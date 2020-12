Laatbloeier De Boer zwemt hard voor olympisch ticket en een chocoladeletter

Thom de Boer is blij met zijn Nederlands record op de 50 meter vrije slag. Beeld BSR Agency

Donderdag plaatste zwemmer Thom de Boer zich in Rotterdam voor de Olympische Spelen van Tokio. Vrijdagochtend zal hij om 9 uur op kantoor zijn verschenen, bij het Amsterdamse vastgoedinvesteringskantoor (IC Netherlands), dat hem in zekere generositeit alle ruimte biedt om een zwemcarrière na te jagen.

De Boer zal volgend jaar een flink aantal keren afwezig moeten schrijven. Het werk als financieel cijferman zal er bij inschieten, omdat hij eind juli zijn olympische debuut gaat maken. De geboren Alkmaarder is een heuse laatbloeier. Vrijdag beleefde hij, 28 jaren oud (bijna 29), pas een waar hoogtepunt uit zijn loopbaan.

In de ochtenduren verbeterde hij het Nederlands record op de 50 meter vrije slag naar 21,74 seconden. Met die tijd kan hij in ‘21 de olympische finale halen. ‘s Avonds, in de gewonnen finale, ging het eenhonderdste van een seconde langzamer (21,75). ‘Zwemmend ging ik waarschijnlijk harder. Mijn start was misschien wat minder’, analyseerde De Boer, na het kiezen van de juiste smaak chocoladeletter die een prijs vormt bij de RQM, de olympische kwalificatiewedstrijd in het 50-meterbad. ‘Ik had eerst puur, maar nam toch maar melk. Alkmaarse kaaskop, hè.’

De olympische limiet voor de 50 vrij, een nummer van hakken en zagen van blok naar muur, was 21,91, de tijd waarmee Jesse Puts vorig jaar, bij de WK in Korea, naar de twaalfde plaats op dat nummer was gezwommen. De Boer dook er tweemaal royaal onder, als enige. Daarmee zijn hij en Puts zeker van olympische uitzending.

De Boer is met zijn 1.96 m een echte sprinter. Zijn kwaliteit: ‘Mijn techniek was op jonge leeftijd al heel goed. Pas op latere leeftijd, toen ik het zwemmen serieuzer ging nemen, werd ik sterker.’ De sprinter paste niet echt in de Nederlandse structuren van het topzwemmen en is nu, als parttimer, meer op zijn plaats bij De Dolfijn in het Amsterdamse Sloterparkbad, waar ook de nationale ploeg van bondscoach Mark Faber traint.

Zijn trainer was altijd Rob Schut. ‘Maar die zou na de Spelen van 2020 stoppen.’ Dat was een probleem, tot uit Australië Job van Duinhoven terugkeerde die daar enkele jaren ervaring had opgedaan. ‘Van Rob naar Job. De basis bij Rob, de iets betere techniek door Job’, vertelde De Boer die baat heeft gehad bij een verblijf van vijf weken in de Boedapest-bubbel van de ISL (International Swimming League). Hij duelleerde daar tot zijn verrassing zelfs zij aan zij met Caeleb Dressel, de Amerikaan die Michael Phelps heeft afgelost als de beste zwemmer van de wereld.

Valerie van Roon (22) vertelde hetzelfde verhaal als Thom de Boer. Ook zij had in Hongarije vertoefd in de nabijheid van de besten van de wereld. Veertien estafettes had ze gezwommen voor Team Iron, van Ranomi Kromowidjojo. Donderdag zwom ze zestiende van haar persoonlijk record af (van 25,2 naar 24,63) en plaatste zich voor olympische 50 meter. Dat ging ten koste van de afwezige Femke Heemskerk die zich moest afmelden wegens een coronabesmetting van haar echtgenoot. Van Roon: ‘Dat vind ik echt zuur voor haar.’