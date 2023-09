Lach eens om jezelf, dat zou wel wat meer mogen in het voetbal

Yankuba Minteh kan de bal in de laatste minuut van FC Utrecht - Feyenoord gewoon in het doel schieten, maar hij doet het liever ongewoon. De fladderende, razendsnelle aanvaller van Feyenoord maakt nog een ommetje, als verlenging van zijn plezier, als voorpret op een doelpunt. Minteh kapt eerst Mark van der Maarel uit en jaagt de bal dan heerlijk hoog in de touwen.

In Sittard treedt Alen Halilovic op, de kleine spelmaker van Fortuna. Een speler met een krasje, met bolle kuiten, afgezakte sokken en lang, nonchalant haar. Hij voelt af en toe of zijn bandje nog lekker over de krullen zit, speelt soms even toneel, geeft passes uit losse heupen en tikt de bal op een gegeven moment met de buitenkant van zijn tovervoet tussen de benen van Benjamin Tahirovic door.

Het stadion in Sittard, weinig verwend met genialiteit, smult van zijn aanrakingen. Een snoepkraam met alle kleuren en smaken is uitgestald rond de middencirkel. Een lach stijgt op van de tribunes. Straatvoetbal. Voetbal als vermaak. Fortuna heeft de Kroaat liefdevol in de armen gesloten, deze kunstenaar die eigenlijk veel te goed is voor de club.

Geniet anders nog even van die aanval van Feyenoord voor 1-4 in Utrecht, de combinatie van bing-bang-beng, gekliefd door het centrum, de aanname met de buitenkant van de voet door Ayase Ueda en zijn klinische afronding met de linkervoet. Zijn gulle lach ook daarna, zo bevrijdend en mooi, zo sereen ook. Of kijk anders naar het voetbal van PSV deze week; snel, speels, aanvallend en begaafd.

Gelukkig dat het bestaat, tegenover al dat humorloze, trieste gedoe met boze, verwrongen gezichten. Het gedrag ook weer van supporters in Tilburg. Een mooie dag, prachtig weer voor Willem II - NAC, heerlijk affiche, een derby. Broederstrijd. Gooit een of andere halve zool vuurwerk op het veld, nadat de wedstrijd al een keer was stilgelegd. Gestaakt dus. Definitief, bij 0-3. En ja, roepen sommigen dan, moeten we daarvoor nu staken, want is het niet gemakkelijk om dan, als je geen kans hebt in de wedstrijd, de staking af te dwingen? Ja, dat is theoretisch eenvoudig. Maar laten we het vooral blijven doen, dat staken, totdat het gedrag weer enigszins normaal is.

Het voetbal is soms zo’n bitter, humorloos gebeuren van grimmige gezichten, terwijl het juist de bron zou moeten zijn van een heerlijk samenzijn. Als Limburger met een hart dat klopt voor Fortuna schreef ik in de loop van de wedstrijd tegen Ajax een bericht op X. Nou ja, het was één zin: ‘Ajax houdt redelijk stand tegen Fortuna’. Hetgeen overigens niet ver bezijden de waarheid was. Wat je dan over je heen krijgt van bozige Ajacieden, of pseudo-Ajacieden, type snel gekrenkt. Vooropgesteld: het interesseert me persoonlijk geen snars, maar het is zo tekenend allemaal.

Het zou mooi zijn als alle betrokkenen bij het voetbal iets van elkaar konden hebben. Doe eens leuk. Wees eens aardig. Zeg eens sorry. Aanvaard excuses. Zing iets origineels. Lach om een ander. Of, nog beter: lach om jezelf.