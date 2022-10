Kylian Mbappé is de grootverdiener der grootverdieners: 630 miljoen euro in drie jaar

Kylian Mbappé heeft weer eens gescoord voor Paris Saint-Germain. Neymar (l) en Messi gaan in de achtervolging. Beeld ANP / EPA

De status van een topvoetballer valt aan veel dingen af te meten. Titels, Gouden Ballen, transfersommen en salarissen tellen allemaal mee, maar vlak ook de hoeveelheid geruchten niet uit als graadmeter. De aanhoudende stroom rondom Kylian Mbappé wijst maar in één richting: hij is dé nieuwe superster.

Als we het laatste verhaal mogen geloven, zit het bovendien met zijn salaris ook wel snor. Zelfs nog meer dan eerder al werd vermoed. Volgens Le Parisien, dat ‘exclusieve informatie’ heeft, zou de Franse aanvaller in drie jaar tijd 630 miljoen euro bruto kunnen verdienen. Veel meer dan de 250 miljoen euro waarover werd gesproken toen hij eind mei zijn contract verlengde bij PSG.

Loyaliteitsbonus

Om aan dat bedrag te komen, moet hij wel bij de Parijse club blijven, want een groot deel ervan bestaat uit loyaliteitsbonussen. Die komen nog bovenop het tekengeld: Mbappé krijgt sowieso drie jaar achter elkaar 60 miljoen euro, zelfs als hij tussentijds vertrekt. Het was een van de manieren waarop de Qatarese eigenaren hem wisten te verleiden niet te kiezen voor Real Madrid, de club van zijn jeugddromen.

Daarnaast trekken ze volgens Le Parisien iedere maand 6 miljoen euro uit voor zijn salaris, opgeteld 72 miljoen per jaar. Als hij dan inderdaad besluit te blijven, loopt het echt lekker op. Na iedere zomerse transferperiode krijgt hij een extra bonus: 70 miljoen euro voor het eerste jaar, 80 miljoen voor het tweede en 90 miljoen voor het derde.

Met die torenhoge bonussen onderscheidt Mbappé zich van de meeste andere topvoetballers. Hoewel die ook niet te klagen hebben, kunnen ze vooral profiteren als hun contract afloopt. Omdat een nieuwe club geen transfersom hoeft te betalen, krijgen ze dan vaak een hogere tekenbonus of salaris. Zij staan voor de keuze: verlengen of in relatieve onzekerheid wachten om een klapper te maken.

Mbappé hoeft zich daar niet druk over te maken. Bij zijn contractverlenging werd al bekend dat hij een bonus kreeg om te blijven. Nu komt daarbij dat hij steeds hogere extraatjes krijgt als hij nóg langer blijft. Met de 630 miljoen in drie jaar gaat hij bovendien over zijn teamgenoot Messi heen. Hij verdiende in zijn laatste vier bij Barcelona 555 miljoen euro.

Juridische stappen

Als Le Parisien gelijk heeft tenminste, want een vast element van de geruchten is ook de ontkenning van club en/of speler. Volgens PSG gaat het om een ‘vals en op sensatie belust’ artikel, ‘geen enkel detail’ zou kloppen. De club overweegt juridische stappen (waar in dit soort gevallen dan weer meestal weinig van komt). Een week eerder reageerde Mbappé nog ‘geschokt’ op het verhaal dat hij in januari weg zou willen bij de club.

Veel minder terughoudend is hij over een ander statussymbool. ‘Ik zeg altijd dat ik over alles droom’, zei hij onlangs in een interview met de The New York Times. ‘Ik heb geen grenzen. (...) En Ronaldo, Messi, jullie gaan stoppen. We moeten een andere vinden, een nieuwe.’ Die Gouden Bal is dus een kwestie van tijd. ‘Ik denk dat ik op het punt sta hem te winnen.’