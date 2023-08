Laidback op de wal, maar gegrepen door de wind zijn de foilers zo fanatiek als wat

Kiran Badloe loopt met zijn foil het water uit tijdens de Dutch Water Week bij Lelystan in juni Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Kiran Badloe (28)

Niemand kent het principe van strijden om één ticket beter dan Kiran Badloe. Hij is de bekendste van het drietal kanshebbers voor Parijs. Aan Badloes startbewijs voor de Zomerspelen van Tokio in 2021 ging een tweestrijd met Dorian van Rijsselberghe vooraf: de tweevoudig olympisch kampioen, goede vriend en teamgenoot. Badloe won en werd in Tokio, met blauwgeverfde haren, de laatste olympisch kampioen op de gewone surfplank.

Hij is laidback en oogt nonchalant, maar weet tegelijkertijd precies wat hij doet. De zoon van een Nederlandse moeder en Surinaamse vader. Geboren in Almere, maar op zijn negende met windsurfen begonnen op Bonaire. Daar bracht hij drie jaar van zijn jeugd door, in verband met het werk van zijn vader.

Over de auteur

Lisette van der Geest is sportverslaggever voor de Volkskrant en schrijft al ruim tien jaar over olympische sporten als schaatsen, tennis, judo, handbal en zeilen.

In Bonaire is het anders surfen dan in Almere, ontdekte Badloe na terugkomst. Van blauw, ondiep en warm water naar donker, diep en koud was aanpassen. Fijn vond hij het niet. Maar de passie voor de sport bleef. In 2013 werd hij, 18 jaar oud, uitgenodigd voor het team van Van Rijsselberghe. Daar begon zijn samenwerking met de coach met wie hij kan lezen en schrijven en die hem nu nog steeds begeleidt: Aaron McIntosh.

Badloe liep al eens met blond geverfde haren rond, liet ooit een ‘rat-tail’ groeien; een klein staartje aan de onderkant van het hoofd, terwijl de rest van zijn kapsel kortgeschoren was, waarover hij spottend zei: ‘Dat zag er niet eh, erg charmant uit.’ Zijn grote olympische succes vierde hij twee jaar geleden met een blauwe pijl op zijn hoofd. Die pijl was gebaseerd op de hoofdpersoon uit de animatieserie The last airbender, die de wind kan controleren.

‘Het serieuze randje eraf halen’, zei hij destijds. Het typeert hem: doelgericht, maar ook de lol bewaken. In het Japanse water kwam geen concurrent in zijn buurt, maar wist Badloe ook: straks start ik met achterstand.

De ouderwetse RS:X-plank, waarop Badloe ook drie keer wereldkampioen werd, wordt bij de Spelen van Parijs vervangen door de hippe IQ-foil; een surfplank die dankzij een onderwatervleugel boven het water zweeft.

Anderen trainden al geruime tijd op het vaarmiddel, Badloe moest na Tokio zo snel mogelijk een kilo of twintig aankomen. Met meer gewicht kan hij meer tegendruk geven. Van 73 kilo en vaak vatbaar voor virussen naar 92 kilo bij een lengte van 1.96 centimeter. Het is een uitdaging, maar wel een die hij zonder twijfel aan wilde gaan. ‘Na winst van olympisch goud, dacht ik: dat is best leuk. Maar zoveel toffer is alles wat ik de jaren er naartoe heb mogen doen.’

Foiller Huig-Jan Tak in juni actief tijdens de Dutch Water Week. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Huig-Jan Tak (28)

Het is wel fijn, vindt Huig-Jan Tak, dat hij als topsporter, in de bloei van zijn leven, nooit zal denken: hoe zou het in het studentenleven zijn? Tak heeft er al meerdere loopbanen opzitten. Ooit was hij windsurfer, stelde hij doelen op de RS:X-plank, maar op zijn 22ste stopte hij met topsport.

Windsurfen vond hij altijd al fantastisch, maar de ouderwetse surfplank was niet voor hem gemaakt: hij had moeite zijn gewicht onder de 80 kilo te houden – het ideaalgewicht voor op de RS:X-plank lag rond de 74 kilo. Het loont om lichter te zijn op een plank die door het water glijdt, maar zodra een fanatieke hobby een worsteling wordt, neemt het plezier ook af. Toen Tak voor zijn studie tot maritiem officier, voor zeevaarder, een half jaar weg moest om te varen was de keuze snel gemaakt.

Spijt kreeg hij nooit. Wel kwam hij er achter dat de wereld op zee niks voor hem is. ‘Al was het technisch uitdagend en interessant.’ Hij verzamelde in Rotterdam, zijn huidige woonplaats, een groep vrienden om zich heen. Een sociaal netwerk dat er altijd zal zijn, ook na topsport. Hij probeerde andere surfdisciplines zoals freestylen. En hij ontdekte het studentenleven. Dat was leuk, maar nu is er iets belangrijker.

Het foilen kwam op en Tak bleek succesvol. Hij won brons op de WK een jaar geleden, ondanks een covid-infectie vlak daarvoor. In 2021 werd hij tweede op de EK.

Hij beschrijft zichzelf als chaotisch. ‘Ik vergeet alles wat los en vast zit.’ Hij rijdt in een camperbusje, waarin hij indien nodig ook kan slapen. Tak is immer relaxed, altijd sociaal. Hij lijkt nonchalant, ook voor zijn concurrenten, maar dat is schijn. Op het water gaat hij ‘aan’. Dan blijkt hij veel wijzer dan hij deed voorkomen, veel beter voorbereid ook. ‘Een gecamoufleerde schaakspeler’, noemt Badloe hem.

Hij is geboren in Santa Fe de Bogota, in Colombia, waar zijn ouders destijds werkten. Nu heeft zijn familie een biologisch akkerbouwbedrijf in Zuidzijde, een buurtschap in de Hoeksche Waard. Daar verbouwen ze onder andere uien, bieten en mais. Wellicht wil Tak de boerderij ooit overnemen.

Surfen zal hij altijd blijven doen, denkt Tak. Of het nou windsurfen, golfsurfen, of iets anders is: alles vindt hij leuk. Als het vroeger stormde en hij in de klas zat, keek hij al verlangend naar buiten. Bij harde wind nam zijn vader hem mee surfen. ‘Sport bedrijven op zee is gewoon heel leuk.’

Luuc van Opzeeland bergt zijn foil weg tijdens de Water Week in juni. Beeld Klaas Jan van der Weij

Luuc van Opzeeland (24)

Hij is de jongste en de langste. Luuc van Opzeeland: 24 jaar, 2 meter lang. Hij gaat vaak zijn eigen gang. Tot voor kort maakte hij deel uit van de trainingsgroep van Aaron McIntosh en waren zijn voornaamste concurrenten voor het ene olympische ticket ook zijn teamgenoten. Nu valt hij nog wel onder het Watersportverbond en wordt tijdens het WK begeleidt door Maximo Nores.

Van Opzeeland week de afgelopen twee jaar vaker af van de gebaande paden. ‘Ik denk niet dat het voor mij werkt alles volgens het boekje te doen.’ Hij hoefde niet bij de rest van het team te zitten tijdens een wedstrijd en regelde op eigen houtje een hotel.

Even afzonderen en opladen, los van de groep, dat werkt voor hem. ‘Lekker gamen.’ Het trainingskamp in Nieuw-Zeeland van afgelopen winter, korte hij in tot bijna drie weken, terwijl de rest van het team er tweeënhalve maand verbleef.

Zo’n lange tijd met dezelfde mensen op pad leek hem niets. Hij wilde meer verandering van locatie, nog even de omstandigheden van Lanzarote verkennen; de plaats voor het WK volgend jaar. ‘Ik heb natuurlijk ook op een andere manier de top gehaald’, zegt hij. En op die manier verzamelde Van Opzeeland vrienden over de wereld. Bovendien is er tussen hem, Tak en Badloe een leeftijdsverschil van vier jaar. Al kennen ze elkaar al jaren, de watersportwereld is klein.

Van Opzeeland, afkomstig uit Hoofddorp, stond lange tijd op de RS:X. Maar fysiek is het onmogelijk de absolute top te halen met mijn bouw, zag hij toen. Hij is breder en langer dan Badloe: het ideale gewicht van 74 kilo lag eigenlijk buiten zijn bereik en met het streven daarnaar verging hem ook de lol.

Hij stopte toen hij 19 was. Trok naar Florence voor een prestigieuze fashion-opleiding. Waar hij in het eerste jaar een prinsessenjurk moest maken. ‘Was ik best ver, brak de naald.’ Vervolgens stapte hij snel over naar de zakelijke kant van mode, om het proces te leren achter het opstarten van een merk. Hij houdt van mode, van presentatie. Ooit wil hij een eigen kledingmerk opstarten.

Surfer bleef hij altijd. Toen het foilen opkwam, kocht hij een set, zocht Huig-Jan Tak op en van samen lol maken op het water kwam het tot wedstrijden en uiteindelijk een terugkeer in het nationaal team. Afgelopen oktober werd hij tweede op het WK in Brest. Het jaar daarvoor was hij derde, dezelfde plaats als op het EK van 2022. ‘Dat is gewoon niet goed genoeg.’ Bij hem is het alles of niets.