‘La petite blonde’ Marion Rousse is maar mooi de baas van de Tour voor vrouwen

Marion Rousse, koersdirecteur van de Tour de France Femmes. Beeld BELGA

In het telefoongesprek met Christian Prudhomme begin vorig jaar kwam het pas op het laatst, quasi terloops, ter sprake. De directeur van de Tour de France had voormalig wielrenster Marion Rousse eerst gevraagd zitting te nemen in een jury die aanvragen beoordeelt van de steden die graag start- of finishplaats wilden zijn in het grootste wielercircus ter wereld. Om er aan toe te voegen: maar, eh, nog even tot slot, wij denken eraan om jou te vragen directeur te worden van de Tour de France Femmes. Lijkt je dat wat?

Hij was aan het juiste adres. In het peloton (ze was prof van 2011 tot 2015) had Rousse ervaren dat er een wereld te winnen was voor vrouwen die op de racefiets een bestaan wilden opbouwen. Zelf had ze in die tijd nog een bijbaantje op het gemeentehuis van een plaatsje onder de rook van Parijs. Minder dan een handvol van haar ploeggenoten redde het in die periode op een minimumloontje.

Nu is 30-jarige Nordiste, geboren in Saint-Saulve, niet ver van de Belgische grens, deze dagen naast de rensters (‘die zijn het allerbelangrijkst’) de ambassadrice van het moderniserende vrouwenwielrennen.

Prudhomme had ook zijn redenen. Dat ze uit het peloton kwam, was al een voordeel, Maar ook als commentator en analist voor aanvankelijk Eurosport en later France Télévisions had ze zich onderscheiden. Ze was in 2017 de eerste vrouw die live mannenkoersen duidde – razendsnel identificeert ze renners, naar eigen zeggen niet op basis van hun shirts, maar op hun stijl van fietsen.

Prudhomme: ‘Voor ons was er maar één kandidaat. Ze is nieuwsgierig en scherp. We hadden het zeer betreurd als ze nee had gezegd.’ Dat ze vrouw is, heeft hopelijk geen rol gespeeld, zei ze tegen L’Équipe. ‘Omdat het een vrouwenrace is, moet je dan een vrouw aanstellen? Het is geen genderkwestie. Je moet de juiste mensen op de juiste plek zetten.’

Ze voelt grote verantwoordelijkheid. ‘Het is bijna meer een plicht dan een baan.’ Haar opgave: het bewijs leveren dat het vrouwenwielrennen een grote koers met een lange levensduur als de Tour verdient. Daar zullen niet alleen de sportieve prestaties bij gedijen, maar het zal ook een toestroom van sponsoren teweeg brengen, is haar overtuiging.

Ze komt uit een familie van fietsers. Haar vader was een fanatieke amateur, drie neven hadden een profcontract. Nog in de kinderwagen ging ze mee naar de koers. Maar haar vader stond niet te juichen toen ze aankondigde te willen racen. Het was te zwaar voor een meisje. Ze schreef zich stiekem in via haar moeder. Uiteindelijk fietste hij in trainingen achter haar aan, met adviezen over hoe te sturen en wanneer te remmen.

Haar wielerhelden waren mannen: de Australische sprinter Robbie McEwen en de Belgische klassiekerkoning Tom Boonen. In 2011 was er een eerste profcontract bij Vienne Futuroscope, waarna ze 2013 werd ingelijfd door het Belgische Lotto Belisol. Het grootste succes was al geweest: nationaal kampioen in 2012 bij de elite.

De bekendheid kwam vooral toen ze in 2014 voor het oog van de camera’s haar vriend en latere echtgenoot Tony Gallopin om de nek vloog, toen deze in de negende etappe de Tour de France de gele trui had gepakt. Rousse was vanaf dat moment enige tijd ‘het mooie blondje van de kampioen’. Ze zijn gescheiden. Ze heeft nu een relatie met wereldkampioen Julian Alaphilippe. Vorig jaar werd zoon Nino geboren.

Toen ze op 25-jarige leeftijd stopte met wielrennen en voluit voor haar werk voor de tv koos, sloot ze niet uit dat ze weer wat barrières moest slechten als vrouw. Tegen de Vlaamse krant De Morgen zei ze vorige week: ‘Ik vreesde het etiket van la petite blonde die er enkel bij is omdat ze een knap gezichtje heeft. Maar ik werd heel snel in de armen gesloten door mijn collega’s en ik was vooral heel trots dat ik het kon waarmaken.’

In een column vorig jaar noemde de pas afgezwaaide Sporza-collega Michel Wuyts haar stijl ‘sober en welluidend’. ‘Niet in de kirrende stijl die de Fransen adoreren. Ze neemt geen bad in oppervlakkigheid.’ Er was ook een kanttekening. In de zes jaar dat ze bij elkaar in de buurt zaten, heeft ‘de speelse verschijning’ hem niet één keer gegroet.

De grens wordt soms nog opgezocht, zo niet overschreden. De krant L’Humanité publiceerde in 2020 een cartoon waarop Alaphilippe in bed ligt en zij slechts gestoken in jarretelles vraagt of hij France TV te woord wil staan. Rousse ontstak in woede. Dit was een spotprent die niet eens grappig was, maar alleen wilde kwetsen. Het dagblad haalde de tekening snel van de site en ging door het stof ‘voor dit gebrek aan waakzaamheid’.

Dat ze wedstrijden becommentarieert waaraan Alaphilippe deelneemt, geldt niet als bezwaar. Zodra de koptelefoon opgaat is, zegt ze, beoefent ze louter haar vak. ‘Voor de kijker maakt het toch niet uit met wie ik samen ben.’ Maar er is geen ontkomen aan: bij valpartijen van de wereldkampioen, zoals in 2020 in de Ronde van Vlaanderen toen hij op een motor botste, verschijnen er al snel shots van Rousse achter de microfoon - niet zozeer als de blonde van de kampioen maar als diens bezorgde vriendin.

Deze week in Frankrijk stellen de camera's vooral scherp op de directeur. Woensdag poseert ze in Troyes, voor de start van de vierde etappe tussen de statige panden in de Rue de la République naast lokale notabelen, voordat ze plaatsneemt op de achterbank van de elektrisch aangedreven rode directieauto. Waar haar mannelijke collega Prudhomme in hemdsmouwen nog wel eens in het open dak gaat staan voor een armzwaai, blijft Rousse gewoon zitten. Ieder zijn eigen stijl.

Marianne Vos (gele trui) zoekt haar weg in de etappe van woensdag over de gravelwegen. Beeld AFP

Door stof en over klimmetjes

Vier onverharde stroken en een aantal venijnige klimmetjes waren in de vierde etappe van Troyes naar Bar-sur-Aube niet toereikend om het algemeen klassement op te schudden. De Zwitserse Marlen Reusser van SD Worx bekroonde een solo van 23 kilometer met ritwinst. Marianne Vos, op 1.40 vijfde, bleef in de gele leiderstrui.

Het grootste slachtoffer in het klassement was de Spaanse Mavi García, die naast pech ook nog eens ondersteboven werd gereden door haar ploegleidersauto. Ze staat nu buiten de top-10. Na Vos is Demi Vollering, ploeggenoot van Reusser, met een achterstand van 57 seconden op plek 6 nu de beste geklasseerde Nederlandse. De Nederlandse gravelkampioen had ‘heel erg genoten’ onderweg. ‘We hadden alles onder controle. Toen Marlen weg was, hoefden we alleen maar te volgen.’ Annemiek van Vleuten, naar eigen zeggen weer opgeknapt na twee dagen ziekte, staat achtste op 1.14 van Vos.