Kyrgios, de clown, verliest het van Nadal, de mijnwerker

Nick Kyrgios staat klaar om te serveren, bukt en lepelt de bal onderhands over het net: ace. Rafael Nadal voelt zich voor schut gezet, maar de 24-jarige Australiër flikt het nog een keer. Nu reageert de twaalfvoudig Roland Garroskampioen eerder, maar slaat hij de bal in het net. In set 3 ramt Kyrgios de bal vol op het lichaam van Nadal zonder zich te excuseren. Welkom in Circus Kyrgios dat lak heeft aan conventies en reputaties.

Nadal-Kyrgios in de tweede ronde op Wimbledon is niet alleen een contrast in speelstijlen, hier staan twee werelden tegenover elkaar. Kyrgios is de nar, de dwaas en de schitterende artiest ineen. Maar zijn gedrag en speelse benadering van de sport vloeken met het arbeidsethos en de beroepsernst van Nadal.

De 33-jarige Spanjaard heeft zijn afkeer van Kyrgios nooit verborgen, op het centre court van Wimbledon wordt donderdagavond een rekening vereffend. In vier fascinerende sets (6-3, 3-6, 7-6, 7-6) neemt Nadal revanche voor zijn nederlaag in Acapulco, toen hij Kyrgios ‘respectloos’ noemde.

In 2014 maakte Kyrgios op 19-jarige leeftijd een verbluffend debuut op het grandslamtoernooi in Londen door Nadal alle hoeken van de baan te laten zien. Het werd niet de opmaat van een glanzende carrière, want Kyrgios manifesteerde zich allerminst als de modelspeler die de gevestigde orde zou verdrijven. Kyrgios verklaarde openlijk dat hij basketbal leuker vond en niemand kan een partij zo ‘tanken’, - openlijk weggeven – als hij.

Kyrgios roept verdeeldheid op, maar de scheidslijn loopt vooral tussen traditionalisten en jonge fans. Je vindt Kyrgios een arrogante blaaskaak, die zichzelf en de tennissport niet serieus neemt. Je gruwt van zijn gebrek aan respect voor collega’s, want Kyrgios hekelde Nadal om zijn neurotische trekjes en Novak Djokovic om zijn pathetische hang naar aandacht. En zijn idiote trucs op de baan zijn ook al een vloek voor de sport.

Toch slaat juist Kyrgios ook de brug naar een nieuw publiek. En dus hou je van hem om zijn onorthodoxe speelwijze, zijn briljante ingevingen en zijn interactie met de supporters. Bovendien is Kyrgios een briljante tennisser, mits hij er zin in heeft.

De nummer 43 van de ATP-ranking is bijna altijd geïnspireerd als hij tegenover de wereldtop staat. En zeker als het spelers betreft met wie hij geen affiniteit heeft. Met Nadal zou hij geen biertje gaan drinken in The Dox and Fox, zijn favoriete pub in Wimbledon Village, op loopafstand van het tennispark.

En wat doet Kyrgios dus de avond voor zijn duel met Nadal? Hij wordt gezien met een biertje in de populaire pub. Zijn motto is nu eenmaal dat het leven meer biedt dan een balletje slaan. Of hij beter had gespeeld zonder die biertjes? ‘Nee’, zegt Kyrgios. En sarcastisch: ‘En je lacht zo saai man.’

Die nonchalante houding weerspiegelt zich ook in zijn spel, al manifesteert Kyrgios zich opnieuw als een van de grootste entertainers in het circuit. Saai wordt het nooit als Kyrgios zijn rijke oeuvre toont, maar Nadal is nog niet vergeten hoe hij op net hardcourt van Acapulco na drie matchpoints van zijn kwelgeest verloor. Woedend was hij geweest na de provocaties van Kyrgios.

Maar onderhands serveren is geen belediging voor de tegenstander, Kyrgios blijft met die grappen en grollen binnen de regels. Hij wordt pas vervelend met zijn eeuwige tirades, hoewel hij zichzelf niet spaart. Op Queens riep Kyrgios hardop dat hij slap speelde, omdat hij ’s nachts tot drie uur achter de Play Station had gezeten.

Donderdagavond treitert de bad boy van het tennis de umpire net zo lang tot hij een waarschuwing krijgt. ‘Je hebt zoveel macht, vind je leuk hè?’ Kyrgios en Nadal betreden het centre court als boksers, die elkaar met hatelijke blikken willen doden.

De animositeit is tastbaar en Nadal beseft dat Kyrgios het spel heeft om hem te pijnigen. Ze spelen formidabele rally’s, waarbij Nadal zich wederom de beste keeper toont en Kyrgios raketten afvuurt met zijn forehand. Maar de clown verliest van de mijnwerker, cabaret is misplaatst om een gigant als Nadal van zijn voetstuk te halen. Juist in de tiebreaks zie je het verschil tussen de kampioen en de flierefluiter die zichzelf geen pijn wil doen.

Kyrgios is de stand-up comedian tijdens de persconferentie. ‘Moet ik me verontschuldigen als ik een vent die tientallen miljoenen op zijn bankrekening heeft een bal op zijn borst sla?. Het zal Nadal een zorg zijn, al constateert hij fijntjes dat Kyrgios met zijn soms ongecontroleerde slagen spelers en publiek in gevaar kan brengen.

Ook nu verkeert Nadal in een ander universum, zijn missie is een 19e grandslamtitel, Kyrgios vergooit opnieuw zijn talent. En toch is deze kleurrijke gek ook een zegen voor de tennissport.