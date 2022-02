Langlaufer Mika Vermeulen, geboren voor de sneeuw: ‘Hij hoort gewoon bij de mensen die de allerbesten worden’

Mika Vermeulen in actie bij een wedstrijd in Davos. Beeld Getty Images

Af en toe vraagt Vincent Vermeulen zich wel eens af wat hij zijn zoon aandoet. Dan ziet hij dat het 3 graden is in Noorwegen, met nevel en een sterke wind, nauwelijks zicht. En dan moet hij Mika drie, vier uur de weg op sturen met rolski’s. ‘Er zitten gewoon trainingen bij die vreselijk zijn, zegt de vader/trainer van de Nederlands-Oostenrijkse langlaufer. ‘Dat is echt de hel. Maar dan zegt Mika: scheiß dich nicht an. Niet zo bang zijn.’

De laatste tijd is hij vooral aan het genieten, als trainer en als vader. Dan ziet hij Mika (22) langlaufen en denkt hij alleen maar: ‘Holymozes, wat kun je dat toch vreselijk goed. Net als nog twintig, dertig andere mannen, maar hij zit daartussen. Dan komt er wel eens een traantje.’

Zo was het ook afgelopen weekeinde toen hij vanuit Oostenrijk zag hoe zijn zoon de eerste olympische race van zijn leven had. Hij startte achterin in 30 kilometer skiathlon (15 kilometer met de klassieke techniek en 15 met de schaatstechniek) , maar rukte langzamerhand op naar de 16de plek. ‘We worden hier platgebeld’, zegt Vincent een uurtje na het einde van de race. ‘In Oostenrijk is dit een sensatie, de beste prestatie sinds 2004.’

Verhuisd naar Ramsau

Van een vreemde heeft hij het niet, want Vincent en Dorien Vermeulen-Hoogwerf zijn allebei voormalige Nederlandse kampioenen langlaufen en rolski. Sinds 1991 wonen ze in Ramsau am Dachstein, waar hun kinderen Moran (24), Mika en Marit (13) ook zijn geboren en getogen.

‘Maar qua mentaliteit zijn ze veel meer Nederlander dan Oostenrijker’, zegt Dorien.

‘Ze zijn bijzonder Nederlands’, vindt Vincent.

‘Directer dan de meeste Oostenrijkers’, zegt Dorien.

‘Nederlanders weten alles beter altijd, hè’, zegt Vincent. ‘Er zijn weinig mensen zo zelfverzekerd.’

Mika Vermeulen na de skiathlon in Zhangjiakou. Beeld EPA

Vermeulen was zelf al negentien toen hij ging langlaufen, hij woonde nog in Amstelveen. ‘Ik wilde wereldkampioen worden’, lacht hij. Dat was nadat hij zijn eerste langlaufwedstrijd in een Oostenrijks boerendorp had gewonnen. ‘Ik kwam er later pas achter dat er niemand meedeed die wat kon.’

Nederlands kampioen werd hij wel, op het WK was zijn beste plek de 55ste. ‘Van de kneuzen was ik de beste.’ Met kneuzen bedoelt hij langlaufers uit landen waar weinig sneeuw valt. Zoals Dorien, die opgroeide in Rotterdam. Ze leerden elkaar kennen bij het langlaufen en besloten niet veel later dat ze in de sneeuw wilden wonen.

‘Kijk nou’, zegt Vincent als tijdens het videobellen hij het uitzicht op de bergen laat zien. ‘Vanochtend zag ik die gletsjer weer liggen, met die blauwe lucht en die witte sneeuw. Dan krijg ik bijna de tranen in mijn ogen.’

Liefde voor de sneeuw

Ze brachten de liefde voor de sneeuw en de sport over op hun kinderen. De oudste Moran (24) is semiprofwielrenner bij een Oostenrijke ploeg, Mika behoort bij de jongeren tot de beste langlaufers van de wereld. ‘Het was altijd oorlog aan de keukentafel’, zegt Dorien, ‘want ze mochten pas naar buiten als het huiswerk klaar was.’

In de afgelopen drie decennia bouwden de Vermeulens een bloeiende fysiotherapiepraktijk op. Vincent legde zich bovendien meer en meer toe op het begeleiden van topsporters. Hij trainde veel medaillewinnaars op de Winterspelen, onder wie het Oostenrijkse skifenomeen Hermann Maier, maar ook tennissers en voetballers van Manchester United.

‘Ik heb veel topsporters gezien. En Mika hoort gewoon bij de mensen die de allerbesten worden. Of de motor ook groot genoeg is dat zullen we gaan zien, want een grote motor hebben ze allemaal. Maar ik denk dat hij de intelligentie heeft om heel goed te worden. En de doelgerichtheid.’

Mika Vermeulen (m) strijdend tijdens de skiathlon. Beeld REUTERS

Dorien: ‘Toen hij veertien was zei hij tegen de directrice op school: ik ben van plan om wereldkampioen te worden en ik heb geen tijd voor school. Als ik die vier nou in twee jaar doe? Ze zeiden dat het niet kon, maar hij heeft het gedaan. Als eerste en enige ooit.’

Hun zoon praat Duits met een Steiermarks accent en Nederlands met een Amsterdamse tongval. Hij slaapt in een Ajax-shirt. Waar hij ook ter wereld is, kijkt hij de wedstrijden van de Amsterdamse club en eigenlijk ook naar allerlei andere sporten. ‘En naar Johan Derksen’, zegt Vincent. ‘Dan zitten we met mijn andere zoon te facetimen en kijken we samen.’

Praktische keuze voor Oostenrijk

De Vermeulens zien zichzelf niet meer wonen in Nederland, zonder sneeuw en bergen. De keuze om voor Oostenrijk uit te komen, in 2014, was even praktisch als onvermijdelijk. De regionale selectie, waar Moran en Mika in zaten, kon anders niet meedoen aan de estafette bij het Oostenrijks kampioenschap. ‘Toen hebben we dat in gang gezet’, zegt Dorien.

En hoewel Oostenrijk geen groot langlaufland is, kan de bond kan wel meer bieden. Dat is nodig ook, want Vermeulen heeft alleen al zo’n honderd paar ski’s mee naar Beijing. De waxbudgetten van de Noren, het succesvolste langlaufland, lopen in de miljoenen euro’s.

‘Voor Mika zijn deze Spelen vooral om ervaring op te doen’, zegt Vincent. ‘Dit jaar is het echte doel de WK onder 23 jaar eind februari, daar is alles op gericht. Over vier jaar is hij hopelijk wel klaar om op de Spelen mee te doen voor een medaille.’

De uitdaging is om met het kleine langlaufland Oostenrijk de grote landen te verslaan. Maar wel op de eigenwijze, Nederlandse manier. Een paar jaar geleden stopte Mika met de Noordse combinatie (langlaufen en schansspringen), waarin Oostenrijk traditioneel succesvoller is.

Noorse trainers

Tussen de schans en hem was er geen liefde en bijkomend voordeel is dat de Vermeulens nu meer hun eigen gang kunnen gaan. Mika verhuisde vorig jaar naar Noorwegen, waar hij is aangesloten bij de Britse ploeg die traint met Noorse trainers. Maar Vincent maakt wel de trainingsschema’s en doet de voorbereiding.

‘Ik ga er geregeld naartoe’, zegt hij. ‘Ik zou hem nog wel vaker willen zien, maar die afstand is ook goed. Als er spanningen zijn dan is zo’n vader-zoonrelatie toch lastig, dat is in elke familie zo, denk ik.’

Ze beseffen heel goed dat het bijzonder is, dat het dertig jaar geleden allemaal met hun begon. Maar nee, het is niet dat Mika hun droom aan het realiseren is. ‘Dat zou ook betekenen dat het een opoffering is’, zegt Dorien. ‘We hebben het leukste leven dat er is, het is alleen maar genieten.’

Ze zijn gewoon ‘absolute sportnerds’, verklaart Vincent. Van die types die graag drie, vier uur in het bos rennen en helemaal blind gaan. ‘Ik heb net zo lief dat mijn jongens het laten. Maar Mika wil het graag. Ik doe wat hij vraagt.’ Als er spanning ontstaat, dan is dat omdat de vader soms twijfelt of hij het zijn zoon wel kan vragen. ‘Maar dan zegt hij: hang die telefoon op, ik ga. Scheiß dich nicht an.’