Lang kan PSV op een stunt hopen, maar dan gaat het op bezoek bij Tottenham Hotspur alsnog mis

PSV zag dinsdag in een surrealistisch aandoend Wembley een stunt op het laatste moment in rook opgaan. In het Londense stadion veranderde een ongelukkig van richting veranderde kopbal van spits Harry Kane twee minuten voor tijd het uitzicht op een punt tegen het veel sterkere Tottenham Hotspur, dat lang grossierde in het missen van kansen. Spurs zegevierde zo met 2-1.

Harry Kane maakt de 2-1 in het voordeel van Tottenham. Beeld AFP

PSV kwam al na een minuut op 0-1 door een steenharde kopbal van Luuk de Jong. Pas dertien minuten voor tijd kwam Kane met een eerste antwoord. Het was vooral sneu voor PSV-doelman Jeroen Zoet die met een paar uitstekende reacties leek uit te groeien tot de held van Eindhoven. Op het resultaat viel echter weinig af te dwingen.

PSV kreeg goedbeschouwd na de 0-1 nog maar één serieuze kans via invaller Donyell Malen die op de vuisten van Spurs-doelman Gazzaniga vuurde. Voor de rest lag de focus volledig op het tegenhouden van de Londense furie. Dat deed PSV collectief en met volle overgave. Verdedigers Denzel Dumfries en Nick Viergever gooiden zich als samoeraistrijders voor voorzetten. Aanvaller Lozano, vaker centraal spelend dan anders, gaf met zijn sterke dribbels de defensie wat lucht. Waar het kon werd tijdgerekt.

Met de nederlaag is uitschakeling in de Champions League bijna definitief. Om nog de derde plaats, goed voor overwintering in de Europa League, te bereiken moet het winnen van Barcelona en Internazionale, een schier onmogelijke opgave.

Smoel in Londen

Hoewel PSV feitelijk 150 van de 180 minuten de mindere was, toonde het toch smoel in Londen. Twee weken terug in Eindhoven werd PSV ronduit overklast, vond ook Van Bommel. Waar zijn spelers opgetogen waren over de koppeling aan Barcelona, Internazionale en Spurs, daar had de PSV-coach, winnaar als hij is, liever wat minder zware opponenten gehad. Tegelijkertijd is hij blij met de lessen die zijn ploeg, de jongste in de Champions League, al opdeed. ‘In de voorronde tegen Bate Borisov waren ze nog onder de indruk. Nu niet meer, nu komen ze om te voetballen. Dat hebben ze sneller onder de knie dan ik verwacht had’, sprak hij maandag.

Bookmakers, Spurs-volgers en PSV-fans hadden vooraf minder vertrouwen in een deugdelijk resultaat van PSV. Die laatsten, gedurende de dag vooral te vinden in de pubs rond Leicester Square, hoopten vooral op het uitblijven van een pak slaag voor hun favorieten. Al werd per genuttigde pint meer vertrouwen getankt en zongen ze drie kwartier van tevoren al springend ‘boeren’, ‘Eindhoven de gekste’ en ‘lolalalolalalolah’ in een toen nog voor de rest akelig leeg Wembley.

Bij de aftrap was het oerstadion nog steeds maar halfvol. Het leek een stil protest tegen het abominabele veld dat te hobbelig is voor het razendsnelle combinatievoetbal dat Tottenham in Eindhoven tentoonspreidde. Heel Spurs smacht naar het vertrouwde White Hart Lane dat verbouwd wordt. Daarbij is er een half elftal aan gekwetsten en mist de ploeg al jaren killersinstinct.

Bij manager Pochettino is het chagrijn over dat alles overgegaan in cynisme. Maandag zei hij vrolijk te zijn, louter doordat zijn favoriete Netflix-serie ‘House of Cards’ aan het zesde seizoen is begonnen.

Ook de Spurs-fans oogden murw gebeukt, ze werden meestal overstemd door de vijfduizend supporters van PSV, die natuurlijk helemaal goede zin kregen door de vroege voorsprong.

Aan de hoekschop die Pereiro na 62 seconden panklaar op het hoofd van De Jong deponeerde, ging al een goede aanval via Angeliño vooraf. Spurs antwoordde vooral via ingevingen van spelmaker Eriksen, plaaggeest in Eindhoven, maar PSV wist geregeld een draadje van het Londense web kapot te knippen. De eredivisiekoploper sloeg geen acht op het vele balbezit van Spurs en brak het tempo slim door uitgelokte overtredingen. Meer kon het ook niet uitrichten. ‘Je hoeft niet de bal te hebben om een goed resultaat te halen’, stelde verdediger Schwaab een dag eerder.

Daniel Schwaab krijgt een gele kaart te zien. Beeld AFP

Juist de ervaren Duitser verslikte zich na 27 minuten pardoes in een diepe bal waardoor eerst Eriksen en daarna Alli vrij voor Zoet kwam. De PSV-doelman, twee weken terug ook al in topvorm, bleef lang staan en zag de haastige schoten op zijn lijf afketsen om daarna de PSV-vakken achter zich verder op te hitsen. Een kleine tien minuten later kreeg Alli een herkansing, maar weer kon de zich strekkende Zoet redding brengen.

PSV moest na rust ondanks een hoopvol begin steeds verder terug. Middenvelder Rosario en zelfs spits De Jong hielpen de defensie door schoten te blokken, maar de late dubbelslag van Kane leek onvermijdelijk. Alsnog klapten de meegereisde fans na afloop de handen stuk voor hun favorieten.