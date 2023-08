Laat het eerste treffen tussen Slot en Bosz, coaches van de aanval, nou uitgerekend de Johan Cruijff Schaal zijn

Feyenoordcoach Arne Slot geeft aanwijzingen aan Lutsharel GeertruidaMarcus Pedersen tijdens de oefenwedstrijd Villarreal. Beeld ANP

Als toeschouwer naar wedstrijden van Feyenoord merkte Peter Bosz vorig seizoen dat hij geboeid bleef kijken, waar hij bij duels van andere clubs geregeld afhaakte. De aandacht ebde weg, de telefoon was binnen handbereik. ‘Feyenoord was boeiend, door de manier van spelen. Hoog druk zetten. Snel de bal willen hebben. Opbouwen van achteruit, en de lange bal durven te spelen, als het niet lukt met opbouwen.’

Slot en Bosz zitten woensdag naast elkaar in Zeist, voor hun beschouwing op de traditionele opening van het seizoen, de strijd om de Johan Cruijff Schaal: kampioen Feyenoord tegen bekerwinnaar PSV, vrijdag in de Kuip. Allebei dragen ze een blauw shirt, de een met knoopjes, de ander met een ritsje. Maar het is meer dan met een kledingstuk waardoor ze binding voelen.

Bosz (59) herinnert zich een stage bij PEC Zwolle, in het begin van zijn loopbaan als trainer, toen hij nog niet kon bevroeden welk type trainer de toenmalige middenvelder Arne Slot (44) zou worden.

In het spoor van Cruijff

Dat is hem inmiddels duidelijk: hij en Slot zijn vermoedelijk de trainers met de meest offensieve aspiraties van de eredivisie. Ze kijken altijd naar de hogeschool van Manchester City, naar de vondsten van trainer Pep Guardiola, die op zijn beurt is geïnspireerd door Johan Cruijff. Bosz: ‘Guardiola is Cruijff. Hij is zelfs een betere uitvoering als trainer. Hij heeft de ideeën doorontwikkeld.’

Ze stellen zich daarmee ook kwetsbaar op. José Mourinho, voor wie alleen resultaat telt, sneerde na de uitschakeling van Feyenoord door AS Roma in de Europa League naar Slot, dat hij eens naar iets anders moest kijken dan naar City. ‘Dus kijk uit met wat je zegt’, wendt Slot zich lachend tot Bosz, als die zegt altijd op City af te stemmen.

De Johan Cruijff Schaal is meer dan ooit een benaming die bij deze wedstrijd past. Slot: ‘Peter heeft ons door de jaren heen verblijd met zijn manier van spelen. Wedstrijden van Ajax in Europa waren geweldig.’

Fitheid

Slot voelde zich overigens bevrijd, nadat hij afgelopen seizoen met het kampioenschap een prijs won. Een trofee geeft innerlijke rust, al is de speltechnische erfenis van een trainer een niet te onderschatten factor. Slot: ‘Het mooiste is het winnen van prijzen, maar het gaat ook om erkenning. Iedereen weet welk voetbal bij Peter Bosz hoort.’

Beiden legden in de voorbereiding derhalve, als altijd, nadruk op fitheid en belastbaarheid, omdat voor de beoogde speelwijze veel loopvermogen nodig is, door het voortdurende jagen op de bal, gevat in talloze korte sprints. Als het lukt met die speelwijze, zijn lange sprints niet zo vaak nodig, want de bal is dan al veroverd op de helft van de tegenstander. Pas als het niet lukt, doemen problemen op. Dan ligt het veld achter de opgerukte verdedigers open.

Bovendien: aanvallend voetballen wil uiteindelijk vrijwel ieder kind dat op voetbal gaat. Aanvoerder Luuk de Jong van PSV legt uit dat hij houdt van de wijze van spelen en trainen van Bosz. Hij constateert een verandering ten opzichte van voorganger Ruud van Nistelrooij, die meer uitging van de defensie.

Het kan bijna niet anders of vrijdag ontstaat een aantrekkelijk duel, met één restrictie. Als beide clubs hetzelfde doen, met dat agressieve jagen op de helft van de tegenstander, kan chaos ontstaan. Dan lijkt het of de spelers hun techniek zijn kwijtgeraakt in de kleine ruimte.

Goed gedrag

Slot, die de Japanse spits Ayase Ueda als nieuwe aankoop mag begroeten, kan dan meestal toch genieten van het spel. Tegen Benfica was zo’n duel: veel meer balverlies dan goed is, mede door die dwingende speelwijze van twee ploegen.

Beide trainers beseffen ook dat aanvalspel het best gedijt in een vredige omgeving. De KNVB wil, naar aanleiding van het roerige afgelopen seizoen, met de bekerfinale Ajax - PSV als dieptepunt, beter gedrag zien van spelers en trainers. Slot kan alleen niet beloven dat hij nooit meer in discussie zal gaan met de vierde man en Bosz benadrukt dat voetbal emotie blijft.

Hoewel ze nog niet met hun spelers spraken over het thema, voelen ze de voorbeeldfunctie voor de jeugd, en mogelijk zelfs voor de maatschappij buiten het veld. Met zijn opmerking over agressie in de samenleving, dat bijna elke dag dat hij naar de club rijdt wel iemand wordt vermoord in Rotterdam, vloog Slot uit de bocht, maar zijn bedoelingen zijn helder: beter gedrag op en rond het veld is een nobel streven.