omdat het noodzakelijk was voor WK-kwalificatie.

De Franse nationale wielerbaan vlak bij Parijs heeft wel de olympische lengte. Het is een plek die de 25-jarige Lavreysen al redelijk kent. En toch neemt hij de karakteristieken tijdens deze WK nog wat nadrukkelijker in zich op, vertelde hij voor vertrek naar Frankrijk. ‘Voor de teamsprint maakt het allemaal niet zo uit, maar wel voor de keirin en de sprint.’

Op die laatste twee onderdelen is het van belang of een renner goed kan inhalen. Dat is niet overal zo. Neem Omnisport in Apeldoorn, de baan waar de nationale selectie huist. Daar zijn de bochten aan het begin en eind aan de flauwe kant. Dat is eigenlijk niet zo lekker, vindt Lavreysen, die in Tokio goud op de teamsprint en sprint veroverde en brons behaalde op de keirin.

Het velodrome in Saint-Quentin ligt hem veel beter. Daar zijn de bochten van begin tot het eind steil. Dat is een voordeel voor wie van achteren moet komen. Om te passeren moet een renner immers buitenom rijden en dus extra meters maken. Hoe schuiner de bocht, hoe geringer de omweg. Een renner rijdt dan meer boven zijn concurrent langs dan eromheen.

Nog meer voordelen: de baan is breed en ‘lekker rond’. Het ovaal heeft een vloeiende lijn. Dat betekent dat het voor concurrenten lastig is om Lavreysen op te sluiten of op te vangen als hij van achteren aan komt stomen.

Lavreysen bewees zijn stelling dat inhalen in Parijs geen probleem is op de keirin. Bij die groepssprint wordt een pelotonnetje van zes renners op tempo gebracht door een brommertje, de derny. Pas de laatste twee van in totaal zes rondjes moeten ze het zonder gangmaker doen.

Het wegsturen van de brommer was het teken voor Lavreysen om aan te zetten. Vanuit de vijfde positie trapte hij ogenschijnlijk eenvoudig buitenom naar voren. Vanaf de tweede plek probeerde Hoogland mee te schuiven, maar hij moest net een meter of wat te veel toegeven. Op weg naar de finish kwam de 29-jarige Hoogland nog heel dichtbij, maar redde het net niet. De rest mocht helemaal geen moment hopen op de zege.

Het sprinttoernooi staat zaterdag en zondag op het programma. In zo’n na-olympisch seizoen duiken er veel nieuwe jonge renners op, die elk hun eigen manier van rijden hebben. Gedurende een wedstrijddag is Lavreysen voortdurend op zijn qui-vive, vooral bij de talenten die hij niet goed kent. Welke aanpak kiezen zij? ‘Er zijn een heleboel manieren om een sprint te rijden. Je kunt voor of achter beginnen, aansturen op een korte of lange sprint. Er zijn renners die explosief zijn en dat maar kort kunnen vasthouden en renners die het lang door kunnen trekken. Dat soort dingen moet je weten.’

Lavreysen houdt geen schriftje bij met karakteristieken van zijn opponenten. Hij noteert niets, maar kijkt en onthoudt. ‘Het zit allemaal in mijn hoofd.’ Daar blijft het als het goed is opgeslagen tot het weerzien met Parijs in 2024.