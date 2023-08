Laila van der Meer zit aan het roer van een gemengde zeilboot: ‘Ach, waarom zou je dat arme meisje vooropzetten?’

Laila van der Meer (l) met Bjarne Bouwer in de Nacra-klasse. Zij bedient het stuur, hij de zeilen. Meestal is de rolverdeling in hun klasse andersom. Beeld Arie Kievit

Van een traditionele rolverdeling moeten zeilers Laila van der Meer en Bjarne Bouwer niets hebben. Aan boord van hun catamaran stuurt zij, hij bedient de zeilen. Die taakverdeling is uitzonderlijk in de Nacra-klasse, de enige olympische discipline waarin mannen en vrouwen samen zeilen. Mannen hebben doorgaans het roer in handen.

Ze noemt zichzelf geen stuurvrouw, maar ook geen stuurman. Van der Meer (23) is ‘stuur’, in zeiljargon. De Friezin vormt sinds 2017 een duo met Bouwer en zeilt in de snelste olympische boot die er is. Met vijftig kilometer per uur scheren ze in hun catamaran over het water. De twee behoren inmiddels zo’n anderhalf jaar tot de toptien van de wereld. Nu, een jaar voor de Zomerspelen, maken ze zich op voor de WK zeilen, die deze week voor de kust van Scheveningen beginnen.

Soms, als de weersomstandigheden zwaar zijn en een andere boot langsvaart, zeggen Van der Meer en Bouwer: ‘Ach, waarom zou je dat arme meisje vooropzetten?’ Aan boord zijn twee functies: de een is bemanning en bedient al lopend de zeilen. Dat is de fysiek zwaarste taak. De ander staat achterop de boot en is ‘stuur’. Diegene houdt zich voornamelijk bezig met de positie van de boot. Hun rolverdeling vindt Van der Meer de meest logische: Bouwer is nou eenmaal sterker.

Wisselen voor de lol

Het komt voor dat het Nederlandse duo wisselt van plek, maar dat is voor de lol, hooguit op weg terug na een training. Mits het niet te hard waait. Van der Meer: ‘Dan ben ik na een paar minuten al helemaal bekaf en denk ik: wissel maar terug.’ In de top van de Nacra-klasse hanteert slechts één ander duo dezelfde verdeling als de Nederlanders. Een Finse boot. ‘We vragen nooit waarom anderen hun verdeling hebben zoals ze die hebben. Maar wij als team vragen het ons wel soms hardop af, als we zo’n meisje zien dat er minder sterk uitziet bijvoorbeeld.’

De Nacra 17 is in 2016 toegevoegd aan het olympische programma om diversiteit te promoten. Van der Meer is voorstander van gemixte onderdelen. ‘Dat mensen denken dat mannen meer kunnen neem je hiermee een beetje weg. Wij zijn even belangrijk.’ Wel is het slim om te kijken naar fysieke kwaliteiten, denkt ze. Of ze met een man of een vrouw aan boord zit, het maakt haar niet uit. ‘Ik heb geen voorkeur. Bjarne is een makkelijke man, maar hij is niet makkelijk omdat hij man is. En het kan ook net andersom zijn.’

Soms hoort ze op het water hoe het er bij andere boten aan toegaat. ‘Mannen die echt keihard schreeuwen naar hun bemanning, naar de vrouw dus, aan boord. Bij ons gebeurt dat echt niet.’ Van der Meer houdt zich bezig met de tactiek ten opzichte van concurrenten en het bepalen van de beste route met alle andere omstandigheden die er zijn: golven, stroming, wind en weer. De drie jaar jongere Bouwer richt zich meer op alles wat er gebeurt binnen de boot en hoe de zeilen staan. Hij is ‘het gaspedaal’, zegt ze. Met het verplaatsen van zijn gewicht zorgt hij dat de boot zo hoog mogelijk uit het water getild wordt en vaart maakt.

Vliegen

Ze varen met foils, een soort zwaarden onder de boot, die hen boven het water laat ‘vliegen’. Daarom kunnen ze zo hard. De stroming van het water langs de zwaarden van de foils stuwen de boot omhoog. De kunst is om te zorgen dat ze hoog komen, om meer vaart te maken, maar niet zo hoog dat de zwaarden het contact het met water verliezen. ‘Dan ga je hard, harder, nóg harder en dan in een keer klap je met de romp in het water en lig je stil.’ Waarop de zeilers vaak, wel aangelijnd, uit de boot vallen. In trainingen gebeurt dat geregeld. ‘Je bent constant het randje aan het opzoeken om beter te worden.’

Van der Meer koos voor deze boot in jacht op succes. Bij het opgroeien in Friesland, in watersportplek Grou, hoort bijna automatisch zeilervaring. Van der Meer begon op haar zesde met zeilen. Eerst in de optimist, een jeugdzeilboot. Vanaf haar vijftiende stapte ze in een laser, om twee jaar later Bouwer te benaderen. Hij voer destijds met een andere jongen. ‘Ik wil naar de Jeugd Olympische Spelen, lijkt het je leuk een keer samen te zeilen en te zien of het bevalt?’, vroeg ze. De gemengde boot, de Nacra, was de enige die op dat prestigieuze jeugdevenement aan bod kwam.

Bouwer hapte toe en in Buenos Aires werden ze vervolgens derde. Ze kozen direct voor de verdeling zoals die nu is. Gevraagd naar een verklaring voor de keuze van andere teams, stelt Van der Meer dat er te vaak traditioneel wordt gedacht. Met de opvatting: wie het stuur heeft, heeft de macht. Diegene is leider, de ander knecht. Een misvatting, vindt ze.

‘Wij leveren allebei een even groot aandeel voor ons resultaat. Samen zijn we een team. Bovendien heeft Bjarne letterlijk de touwtjes in handen.’ Zeilen een ervaringssport, tactiek een belangrijke factor. Dat iemand tien jaar ervaring heeft als succesvolle stuur kan zwaar tellen. ‘Maar de gemiddelde man is sterker dan de gemiddelde vrouw, dus wat dat betreft is het gebrek aan sturende vrouwen een beetje gek.’