Lange zegereeks AZ komt ten einde met remise tegen stug Cambuur

De beste kans was er voor Dani de Wit, tien minuten voor tijd. Beeld ANP

Zo werd de top 4, het jaarlijkse minimale doel van de Alkmaarse club, net niet bereikt, hoewel Vitesse eerder op de avond verloor. Het verrassende FC Twente, dat gelijktijdig bij Willem II won, stak AZ voorbij.

Met een vrij weekeinde in het vooruitzicht zal de kater van de remise nog wel even nadreunen in Alkmaar, hoewel promovendus Cambuur dit seizoen door de uitstekende organisatie en het fanatisme al veel vaker een harde noot om te kraken bleek.

Nieuwe puzzelstukken

AZ was natuurlijk beter dan de Friezen, er huist veel meer ervaring en technisch vermogen in de ploeg van Pascal Jansen, de patronen zijn bekend en door al die zeges was het vertrouwen terug na een matige seizoenstart. Bij AZ vallen de deels nieuwe puzzelstukken eindelijk aardig in elkaar, resulterend zelfs in winst bij Ajax, hoewel het nog lang niet zo sprankelt als in eerdere seizoenen.

AZ combineerde makkelijk voor rust, de Noorse draaischijf Midtsjø heeft zijn vorm hervonden, de Zweed Karlsson is in vorm getuige acht doelpunten al dit seizoen, spits Pavlidis vindt steeds beter zijn draai. Personele problemen centraal achterin worden opgelost door gelegenheidsduo Witry (een nieuwe Noor, die eigenlijk back is) en Beukema, al speelde die laatste een ongelukkige wedstrijd.

AZ wist desondanks zeker voor rust nauwelijks serieus gevaar te stichten. Schoten van Evjen, Karlsson en Pavlidis ontbeerden venijn. Na rust werd Cambuur, dat de drie beste spelers (Hoedemakers, Bangura en Kallon) miste, nog verder teruggedrongen. Voorzetten vanaf de flanken werden echter onbenut gelaten door Pavlidis en De Wit. Bij een zeldzame uitbraak dwong Cambuur-invaller De Breij AZ-doelman Vindahl plots tot een fraaie redding. De beste kans voor AZ was er tien minuten voor tijd toen De Wit na een voorzet van Sugawara plots de bal voor het inkoppen had, maar Cambuur-doelman Stevens tikte de bal met een knappe reflex naast.

Cambuur juichte na het laatste fluitsignaal hartstochtelijk, wat ook veel zegt over de herwonnen status van AZ. De thuisploeg baalde desondanks niet minder hard.