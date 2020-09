Laat fans de stadions in, eist de Premier League

Een enkele toeschouwer bij de wedstrijd tussen Brighton and Hove Albion en Chelsea moet een mondmasker dragen. Beeld BSR Agency

Het plan om 12.000 toeschouwers toe te laten op Old Trafford werd vorige week de grond ingeboord door premier Boris Johnson. Ondanks smeekbeden van clubs en de belofte om alle voorzorgsmaatregelen strikt op te volgen, wil de regering-Johnson vooralsnog niet meewerken aan deze terugkeer. Clubs vrezen grote problemen.

De terugkeer van toeschouwers naar de Engelse stadions leek de goede kant op te gaan. Tijdens de voorbereiding liet Brighton 2.500 mensen toe bij een oefenpot tegen Chelsea. Afgelopen maandag echter, toen de clubs elkaar troffen in de eerste speelronde van de Premier League, was het weer angstvallig stil in het Amex-stadion. Een dag eerder hadden er 4.000 fans van Tottenham Hotspur aanwezig moeten zijn bij de wedstrijd tegen Everton, maar ook die test werd geschrapt.

Pierre-Emerick Aubameyang van Arsenal viert een doelpunt in een vrijwel leeg stadion. Beeld AFP

Misschien november

Met jaloezie kijken de Engelse clubs naar het Europese vasteland, zoals Nederland, waar voetballiefhebbers beetje bij beetje weer naar de stadions terug mogen keren. Het streven om stadions in oktober voor een derde te vullen, bleek te hoog gegrepen te zijn. In november, misschien. De weigering van de regering om fans terug naar de stadions te brengen dreigt te leiden tot existentiële problemen in de Engelse voetbalwereld.

Het gebrek aan recettes is voor clubs in de lagere divisies, die amper televisiegelden krijgen, het grootste probleem. De vrees is dat clubs gaan omvallen. Om die reden heeft English Football League (EFL) de 72 clubs in drie divisies onder de Premier League aangeraden om te lobbyen bij hun Lagerhuis-afgevaardigden, de Conservatieven voorop, waarschuwend voor ‘de catastrofale gevolgen voor veel clubs en de gemeenschappen die ze vertegenwoordigen’.

Tevens hoopt de EFL financiële bijstand te krijgen van de Premier League, waarbij een bedrag van 22 miljoen euro per maand wordt genoemd. Maar zelfs de rijke clubs krijgen geldzorgen, niet alleen wegens het mislopen van inkomsten op wedstrijddagen, maar ook omdat China een lucratief televisiecontract heeft opgezegd. Tottenham Hotspur, kwetsbaar door de enorme kosten van het nieuwe stadion, heeft omgerekend 192 miljoen euro van de staat geleend.

Ook andere sporten lijden onder de aanhoudende coronamaatregelen. ‘Als dit zo doorgaat, draait de regering de sportwereld de nek om’, waarschuwde Speedway-baas Rob Godfrey. Sportanalist Oliver Brown wees er in The Daily Telegraph op dat Boris Johnson een flink deel van zijn populariteit te danken heeft aan de succesvolle Olympische Spelen van 2012 in zijn Londen en dat hij nu wel iets mag terug doen voor de sportwereld.