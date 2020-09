L’Ami tovert prachtzege op bord tegen Caruana

Alsof ze een oude liefde hadden ­teruggevonden, zo geïnspireerd speelden de deelnemers aan het teamkampioenschap van Duitsland. Na maandenlang in onlinetoer­nooien alleen onzichtbare tegenstanders te hebben ontmoet, konden ze zich eindelijk weer laven aan echte man-tegen-mangevechten in een zaal met zielsverwanten. De bordhonger werd gestild in vele prachtige partijen.

De strijd om de toernooiwinst was spannender dan verwacht. Het lag voor de hand dat het door Caruana, Vachier-­Lagrave en Aronian aangevoerde team van Baden-Baden opnieuw kampioen zou worden, maar de veertiende titel in ­vijftien jaar kon pas worden gevierd na een benauwde 4,5-3,5 zege op concurrent Viernheim in de laatste ronde.

Solingen, de kampioen van het seizoen 2015-2016, speelde ditmaal geen rol in de strijd om de hoofdprijs en moest genoegen nemen met enkele individuele ­successen. Zo lukte het de ­Nederlander ­Erwin l’Ami in de wedstrijd tegen Baden-Baden een prachtpartij te winnen van­ ­Fabiano Caruana, de nummer twee van de wereldranglijst.

L’Ami – Caruana

Karlsruhe 2020

1.d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pf3 d5 4. Pc3 h6

Geen zet voor klassiek geschoolde schakers. Zwart wil na ... Lf8-b4 niet worden gestoord door Lc1-g5.

5. Lf4 Lb4 6. cxd5 Pxd5 7. Ld2 0-0 8. g3 Pxc3 9. bxc3 La5 10. g4

Nu zijn centrum is versterkt door de ruil op c3 trekt wit ten aanval.

10 ... c5 11. Tg1 Pc6 12. dxc5 e5 13. Dc2 Te8 14. g5 g6?

Ook na 14 ... h5 15. g6 is wits aanval sterk, maar een betere verdediging is 14 ... hxg5 15. Pxg5 e4 16. 0-0-0 Dd5.

15. gxh6 e4 16. Pg5 Lf5 17. 0-0-0 Df6 18. Lh3!

Het lijkt alsof zwart nu zonder bezwaar een stuk kan winnen, maar de schijn ­bedriegt.

18 ... e3 19. Lxf5 exd2+ 20. Txd2

Diagram links

20 ... Te5

De mooie pointe van wits 18de zet blijkt na 20 ... Dxf5. Zwart loopt mat na 21. Dxf5 gxf5 22. h7+ Kg7 23. h8D+ Txh8 (23 ... Kxh8 24. Pxf7+ Kh7 25. Td6) 24. Ph7+! Kxh7 25. Td3, gevolgd door 26. Th3.

21. Pxf7! Dxf7

Ook na 21 ... Txf5 22. Td7 of 21 ... Dxf5 22. Pxe5 Dxe5 23. Dxg6+ Kh8 24. Tg3 heeft wit beslissend voordeel.

22. Lxg6 Dxf2

Diagram rechts

23. Lf7+! Kh8 24. Dg6 Tg5 25. Txg5

Na 25. Dxg5 Lxc3 26. Td7 zou de partij niet lang meer hebben geduurd. Nu moet wit nog even werken.

25 ... Lxc3 26. Kc2 Pe7 27. De4 Lf6 28. Te5 Tf8 29. e3 Df1 30. Lc4 Da1 31. Txe7 Dc3+ 32. Kd1 Da1+ 33. Kc2 Dc3+ 34. Kd1 Da1+ 35. Ke2 Lxe7 36. Dd4+ Dxd4 37. exd4 Tf4 38. Ld5 Lf6 39. Ke3 Th4 40. Td3 Th3+ 41. Kd2 Txh2+ 42. Kc3 Kh7 43. Lxb7 Txa2 44. Kb3 Ta1 45. c6 Ld8 46. d5 La5 47. d6 Tc1 48. Td5 Ld8 49. Td4

Zwart geeft op.