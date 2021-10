Lamont Marcell Jacobs, de snelste man van Tokio, is een eenvoudige jongen die geniet van zijn roem

De Italiaan Lamont Marcell Jacobs (27) won in Tokio tot ieders verrassing goud op de 100 meter. Hij is gek op aandacht en wilde altijd al beroemd worden.

Daar, bij het ijzeren hek naast de sintelbaan, zag atletiekcoach Adriano Bertazzi de toekomstige snelste man ter wereld voor het eerst staan. Een jaar of 8 was Lamont Marcell Jacobs, toen nog met een volle bos krullen op zijn hoofd.

Ongeduldig stond hij te wachten voor het gesloten sportcomplex, fiets aan de hand, in zwartwit gestreept Juventustenue. ‘Hij was mooi als de zon’, herinnert Bertazzi zich op het speciaal voor Jacobs gebouwde podium op de atletiekbaan van het Noord-Italiaanse Desenzano del Garda.

Het stadje is op het eerste gezicht een doorsnee aaneenschakeling van autodealers, pastelkleurige huizenblokken en megasupermarkten, maar de plaats waar Jacobs opgroeide is als de gemillimeterde sprinter zelf. Ogenschijnlijk gewoontjes, met een onverhoedse glamourzijde. Voorbij de saaie appartementengebouwen strekt zich langs de oever van het Gardameer plots een boulevard vol allure uit, waar toeristen vanaf chique terrassen genieten van een schilderachtig uitzicht.

De inwoners hebben zich vandaag aan de andere kant van Desenzano verzameld, op de tribune van het atletiekstadion. Bijna twintig jaar na Jacobs’ eerste passen op het tartan loopt het plaatsje uit voor hun held, die in Tokio de wereld verbaasde door onverwachts in een toptijd (9,80) goud te winnen op het koningsnummer van de atletiek, de 100 meter.

Voetballen was eerste liefde

De kleine Marcell stond aan het hek omdat hij wilde voetballen, vertelt trainer Bertazzi, die destijds ook voetbaltraining gaf. Al snel moest hij constateren dat Jacobs niet gemaakt was voor Italiaanse volkssport nummer één. ‘Hij kon hard rennen, maar liet de bal achter.’ Bertazzi raadde hem aan om over te stappen naar de atletiek.

Nu hangen de hekken rondom de baan vol spandoeken met zijn foto erop. ‘Grazie Marcell’, valt er in grote letters te lezen. Op de voorste rij voor het podium zitten trotse moeder Viviana Masini en verloofde Nicole Daza, naast neefjes, nichtjes, oud-trainers en collega’s van zijn werkgever, de politie.

De grote afwezige is Jacobs zelf, die tijdens de superlatieven van trainers, moeder en verloofde nog niet ter plaatse is en bij de wachtende kinderen een Sinterklaasachtige suspense weet te creëren. Zou de voormalige Italiaanse kampioen verspringen (persoonlijk record: 7.95 meter), die vijf jaar geleden wegens gebrek aan internationaal succes overstapte naar de sprint, wel komen?

Marcell Jacobs wint de olympische finale van de 100 meter in Tokio. Beeld Los Angeles Times via Getty Imag

Een uur na het begin van de huldiging, nadat zijn verloofde net benadrukt heeft hoe bescheiden hij gebleven is, scheurt er een politie-Lamborghini grommend over de sintelbaan. De menigte kinderen zwermt joelend om de auto heen, die normaal gereserveerd is voor snelle achtervolgingen. Stoïcijns beent de imposante Jacobs (1.86 meter) zich een weg tussen fans en fotografen door naar het podium, twee gouden plakken om de hals. Naast de 100 meter won hij ook goud met de Italiaanse estafetteploeg (4x100).

Beroemd worden

‘Marcell wilde altijd een belangrijk persoon worden’, vertelt neef Elia Carlesso (26) voorafgaand aan de huldiging. De neven zijn bijna even oud en deden vroeger alles samen: trainen, kattenkwaad uithalen, uitgaan. Ook nu is de familie nog hecht, benadrukt Elia’s oudere zus Greta (33), die er maar moeilijk aan kan wennen dat mensen op haar kleine neefje doelen als ze praten over de snelste man ter wereld.

Jacobs, zoon van een Amerikaanse vader en Italiaanse moeder, woont op zes uur rijden in Rome, maar komt naar Desenzano wanneer hij kan. Niet alleen om zijn moeder en twee jongere broers te zien, maar ook voor oudste zoon Jeremy (8), die hij op zijn negentiende kreeg uit een vorige relatie.

De 27-jarige atleet is vader van drie kinderen. De jongste twee wonen bij hem en hun moeder Nicole in Rome. De oudste moet het net als Jacobs zelf doen met een vader op afstand. ‘Ik ben geen goede vader voor Jeremy’, zei de sprinter er schuldbewust over in een interview met dagblad Corriere della Sera. ‘Ik heb hem achtergelaten, net als mijn vader bij mij heeft gedaan. Ik wil het patroon doorbreken, maar dat is nog niet gelukt.’

Jacobs’ vader was een militair uit Texas, die zijn moeder ontmoette toen hij tijdelijk in Italië gestationeerd was. Lamont werd in grensplaats El Paso geboren, maar al snel keerde zijn moeder met hem terug naar Desenzano. Hecht zouden hij en zijn vader nooit worden en ook met diens land heeft hij weinig op. Ondanks zijn Amerikaanse naam voelt Jacobs zich 100 procent Italiaans.

De Italiaan Lamont Marcell Jacobs vlak voor de start van de olympische finale op de 100 meter. Beeld Icon Sportswire via Getty Images

Marcells jeugd was niet makkelijk, vertelt moeder Masini na afloop van de huldiging. Als alleenstaande vrouw had ze het financieel zwaar, ze moest hard werken als schoonmaakster om het hoofd boven water te houden. ‘Marcell zei altijd: mama, later ga ik je helpen.’ Die tijd is nu aangebroken, beaamt Masini, die tegenwoordig een hotel in de buurt van Desenzano bestiert.

Dopinggeruchten

Vlak nadat hij olympisch goud won, maakte Jacobs bekend zijn seizoen te beëindigen. Hij koos ervoor om zijn nieuwe faam niet te verzilveren. Naar eigen zeggen omdat hij last van zijn knie had, maar bij sceptici voedde de beslissing de geruchten over doping.

Zijn progressie in het olympische seizoen was opzienbarend. Tot dit jaar was zijn snelste tijd 10,03. Dankzij zijn persoonlijke record van 9,80 in de olympische finale staat hij plotseling elfde op de mondiale ranglijst aller tijden, die wordt aangevoerd door Usain Bolt met 9,58. Veel van de snellere sprinters in de top-10 zijn in verband gebracht met doping, of daadwerkelijk geschorst.

Zolang een Italiaan wint, worden in Italië geen vragen gesteld, maar in buitenlandse media kwamen de beschuldigingen al snel na het olympisch goud op gang. Zo meldde de Britse krant The Times dat Jacobs nauw contact onderhield met sportdiëtist Giacomo Spazzini, die door de Milanese autoriteiten onderzocht wordt vanwege het verstrekken van anabolen.

Het publiek in Desenzano heeft aan zulke geruchten geen enkele boodschap. ‘Wie beschuldigt, zit vaak zelf fout’, zegt Gianni Lombardi, trainer van Jacobs tijdens zijn tienerjaren, stellig. ‘De beschuldigingen raken me totaal niet’, reageert Jacobs laconiek, tijdens het korte persmoment na de huldiging. ‘Ik weet hoe hard ik voor mijn succes heb gewerkt.’

Lamont Marcell Jacobs brengt met zijn vriendin Nicole Daza een bezoek aan het filmfestival van Venetië in september. Beeld Getty Images

Volgens zijn directe omgeving zijn er twee logische verklaringen voor de plotselinge vooruitgang: de definitieve overstap van verspringen naar sprint, en mental coach Nicoletta Romanazzi. Naast moeder Viviana en vriendin Nicole is zij de derde vrouw achter het succes van Jacobs, benadrukken trainers, familieleden en de atleet eensgezind. Een half uur voor de olympische finale sprak ze hem nog moed in aan de telefoon, vertelt Jacobs, toen hij eigenlijk niet wilde starten omdat hij zich te moe voelde. Hij had in de series en halve finales al persoonlijke records gelopen: 9,94 en 9,84.

Instagramgeneratie

Jacobs is een typische sporter van de Instagramgeneratie. Tegenover Corriere della Sera verklaarde hij dat hij na de finale, nog voordat hij zijn berichten las, eerst checkte hoeveel volgers hij er bij had gekregen: ‘Voor de finale waren het er 114 duizend, daarna 630 duizend!’

Op sociale media toont hij graag zijn ontblote, zwaar getatoeëerde bovenlijf. Crazylongjumper, Jacobs’ inmiddels enigszins achterhaalde Instagramalias, is dwars over de gespierde borstkas geschreven. De sprinter is weliswaar gek op de schijnwerpers, maar relatief spaarzaam met interviews, waardoor de man achter de glamourfoto’s wat ongrijpbaar blijft.

‘Marcell is een eenvoudige jongen’, verklaart verloofde Nicole, model en influencer, na een lange stilte op de vraag hoe ze haar aanstaande zou karakteriseren. ‘Er zijn weinig woorden nodig om hem te beschrijven.’ De twee leerden elkaar vier jaar geleden kennen in een Milanese discotheek en gaan in september trouwen.

Tegenwoordig brengt Jacobs zijn tijd na de training niet meer in de disco maar thuis op de bank door, met Anthony (2) en Meghan (13 maanden). Als hij een paar dagen vrij heeft, rijdt hij naar Desenzano en moeder Viviana komt ook regelmatig een weekje bij het gezin in Rome logeren om tijd met de kleinkinderen door te brengen, zoals het een Italiaanse oma betaamt.

Veel is er sinds Tokio niet veranderd, zeggen de naasten van de snelste man ter wereld. Natuurlijk, de aandacht is groot, maar daar lijdt de kersverse olympisch kampioen niet onder. Integendeel: ‘De populariteit vind ik geweldig’, zei hij. ‘Ik heb altijd herkend willen worden op straat.’

Als puber kreeg hij, anders dan zijn vriendjes, geen scooter. Hij beschrijft hoe zijn bewijsdrang op de fiets naar de training groeide: ‘De mensen die me in hun auto passeerden zullen wel gedacht hebben: ‘Moet je dat arme half-zwarte jochie zien.’ Ze wisten niet dat ik de beste atleet ter wereld zou worden.’

Deze herfst verschijnt hij vaker op tv, kondigde hij in hetzelfde interview aan, al wilde hij geen details geven. Volgend jaar is het pas weer tijd voor sportieve optredens, met als hoogtepunt het WK atletiek in Oregon. In zijn geboorteland moet blijken of Jacobs’ succes duurzaam is, of toch een toevalstreffer.

Tot die tijd geniet de sprintkoning van Desenzano met volle teugen van zijn roem. Hij laat een spoor van handtekeningenjagende kinderen achter, terwijl hij als een filmster op de achterbank van een voorgereden Alfa Romeo verdwijnt. Bij het hek waar hij ooit met de fiets stond te wachten, prijkt nu een levensgrote muurschildering van zijn gezicht.