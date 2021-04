Langverwachte strijd tussen Henk Grol en Roy Meyer is één brute krachtsexplosie

Henk Grol heeft op de EK judo zijn rivaal Roy Meyer verslagen in de kwartfinales van de klasse boven 100 kilogram. De twee concurrenten strijden voor een olympisch ticket.

Slechts vijftig seconden duurt het historische gevecht tussen de judoka’s Henk Grol en Roy Meyer. Maar in de eerste onderlinge confrontatie tussen de twee Nederlandse zwaargewichten gebeurt meer dan in een reguliere judopartij van vier minuten. Het is een tikkende tijdbom die in de kwartfinale van de EK in Lissabon op ordinaire wijze te ontploffing komt.

Ruim drie jaar lang al strijden de rivalen om het ene olympische ticket in de klasse boven de 100 kilogram. Nederland mag per gewichtsklasse maar één judoka naar Tokio sturen. Tijdens het lange kwalificatietraject van de judobond legden beiden elkaar verbaal al regelmatig op de rug. Maar fysiek hadden ze er nog nooit de kans voor gekregen.

Hoe langer het duel op de mat uitbleef, hoe hoger de onvriendelijke rivaliteit opliep tussen de judoka’s die weinig moeite deden om te verhullen dat ze niks met elkaar hebben. Zelfs een vluchtige blik of begroeting bij het instappen in het vliegtuig naar Lissabon zit er een paar dagen eerder niet in. Steeds luider zong de vraag rond of het ooit nog tot een directe confrontatie zou komen.

Zij aan zij

Twintig minuten voor hun partij verzamelen de twee rivalen zich in de coulissen, wachtend voor hun opkomst. Beweegruimte is er nauwelijks. Minder dan een meter scheidt de twee imposante kerels. Zelden zijn ze zo dicht in elkaars aura geweest. Maar gevoelsmatig is de afstand groter dan ooit. Ze vermijden elkaar opzichtig.

Met een grote zwarte koptelefoon op zijn oren pept Meyer zich op, toewerkend naar het moment waarop hij zo lang heeft gewacht. Hij danst op zijn voorvoeten en zakt door zijn hurken. Met zijn linker- en rechterhand slaat hij zichzelf in zijn gezicht en nek. Gevolgd door enorm gebrul.

Zoveel kabaal als Meyer maakt, zo onbewogen staat Grol erbij, alsof hij een deken van rust over zich heen heeft gelegd. De armen over elkaar gevouwen, een beetje nonchalant om zich heen kijkend. Behalve naar de bewegende schim in het blauw voor zich.

Climax

Het is als laatste meetmoment voor de judoka’s richting de Spelen de ultieme climax. Grol, tweevoudig winnaar van olympisch brons in de klasse tot 100 kilogram, won vorig jaar onder andere de prestigieuze grand slam van Parijs, het zogeheten Wimbledon van de judosport. Meyer veroverde twee jaar geleden brons op de wereldkampioenschappen, als getuigschrift voor de Spelen.

Maar zodra beiden in de Altice Arena de tatami opstappen is duidelijk dat het om meer draait dan de EK-titel en een olympisch ticket. Het is opgekropte frustratie, prestige en strijd dat zich openbaart.

‘Ik wist dat hij als een idioot zou beginnen’, zegt Grol over de schop en de vinger in zijn oog die hij van Meyer te verduren krijgt. ‘Ik had drie jaar naar deze wedstrijd toegeleefd’, aldus Meyer. ‘Ik wilde agressief en energiek beginnen, maar het was ontzettend lomp wat ik deed.’

Het komt Meyer meteen op een straf te staan. Het is het sein voor hem om zijn plan aan te passen. In de hele judohal is de spanning dan al voelbaar. Ook wanneer Grol zijn rivaal vastpakt en in een flits op zijn rug gooit: ippon. Als bewijs aan zichzelf dat er van een serieuze concurrentiestrijd nooit sprake is geweest, al laat hij zich nog even gaan door Meyer een duw te geven als die nog op de grond ligt.

‘Roy heeft heel vaak irritant gedrag vertoond. Hij wilde een clash en die heeft hij gekregen. Dit is het resultaat. Hij had geen schijn van kans’, zegt Grol. ‘Dit was de partij voor een plek op de Spelen. Ik wilde er geen twijfel over laten bestaan dat ik de beste ben.’

Klap

Een hand na afloop zit er niet in. Maar waar ze elkaar drie jaar lang geen blik gunden en niet tegen elkaar praatten, verdwijnen ze al discussiërend uit de judohal. Meyer: ‘We hebben tegen elkaar gezegd wat we van elkaar vinden.’ Wat dat precies is blijft onduidelijk.

Dat Grol later op de dag de EK-finale verliest en zijn vierde gouden EK-plak misloopt, doet er nauwelijks toe. Al baalt de Groninger dat hij zich makkelijk omver laat gooien door de Rus Inal Tasoev. Veel belangrijker voor hem is dat hij in een klap een einde heeft gemaakt aan de discussie met Meyer, die als zevende eindigt op de EK.

‘Ik was hier om mijn plek naar de Spelen veilig te stellen. Een extra EK-medaille maakt mijn carrière niet nog mooier. Nu bestaat er volgens mij geen twijfel meer dat ik naar Tokio ga en daar mijn derde olympische medaille ga winnen.’