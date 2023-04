Lange haren, 1,99 meter, een eigen biermerk; handbalbondscoach Staffan Olsson blijft een aparte vogel

De Zweed Steffan Olsson na zijn presentatie als nieuwe handbalbondscoach. Beeld Henk Seppen

Een paar minuten waren de handballers slechts te laat op de training, maar toch nam Staffan Olsson het woord. De bondscoach zei dat hij vroeger misschien boos was geworden, maar dat hij niet meer zo’n coach was. Nu wees hij de spelers op hun eigen verantwoordelijkheid, hij vertrouwde erop dat het voortaan beter zou gaan.

‘Bij het eten zei iedereen meteen dat we niet te lang moesten blijven zitten’, herinnert international Kay Smits zich. ‘Anders zouden we te laat zijn voor het overleg daarna. Daaraan zie je hoe goed het klikt, zijn persoonlijkheid sluit goed aan bij deze groep.’

Ruim een half jaar is de 59-jarige Zweed nu bondscoach van Nederland. Zijn start was stroef, zonder sterspeler Luc Steins verloor de ploeg uit in Griekenland, waardoor EK-kwalificatie onzeker werd. Die moet nu woensdag en zondag tegen België en Griekenland alsnog worden veilig gesteld.

De handballers zijn inmiddels meer gewend aan de Zweed, die met zijn lengte van 1,99 meter flink boven de meeste spelers uitsteekt. Ze kijken er niet meer van op als hij op blote voeten in slippers aan komt lopen. Een beetje aparte vogel is het wel, die coach met een biermerk met zijn eigen voornaam. Op de etiketten staat hij getekend met zijn kenmerkende lange haren, die hij al had toen hij als speler wereldkampioen werd.

Opvallend bedachtzaam

Niet dat hij daarover ooit zal opscheppen, als Olsson aan het woord is, is hij juist opvallend bedachtzaam. Hij zoekt naar de juiste woorden en heeft genoeg zelfvertrouwen om over zijn eigen kwetsbaarheden te praten.

Tijdens toernooien slaapt hij slecht, vertelde hij al eens, dan ligt hij ’s nachts te malen. Voor de sollicitatiegesprekken voor zijn nieuwe baan was hij best nerveus. Hij was er al een tijdje uit geweest. Hoe zou het zijn om bondscoach te zijn van een ander land dan Zweden?

In een vorig jaar uitgekomen autobiografisch luisterboek met de titel Hoe is dat in godsnaam gebeurd? vertelt Olsson dat hij vroeger juist moeite had om over zijn gevoelens te praten. Op school had hij concentratieproblemen, het leidde geregeld tot boosheid of emotionele uitbarstingen.

Handbal was zijn uitlaatklep, daarin kon hij uitblinken. De rechteropbouwer met een machtige linkerarm maakte deel uit van de legendarische ‘Bengan Boys’. De Zweedse ploeg van coach Bengt Johansson veroverde twee wereldtitels en vier Europese titels. Alleen op de Olympische Spelen bleef de ploeg drie keer steken op zilver.

‘Eigen spel geen maatstaf’

Toen hij na zijn carrière coach werd, nam hij zich voor dat zijn eigen spel niet de maatstaf zou worden. ‘Ik heb mezelf beloofd dat ik nooit die coach zal worden die zegt: hoe moeilijk kan het zijn?’, vertelt hij in het luisterboek.

‘Ik ben geen autoritaire man die zegt dat we dit en dat moeten doen’, legde hij onlangs nog uit. ‘De spelers moeten het gevoel hebben dat ze altijd naar me toe kunnen komen. Ook als ik iets anders besluit dan zij willen, moeten we er op zijn minst toch over kunnen discussiëren.’

In time-outs is spelverdeler Steins vaak meer aan het woord dan hijzelf. Tijdens het WK in januari leidde het tot kritiek van analisten, die zich afvroegen of Olsson zich op cruciale momenten niet te veel afzijdig hield. ‘Ik begrijp dat het er zo uit kan zien’, reageert hij. ‘Maar dit is de afspraak.’ Hij heeft voortdurend overleg met zijn sterspeler, checkt of hij niet te moe is of afgeleid, maar in principe bepaalt Steins hoe er wordt aangevallen.

‘Ik heb er geen enkel probleem mee hem die verantwoordelijkheid te geven’, legt Olsson uit. ‘De spelers accepteren dat ook, dat is ook belangrijk. Als anderen denken dat dat geen coachen is, dan kan ik daar niet mee zitten.’

Verdediging

Volgens Smits bereidt Olsson de ploeg ‘ontzettend’ goed voor op de wedstrijden. In zijn eerste periode is hij vooral bezig geweest met de verdediging. Hij vroeg spelers om bij hun club extra oefeningen te doen. Die extra aandacht leidde er weer toe dat de belangrijkste spelers in de dekking en de keepers intensiever zijn gaan overleggen over de beste aanpak.

Olsson was lang bondscoach van Zweden en van 2015 tot 2018 assistent bij topclub Paris Saint-Germain. Na een periode in Amerika volgde een sabbatical waarin hij onder meer zijn eigen bier lanceerde. In het luisterboek wordt hem gevraagd naar nieuwe uitdagingen, waarna een lange stilte volgt. ‘Ik weet gewoon dat ik vannacht niet goed zal slapen als je dat vraagt.’

Niet veel later solliciteerde hij op het bondscoachschap in Nederland. De ambitieuze ploeg doet hem denken aan zijn beginjaren met het Zweedse team dat toen nog geen wereldtop was. De moeizame start is inmiddels vergeten. Op het WK wist Nederland het toplanden lastig te maken, vorige maand volgde een knappe overwinning en een gelijkspel tegen Kroatië, een land uit de mondiale top-10.

‘We hebben niet altijd een coach nodig om ons scherp te houden’, zegt Smits. Hij noemt Olsson een ‘balansvinder’. Hij heeft het ‘grote plaatje in beeld’, maar kijkt voortdurend wat de groep zelf wel en niet kan. ‘Met zijn humor en zijn eigenaardigheden past hij heel goed bij het team’, zegt Steins. ‘Wij zijn niet de moeilijkste groep, passen overal wel een mouw aan, maar bij hem kost dat helemaal geen moeite.’