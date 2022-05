Laatste halte van Feyenoord in Europa: Tirana

De spelers van Feyenoord met de vlag Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst

Na reizen naar Kosovo, Zwitserland, Zweden, Israël, Tsjechië, Duitsland, Servië, weer Tsjechië en Frankrijk eindigt het avontuur van Feyenoord in de eerste Conference League in het Albania Stadium. Tirana, Albanië. Het negentiende Europese duel van het seizoen. De finale, op woensdag 25 mei.

Het nieuwe, in 2019 voltooide stadion met 22.500 plaatsen is sfeervol, maar veel te klein om aan de totale vraag te voldoen van supporters van Feyenoord, van wie sommigen maanden geleden al een vlucht boekten om erbij te zijn, mocht het zover komen.

Het stadion van de Italiaanse architect Marco Casamonti heeft vuurrode stoelen, een hoge, opvallende hoteltoren op de hoek, veel paarsachtig rood aan de buitenkant, met luiken voor de ramen. Het stadion ligt aan de rand van het centrum en verbeeldt het nieuwe Albanië.

Moderne winkels uit het duurdere segment in de doorgaans goedkope stad met een hoog Mercedes-gehalte zijn gevestigd in of rond het stadion, met restaurants, cafés, een congrescentrum en terrassen. Het stadion geldt als nationaal stadion, voor de nationale ploeg en soms voor topduels van clubs als Partizan. Al maanden is het ongebruikt, om de grasmat niet te belasten. Op een van de deuren staat: ‘Dit prachtige gebouw in het hart van Tirana is niet simpelweg een stadion. Het is veel meer dan dat. Het is een symbool. Geschiedenis. Emotie. Dit gebouw is een tempel, een voetbaltempel, de tempel van alle Albaniërs.’

Deze eerste finale van het nieuwe Europese toernooi is een zaak van prestige voor Albanië, dat wil meedoen in Europa, dat graag wil toetreden tot de Europese Unie. Albanië is vrij goedkoop (pils voor een euro) en ontwikkelt zich snel. Feyenoord was in 1991 nog in het oude, geïsoleerde Albanië en schrok destijds van de schrijnende armoede.

Doelman Artur Lekbello wierp zich destijds op als held van Partizan, in de Kuip, waar hij slechts zwichtte voor een afstandsschot van Peter Bosz, kort voor tijd. Lekbello zal veel gevraagd zijn door de media. Hij werkt voor de gemeentelijke dienst in Dürres, de tweede stad van het land, en geeft soms op tv commentaar over voetbal. Het is zijn droom om nog eens met zijn gezin een duel in de Kuip te bezoeken, om zijn familie te kunnen laten zien waar hij destijds een gedenkwaardig duel keepte.