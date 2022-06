Lang niet alles gaat goed met Oranje, maar met vechtlust zit het wel goed

Memphis Depay tijdens de UEFA Nations League wedstrijd tussen Nederland en Polen in het Feyenoord stadion. Beeld ANP

Met een keihard schot nam Oranje’s aanvoerder en topschutter Depay de strafschop, na ingrijpen van de VAR toegekend vanwege hands, maar de bal ketste via de buitenkant van de kruising naast het doel. Het was de apotheose van een buitengewoon aantrekkelijke tweede helft vol spektakel, in de derde speelronde van de Nations League. Na twee zeges, in België en Wales, liet koploper Oranje voor het eerst punten liggen. Dinsdag is de voorlopig laatste wedstrijd, thuis tegen Wales.

Een feest was het zaterdag sowieso in de Kuip, wie ook zou winnen, en zo bezien was een gelijkspel ook wel een mooie uitslag, verdiend alleen al door de hartstochtelijke aanmoedigingen van al die Polen op de tribune. Polen, rechtstreeks uit het land zelf en Poolse immigranten uit Nederland, waren massaal naar Rotterdam getrokken, waar ze zich op indrukwekkende wijze lieten horen en het volk in oranje geregeld overstemden met gezang en gejuich. Zo ontstond een heerlijke sfeer onder de staalblauwe hemel, met de beste fase voor de gasten in de slotfase.

Polen bleven zeker na rust om de haverklap liggen, met kramp of ander ongemak, hetgeen de door Nederland nagestreefde snelheid te vaak uit de wedstrijd haalde. Nederland, vrijwel met het beoogde elftal van Van Gaal minus Virgil van Dijk (vakantie) en doelman Jasper Cillessen (lichte blessure), had vrijwel voortdurend de bal in het eerste uur.

Creatief en technisch vermogen

Wat goed ging in die fase: het terugveroveren van de bal, de snelle spelhervatting, trachten tempo in de wedstrijd te houden, hoe moeilijk dat ook was. Soms een mooie, snelle combinatie met creativiteit en technisch vermogen, al hadden ook de aanvallers Steven Bergwijn en aanvoerder Memphis Depay het lastig in de drukte. En dan was daar het herhaalde succes van de zogenoemde wingbacks, in aanvallend opzicht dan. Opnieuw gaf Daley Blind een assist op een doelpunt en opnieuw scoorde Denzel Dumfries.

Wat niet zo goed ging: de zorgvuldigheid op het laatste deel van het veld, hoe moeilijk dat ook is als het zo druk is als op een festivalterrein, als botsingen onvermijdelijk zijn. Dan telt elke fractie van een seconde, dan is overzicht en finesse nodig, dan dient de afsluiting goed te zijn. Dan is het van belang om minimaal één keer te scoren uit het beperkte aantal kansen.

De Polen slaagden er met een gezamenlijke inspanning redelijk in spelmaker Frenkie de Jong te omsingelen, zodat hij minder nadrukkelijk aanwezig was dan een week geleden tegen de Belgen. Steven Berghuis, man met diepte in het spel, had een mindere avond. Bovendien incasseerde Nederland twee doelpunten uit twee echte Poolse kansen, hetgeen te veel is om nog van een makkelijke avond te kunnen spreken. De 0-2 dwong Oranje tot een achtervolging, hetgeen leidde tot een spectaculaire tweede helft met gevaarlijke, snelle counters van de Polen, menig geval van kramp, en talrijke aanvalsgolven in de slotfase van Oranje, met halve en hele kansen.

Zonder topschutter Lewandowski

Polen, zonder topschutter Lewandowski en met veel andere spelers dan vorige week in Brussel tegen de Belgen, met veel mannen die vaker reserve staan, verdedigde massaal in de eerste helft. Zo zie je het niet vaak van een land uit de mondiale subtop. Dergelijk vertoon is meestal van dwergen uit het voetbal als Gibraltar, die niet over de kwaliteit beschikken om alles tegen te houden en die ook geen offensieve kwaliteiten hebben. Dat is anders bij Polen, zelfs als Lewandowski niet meedoet. De 0-1 was fraai, vanwege de pass van links naar rechts, de aanname van Matty Cash, diens korte dribbel en het diagonale schot, buiten bereik van doelman Mark Flekken. Daley Blind had iets agressiever mogen verdedigen.

Polen trok zich nog verder terug na de 0-1, maakte af en toe een forse overtreding, en scoorde opnieuw bij zijn tweede kans, nu uit een counter, na Nederlands balverlies en het afleggen van Piatek op Zielinski. Maar goed, Nederland is een vechtmachine, ploegen van Van Gaal zijn altijd vol inzet en passie. Binnen vijf minuten was het 2-2, nadat Davy Klaassen een voorzet van Blind kordaat tegen de touwen werkte en opnieuw Dumfries scoorde, op aangeven van Depay.

Zowel bij de 0-2 als bij de 2-2 keurde de scheidsrechter het doelpunt in eerste instantie af, omdat zijn assistenten vlagden. Nadat de VAR de beelden bekeek, was het twee keer alsnog doelpunt. In de slotfase, met Jordan Teze, Wout Weghorst, Teun Koopmeiners en Cody Gakpo nog als invallers, golfde het spel op en neer, met vooral kansen voor Oranje, de beste van Memphis. Vermoedelijk ging bijna iedereen wel tevreden naar huis, want het was een mooie voetbalavond geweest onder de ondergaande zon.