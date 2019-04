Lasse Schöne: ‘Spurs noemt ons favoriet. Laat ze lekker’

Lasse Schöne bespringt Daley Blind in Turijn na het bereiken van de halve finales. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Alleen al de schoonheid van die ene hoekschop van Lasse Schöne tegen Juventus, is memorabel. De korte aanloop. Zijn kont bijna gedrukt tegen de adem van het vurige publiek in Allianz Stadium in Turijn. Het lichaam licht gebogen naar links. Dan de hard getrapte bal vol effect, wegdraaiend van het doel, vrij hoog, opdat Matthijs de Ligt tijd heeft om te kijken en timen. De verdediger zoekt ruimte voor de route van zijn aanloop, zweeft even en gaat het luchtduel aan.

Daarop volgt de beuk met het hoofd van De Ligt, hangend tussen de tegenstanders Sandro en Rugani. Ogen dicht. Bam. Ogen open. Doelpunt. Ten slotte de Amsterdamse vreugdestoet op weg naar de hoek waar het allemaal is begonnen, waar Lasse Schöne de vuist balt. Ajax naar de halve finales van de Champions League.

Schitterende traptechniek, Schöne. Hij kan zwabberend schieten, met zo veel effect dat een doelman op zijn benen tolt. Hij is specialist in vrije trappen. Hoekschoppen. Een week na Turijn neemt hij vrijwel dezelfde hoekschop tegen Vitesse en opnieuw kopt De Ligt raak. Of neem anders de vrije trap bij Real Madrid voor 1-4, uit de ogenschijnlijk onmogelijke hoek op de flank. De bal slaat achter doelman Courtois in de verre hoek in, als een meteoriet in open zee.

Transfervrij van NEC

Schöne lachte schalks op de vraag of het zo de bedoeling was, met die vrije trap. Natuurlijk. Lasse Schöne, 32 jaar, in 2012 transfervrij gekomen van NEC, beleeft de hoogtijdagen van zijn toch al rijke loopbaan bij Ajax. Op bijna elke plek heeft hij gespeeld. Bij trainer Peter Bosz, twee seizoenen geleden, diende hij het verzoek in controleur te mogen zijn op het middenveld, om zijn kansen op speeltijd te vergroten. En het bijzondere is: zelfs tegen tegenstanders uit de hoogste kaste van Europa blijft hij overeind. Hij en Frenkie de Jong zijn de verkeersregelaars op het middenveld van de Ajaxmachine.

Hij kwam als multifunctionele speler die mogelijk vaak op de bank zou zitten. Hij is basisspeler in het beste Ajax van de laatste jaren. ‘Het is een fantastisch jaar. Ik heb een aantal keer moeten terugvechten. Het leven gaat niet altijd over rozen, een voetbalcarrière zeker niet. Je moet sterk in je schoenen staan en willen terugvechten. Dat vind ik niet meer dan normaal. Het seizoen van de finale in de Europa League was ook fantastisch, maar we stonden met lege handen. Dan kijk je terug met een ontevreden gevoel. Nu spelen we nog steeds om drie prijzen en we zitten al bijna in mei. Dat is fantastisch. We willen prijzen winnen. Dat moet nu gebeuren. We zijn zo dichtbij.’

Europa heeft Ajax omarmd, als de swingende, jongensachtige, ‘arme’ ploeg in de halve finales. Een elftal met zo veel mannen die de bal in de voet willen, die wat durven, lang kunnen spelen en kort kunnen combineren. Dusan Tadic, Schöne, De Jong, Hakim Ziyech, ze zijn allemaal magneten. ‘Maar je moet mij niet met Frenkie de Jong vergelijken. We zijn totaal andere types. Wij hebben wel een goede chemie en begrijpen elkaar goed.’

Uitgezakte zes

Ze zijn de zogenoemde zessen in het elftal. ‘Frenkie is alleen een heel andere 6 dan ik. Ik doe het op mijn manier. Dat is vrij behoorlijk, denk ik. Ook tussen die grote wedstrijden zaten een paar aardige.’ In tactisch jargon: ‘Als Frenkie naar rechts uitzakt, pak ik zijn positie op links over. We zien heel makkelijk van elkaar waar de ander heengaat. Soms spelen we met één uitgezakte zes, soms met twee zessen kort voor de verdediging. Dat kunnen we vrij snel met elkaar uitvinden, door te kijken waar de ruimte ligt. Dat werkt heel goed.’

Nog twee keer winnen in de competitie en Schöne is voor de derde keer landskampioen. ‘Ik merk dat er iets in de groep heerst van: dit mogen we niet meer laten gaan. We zijn zo dichtbij. We laten dit seizoen zien dat we een goed team zijn en dat we elkaar niet laten vallen. Dat is heel belangrijk in deze fase.’

Maar eerst dinsdag, Tottenham Hotspur-uit in Londen, de eerste halve finale van de Champions League. Trainer Mauricio Pochettino van Spurs noemde Ajax favoriet. ‘Dat doet hij slim. Laat ze lekker. Wij moeten ons gewoon concentreren op onszelf. Als wij het niveau van de laatste wedstrijden in de Champions League halen, kunnen we het Spurs erg moeilijk maken.’

Schöne voetbalde bij Ajax nog met Toby Alderweireld, Christian Eriksen en Davinson Sanchez, allemaal van Spurs nu. Hij kwam in de zomer waarin Jan Vertonghen vertrok naar Spurs. ‘Het is voor Ajax een bijzondere wedstrijd, want Spurs heeft de laatste jaren heel wat weggekocht hier. En het is leuk en bijzonder om tegen Christian te spelen.’

De internationals van Denemarken maakten al grappen over de confrontatie. Ajax speelde in de laatste kwartfinale een dag eerder dan Spurs, dat in een spektakelstuk overleefde bij Manchester City, met een bijna fatale fout van Eriksen in de slotminuut. ‘Daar heb ik hem nog wel fijntjes op gewezen.’ Ze zullen elkaar veel tegenkomen op het middenveld, dinsdag in Londen. Schöne, lachend: ‘Hij gaat een slechte avond beleven.’