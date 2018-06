Laatste Champions Trophy in Breda oefentoernooi en hoofdprijs ineen

Met een even spetterende als bedrieglijke 6-1-zege op België compenseerden de Nederlandse hockeyers bij de Champions Trophy de valse start tegen Argentinië (1-2). Zo kan de ploeg van coach Max Caldas de laatste editie van het elitetoernooi nog altijd winnen, maar alleen de spelers betreuren het einde van een ontmanteld evenement. Zelfs het fletse decor in een onbereikbaar bos in Breda illustreert dat de Champions Trophy aan glans heeft verloren.

Pakistan geldt sinds 1978 als de geestelijk vader van de Champions Trophy, een toernooi voor de top-zes van de wereld. Na de entree van de Hockey World League (HWL) in 2012 werd de status onduidelijk. De internationale hockeyfederatie (FIH) wilde met de HWL de doorstroming van kleinere landen bevorderen, waardoor de Champions Trophy een veredeld oefentoernooi werd. Dat is het ook in Breda, zes maanden voor het WK in India.

Zowel de Champions Trophy als de HWL moet vanaf 2019 wijken voor de Pro League met uit- en thuisduels voor negen deelnemers. En dus wordt in Breda voor het laatst het format gehanteerd van een toernooi voor zes teams, met een finale tussen de nummers 1 en 2 van de poulefase. Pakistan kreeg een wildcard om haar geesteskind uit te zwaaien, waardoor het sterkere Duitsland in het deelnemersveld ontbrak.

Jeroen Hertzberger. Foto ANP

De kwalificatieregels voor de Champions Trophy waren toch al onduidelijk geworden, ook Nederland zegde een keer af omdat het toernooi niet in het schema paste. De geloofwaardigheid van de Champions Trophy was al in 2011 definitief ondermijnd, toen het Nederlandse vrouwenteam op de dag van de finale plotseling Argentinië als tegenstander kreeg en niet Zuid-Korea.

De FIH kende haar eigen regels niet bij gelijk eindigen van twee ploegen en moest het protest van Argentinië wel honoreren. Die ongekende folklore leverde een historische tweestrijd op tussen Luciana Aymar, de diva van Argentinië en de Nederlandse captain Maartje Paumen. Maar de Champions Trophy had naast de al even onduidelijke World League geen bestaansrecht meer.

Toch heeft de FIH nu in één klap alle tradities uit de hockeysport verdreven, constateert Jeroen Hertzberger, die in Breda zijn eerste titeltoernooi in twee jaar speelt. ‘Ik ga in Dubai op zoek naar een sjeik die elk jaar een nieuw toernooi voor de topzes van de wereld wil financieren. Ik heb zo’n gevoel dat de Champions Trophy ooit terugkomt. Ik begrijp de scepsis bij de buitenwacht, maar de spelers hebben de waarde van het toernooi nooit betwijfeld.’

Roel Bovendeert (Ned) gaat onderuit tegen Gauthier Boccard (Bel) en krijgt een strafbal. Foto ANP

De Champions Trophy was juist een sierraad voor de sport, aldus Hertzberger. De Pro League zal zich moeten bewijzen. ‘Dit is het moeilijkste toernooi om te winnen, misschien nog wel lastiger dan de Spelen. Ik vraag me af welke kwalificatie-eisen worden gekoppeld aan de Pro League. Straks ben je geplaatst voor het WK als je bij de beste vier eindigt. Dan hoef je de Pro League net als de Hockey World League niet te winnen.’

Ook bondscoach Caldas erkent dat hij al vooruitkijkt naar het WK, in december in Bhubaneswar. Nederland mist bij de Champions Trophy met de net vader geworden Billy Bakker en de revaliderende Mink van der Weerden twee van zijn drie aanvoerders. Verdediger Sander de Wijn beëindigt zijn sabbatical pas na de zomer. De Champions Trophy is voor Caldas het laboratorium om te experimenteren. Zo wil hij meerdere internationals in twee linies laten spelen. De afrekening volgt pas bij het WK.

Zo was de nederlaag tegen olympisch kampioen Argentinië minder dramatisch dan het leek en mag euforie na de superieure eerste helft tegen België voorbarig worden genoemd. Hertzberger: ‘We waren zaterdag niet zo slecht en zondag niet zo goed. Keeper Pirmin Blaak was tegen België eigenlijk de man of the match.’

Hertzberger sloeg de spijker op zijn kop, want met sublieme reddingen in de openingsminuten voorkwam Blaak dat de Belgen de poulewedstrijd tijdens het EK in 2017 konden kopiëren. Toen wisten ze Nederland met 5-0 te verslaan. Nu was elke kans voor Nederland een doelpunt in het bruisende eerste kwart en scoorde Hertzberger uit een cornervariant en een strafbal. ‘De eerste helft deed me denken aan de EK-finale in 2015 tegen Duitsland. Het was genieten, dit heb ik de laatste jaren gemist.’

Hertzberger heeft dan ook wat in te halen. Het beste eerbetoon aan de Champions Trophy is volgens hem de geschiedenis ingaan als de laatste winnaar. ‘We spelen in Nederland met achtduizend mensen op de tribunes. Natuurlijk is de Champions Trophy een hoofdprijs.’