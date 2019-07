Landskampioen Ajax laat zien dat het ook zonder De Ligt en De Jong al verder is dan PSV

De landskampioen behaalde ook de Johan Cruijff Schaal door een 2-0 zege op PSV. Coach Ten Hag heeft vooralsnog meer te kiezen dan collega Van Bommel. Die ergert zich aan zijn makke ploeg.

Na welgeteld 36 seconden is het verschil tussen Ajax en PSV in het duel om de Johan Cruijff Schaal al bepaald. Met één vloeiende aanval illustreert de landskampioen zaterdagavond dat het ook zonder de vertrokken Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong verder is dan PSV, waar met aanvoerder en topscorer Luuk de Jong het hart uit de ploeg is gerukt. Het chagrijn zit diep bij PSV-coach Mark van Bommel na de 2-0-nederlaag. ‘We moeten heel snel grote kerels worden.’

Natuurlijk is de Johan Cruijff Schaal geen hoofdprijs, maar met de derde trofee op rij na de landstitel en de KNVB-beker manifesteert Ajax zich wederom als de nummer 1 van Nederland. Bij topwedstrijden wordt de toon meestal al in de eerste minuut gezet. Wie dicteert, wie is de baas op het veld?

Tot zijn ergernis ziet Van Bommel hoe de defensie van PSV na een slimme loopactie van Donny van de Beek uiteen wordt gereten. Passje Veltman, Van de Beek kijkt, PSV-verdediger Luckassen kan de voorzet niet onderscheppen en Ajax-spits Dolberg scoort meteen in het seizoen waarin hij zich definitief moet bewijzen: 1-0.

Van Bommel: ‘De organisatie klopte niet bij het eerste doelpunt, we lieten ons afbluffen. Het begint altijd met instelling en inzet, op die gebieden mag je niet worden afgetroefd. We kunnen aardig voetballen en hebben kansen gehad, maar we liepen constant achter de wanorde in de eerste minuut aan.’

Sparen voor Champions League

Riep Van Bommel het onheil ook niet over zichzelf af door diverse spelers te sparen voor de return tegen FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League? Aanvallend heeft PSV met Bruma, Malen, Lozano, Lammers en Bergwijn vooralsnog voldoende kwaliteit, al zullen de 28 treffers van De Jong vorig seizoen niet zomaar worden gecompenseerd.

Maar het middenveld mist nog altijd creativiteit. Na de smartelijke nederlaag tegen Ajax eind maart dwingt PSV in de Johan Cruijff Arena opnieuw weinig af. Zie de boze blik bij Gutierrez, na een korte woordenwisseling met Van Bommel over zijn mislukte invalbeurt.

De PSV-coach neemt ook een risico door de nieuwe aanvoerder Ibrahim Afellay boven op de apenrots te zetten, terwijl de 33-jarige oud-international nog niet fit genoeg is om te spelen. Ten Hag heeft voorlopig meer te kiezen dan zijn collega.

Zo toont Perr Schuurs zijn progressie als centrale verdediger, presenteert Lisandro Martinez zich meteen als de volgende Argentijnse ijzervreter en blijft ook de Nederlandse Amerikaan Sergino Dest keurig overeind als linksback.

Plankenkoorts

In zijn eerste grote wedstrijd wordt Schuurs niet geremd door plankenkoorts, waarmee hij ook coach Ten Hag verrast. ‘Ik had dit niet verwacht, zo eerlijk ben ik wel. We hebben veel geïnvesteerd in Perr, zo heeft hij alleen al zes kilo aan spiermassa gekweekt.’

Ten Hag ziet ook dat Ajax in de eerste helft te ver terugvalt als het PSV de bal gunt. Het ontgaat hem evenmin dat PSV in de tweede helft met een man minder na het uitvallen van spits Lammers de grootste kans krijgt. ‘Dat mag een grote ploeg niet gebeuren. De afstemming kon nog niet honderd procent zijn, want enkele spelers stonden vandaag voor het eerst samen op het veld.’

Donny van de Beek speelt de bal net weg op het moment dat Denzel Dumfries het ding wil wegtikken. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Indirect vertolkt Ten Hag het dilemma van de coach die pas op 1 september na het aflopen van de transfermarkt weet hoe zijn ploeg eruit ziet. ‘Bezopen’, oordeelde Ten Hag al eerder. En zaterdagavond: ‘Het is een gegeven, je moet ermee omgaan.’

Technisch directeur Marc Overmars heeft al aan gegeven dat zijn deadline ergens in augustus ligt, dan wordt er bij Ajax niet meer onderhandeld over transfers. Ten Hag: ‘We willen als club de regie behouden.’

Maar Frenkie de Jong heeft natuurlijk een leemte achtergelaten en met Razvan Marin oogt de middenlinie van Ajax wel erg sober. En wat doet Ajax wanneer Hakim Ziyech en Donny van de Beek alsnog vertrekken? Bij Fox Sports verklaart Ziyech dat hij Ajax alleen verruilt voor de absolute top. En die heeft zich nog niet gemeld bij de Marokkaanse international.

Met een prachtig afstandsschot beslist Daley Blind de strijd om de Johan Cruijff Schaal, die bij het tweede doelpunt voor Ajax een primeur beleeft. Voor het eerst wordt het publiek op het beeldscherm in de Johan Cruijff Arena geïnformeerd over de analyse van de VAR. ‘Check doelpunt’ door de videoscheidsrechter wordt gevolgd door: ‘Check overtreding aanvaller’.

Tadic raakt de bij PSV debuterende verdediger Boscagli lichtjes in het gezicht, als hij zich breed maakt. Arbiter Higler ziet er geen kwaad in en geeft zijn zegen aan het doelpunt van Blind. Er gaat een snelle spelhervatting aan vooraf, te snel aldus PSV-trainer Van Bommel. En had Higler niet moeten affluiten, omdat Boscagli geblesseerd in het strafschopgebied lag?

Of Van Bommel nog een lichtpuntje heeft gezien? ‘Ja, dat het zo niet moet.’ Zijn spelers hebben nog enkele dagen voor de ontmoeting in Bazel om grote kerels te worden. Het geldt ook voor de coach zelf. Als een dreinend kind gooit Van Bommel de bal in het veld om een snelle ingooi van Ajax te voorkomen, tevens het bewijs dat het vuur van de speler in hem nog lang niet is gedoofd.