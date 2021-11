Laat het bluffen maar aan Sneijder over, de Koning Toto die ook in zijn nieuwe leven barst van het zelfvertrouwen

Toen ‘analyticus’ Wesley Sneijder woensdag op RTL 7 uit de losse pols en volledig ongeïnformeerd een paar opmerkingen maakte over de Champions League-wedstrijd Borussia Dortmund - Ajax, dwaalden mijn gedachten af naar restaurant XaXa in Cala Tarida, Ibiza. Dat kwam door zijn postuur en door een foto op Twitter van Sneijder en de tweede ‘analyticus’ in de studio, Dirk Kuijt.

In de tekst bij de foto, ‘Eindelijk goede opvolgers voor Stan en Ollie’, werd verwezen naar een ander illuster duo, Stan Laurel & Oliver Hardy. Sneijder was de Dikke, zoveel was duidelijk. Sinds hij zijn voetballoopbaan heeft beëindigd, neemt hij het ervan.

Restaurant annex loungeclub XaXa werd door Wesley en zijn vrouw Yolanthe Cabau geopend in 2017. Voor XaXa werd gekozen omdat hun zoontje, Xess Xava, zijn eigen naam zo uitsprak. Toen het publiek in de gaten kreeg dat het stel niet elke avond aanwezig was, nooit eigenlijk, was de lol er snel af, ondanks de Ibiza-vibe, de boetiek waar kralenarmbandjes te koop waren die door Yo hoogstpersoonlijk waren geregen en de naar verluidt prima Wesley Sneijder-Chardonnay.

Over XaXa verschijnen wisselende berichten. De club zou failliet zijn en in verwaarloosde staat. Sneijder sprak dat in mei tegen op Instagram. XaXa lag er volgens hem ‘keurig’ bij en er waren ‘mooie plannen’ bedacht voor het restaurant. Anderen zeiden dat ze een mistroostige bouwval hadden aangetroffen op het witte strand van Cala Tarida.

Laat het bluffen maar aan Sneijder over, de recordinternational en Koning Toto die ook in zijn nieuwe leven barst van het zelfvertrouwen. Dat kan zich ook tegen je keren. Sneijder heeft zichzelf wijsgemaakt dat hij ook als horeca-ondernemer, trainer en analyticus uit de voeten kan.

Woensdag ging het bij RTL ook over een nieuwtje. Sneijder had zich afgemeld voor de trainerscursus. Hij zat - nu wordt het grappig - niet ‘op één lijn’ met de voetbalbond. Er was op de cursus gesuggereerd dat ex-voetballers geen ervaring hebben, zei hij, iets waar de KNVB gelijk in heeft, een goed paard is nu eenmaal geen goede ruiter, maar Sneijder vindt dit onzin.

Het komt vaker voor. Jaap Stam stopte met de trainerscursus omdat hij niet het aan kon om in de schoolbanken te zitten en klassikale lessen te volgen. Met allemaal andere cursisten in één ruimte zitten, daar had hij niet zoveel mee. We weten wat er van hem is terechtgekomen.

Sneijder trapt in dezelfde val. Hij heeft heel veel trainers meegemaakt, zei hij tegen Humberto Tan, en daar echt wel ‘een stukje ervaring’ uitgehaald. Daardoor weet hij wat hij als trainer wel en niet moet doen, daar heeft hij de KNVB echt niet voor nodig.

Sneijder zag zichzelf trouwens meer als een manager dan als een veldtrainer, zei hij. Dat was iets waar je moeilijk in kon geloven als je hem al die onzin hoorde verkondigen over Borussia Dortmund - Ajax, met een lusteloosheid die de vraag opwierp hoeveel hij eigenlijk betaald krijgt op zo’n avond.

Nu maar hopen dat hij op de trainerscursus voldoende lessen heeft gevolgd om te weten dat het uitschelden van een scheidsrechter voor paardenlul afkeurenswaardig is. Sneijder deed het op 3 oktober vorig jaar als assistent-trainer van DHSC. Zijn andere functie bij de Utrechtse club is geldschieter, want dat heeft hij genoeg, geld.

Behalve dat hij de scheidsrechter voor paardenlul had uitgescholden, had hij hem ook bedreigd. Assistent-grensrechters verklaarden dat hij zich in twee eerdere wedstrijden ook al had misdragen. Hij werd voor vier wedstrijden geschorst. De straf werd twee maanden geleden uitgesproken.

De vraag of in Wesley Sneijder een kundige trainer schuilt, was daarmee al beantwoord. Het is voor iedereen het beste dat het zo gelopen is. Zijn talent was groot, maar nu is het op.