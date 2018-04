Lance Armstrong schikt voor 5 miljoen met Amerikaanse overheid in dopingzaak

Fraude met overheidsgeld

In 2010 startte Armstrongs oud-teamgenoot Floyd Landis een rechtszaak tegen Armstrong wegens fraude met overheidsgeld. Volgens Landis had Armstrong door zijn dopinggebruik en het aanzetten van anderen daartoe misbruik gemaakt van ruim 32 miljoen dollar aan overheidsgeld, het sponsorbedrag van postbedrijf US Postal.



Nadat Armstrong het dopinggebruik in 2013 in een televisie-interview met Oprah Winfrey toegaf, voegde de Amerikaanse overheid zich in de zaak van Landis. Volgens de richtlijnen van de zogenoemde False Claims Act kon de boete oplopen tot drie keer het bedrag waarmee zou zijn gefraudeerd: in totaal zo'n 100 miljoen dollar.



Door de schikking is de rechtszaak tegen Armstrong, die over twee weken zou beginnen met het selecteren van een jury, van de baan. Landis krijgt ruim 1 miljoen dollar van het schikkingsbedrag, plus nog eens ruim 1,5 miljoen dollar van Armstrong voor zijn juridische kosten.