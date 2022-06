‘Last man standing’ van de gouden generatie weet de jeugd nog van zich af te houden

Piëdro Schweertman (rechts) wint de finale van Roshan Bharos en wordt voor de zesde achtereenvolgende keer Nederlands kampioen bij de mannen. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Pas als het helemaal zeker is, is er iets van ontspanning te zien op het gezicht van Piëdro Schweertman. Hij legt zijn hand op de bovenkant van de glazen achterwand van de squashbaan en er verschijnt een kleine tevreden glimlach. Hij heeft het weer geflikt, op zijn 38ste is hij nog een keer Nederlands kampioen geworden, voor de zesde keer op rij.

Spannend was het nauwelijks in de finale tegen Roshan Bharos (27), die hij in drie games (11-6, 11-4, 11-4) won, maar de geconcentreerde blik bleef de hele wedstrijd. Schweertman draagt de bijnaam ‘de Iceman’ niet voor niets.

‘Voor mij werkt het het beste als ik me helemaal afsluit’, legt hij vlak na de finale uit. ‘Ik ben geen John McEnroe. Ik word er niet beter van als ik me kwaad maak, dat weet ik inmiddels wel.’

De geboren Vlissinger loopt al een tijdje mee, hij behoort tot de sterke squashgeneratie van onder anderen Laurens Jan Anjema. De tienvoudig Nederlands kampioen speelde jarenlang in de wereldtop, op zijn hoogtepunt stond hij negende op de wereldranglijst. Waar hij en andere mannen uit hun lichting stopten, krijgt Schweertman maar niet genoeg van het squashen.

Nog steeds gemotiveerd

‘Ik ben zelf pas op mijn 14de begonnen met squashen’, zegt Schweertman. ‘Die andere jongens speelden al van kleins af aan, ze zijn gestopt door blessures of omdat ze zich niet meer konden motiveren. Daar heb ik geen last van, ik vind het nog steeds leuk om te battelen.’

Mede door zijn late start legde hij het vroeger vaak af tegen de besten van zijn generatie. Na hun afscheid bleef Schweertman zich juist ontwikkelen en de latere lichtingen waren bovendien niet zo goed. Zo lukt het hem als ‘last man standing’ van zijn generatie vooralsnog de jongeren van zich af te houden.

‘Er zit best wel een gat tussen’, zegt hij. ‘Ik speel nu ook tegen jongens van 16, 17 jaar. Dat is ruim twintig jaar verschil. Dus dat gat halen ze op een gegeven moment wel in. Ik word natuurlijk ook ouder en zij worden beter, als het goed is.’

Een van de grootste jonge talenten is Rowan Damming (17), die in april de finale haalde van het EK onder 19 jaar. Op het NK, in het Frans Otten-stadion in Amsterdam, werd hij in de kwartfinale uitgeschakeld. Bij de vrouwen legde zesvoudig kampioen Milou van der Heijden (31) het wel af tegen een jongere, de 20-jarige Fleur Maas werd voor het eerst Nederlands kampioen.

Competities lucratiever dan toernooien

‘Er komt echt wel weer een nieuwe, goede generatie aan’, zegt Schweertman, ‘maar het heeft wel even geduurd.’

In Nederland kwamen de toppers min of meer natuurlijk voort uit de squashboom in de jaren tachtig en negentig. Daarna volgde een periode waarin het aantal actieve squashers juist jaar na jaar daalde, al lijkt die negatieve trend voorzichtig te keren.

Schweertman woont sinds een aantal jaar in een land waar juist nu een squashboom is. Hij verhuisde naar Polen omdat zijn vriendin daar vandaan komt, maar de populariteit van zijn sport zorgt ervoor dat hij geld kan verdienen met trainingen. Daarnaast speelt hij competitie in maar liefst vier landen: Nederland, België, Duitsland en Tsjechië.

‘Eerst speelde ik ook nog in Engeland’, legt hij uit. ‘Door corona is dat een beetje afgelopen.’ Hij zit veel in het vliegtuig, dit is voor hem veel beter te doen dan het spelen van internationale toernooien.

‘We hebben eens uitgerekend dat je in de top-40 moet staan, wil je geld verdienen aan toernooien’, zegt hij. ‘Daaronder kost het geld.’ Bij de competities worden zijn onkosten betaald door de clubs en krijgt hij een vergoeding. ‘Bij toernooien ben je altijd afhankelijk van je prestatie, nu weet ik waar ik aan toe ben. Dat is wel fijn als je een hypotheek of huur moet betalen.’

Over acht maanden weer

Zo squasht en traint hij zijn inkomen bij elkaar. En wat hem betreft mag het zo nog wel een tijdje doorgaan, plannen om te stoppen heeft hij niet. ‘Ik vond je beter dan vorig jaar’, zegt de vader van tegenstander Bharos na afloop sportief tegen Schweertman.

De Zeeuw staat een beetje na te hijgen, maar blijft zijn rustige zelf. Vertederd kijkt hij op een telefoon naar een filmpje van zijn anderhalf jaar oude dochtertje, dat op de televisie naar beelden van zijn eigen finale kijkt. Van uitgelatenheid geen spoor, wat niet wil zeggen dat zijn zesde titel op rij hem niets doet.

‘Er hangt in dit stadion een lijst met alle Nederlandse kampioenen’, zegt hij. ‘Ik had nooit gedacht dat ik daar tussen zou staan. Dat is toch mooi.’ De volgende titel lonkt bovendien al, in 2023 is het NK weer in februari zoals gebruikelijk, over acht maanden al. ‘Dat is gunstig voor mij.’