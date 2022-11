Kylian Mbappé is dankzij Qatar de best verdienende voetballer van de wereld

Kylian Mbappé dirigeert Frankrijk naar de overwinning op Kazachstan in het kwalificatieduel voor het WK. Beeld Getty Images

Kylian Mbappé was vier jaar geleden de jongste voetballer sinds Pelé in 1958 die scoorde tijdens een WK-finale. Een razendsnelle aanvaller, 19 jaar, nauwelijks af te stoppen, met oog voor doelpunten. Inmiddels is hij geen kindster meer, maar de beoogde heerser van de toekomst in het voetbal, mogelijk meervoudig winnaar van de Gouden Bal als de generatie met Messi en Ronaldo is gestopt.

Mbappé, die in 2018 met Frankrijk wereldkampioen werd, staat model voor onbegrensde ambitie en is het symbool van ongekende rijkdom, van het nieuwe voetbal dat gedrenkt is in oliegeld. De vedette is als het ware eigendom van Qatar, de organisator van het WK, het landje dat via Qatar Sports Investments tevens eigenaar is van Paris Saint-Germain. Eerst werd hij gehuurd van Monaco, met een optie tot koop, voor pakweg 180 miljoen euro, waarmee hij in één keer de duurste tiener van de wereld was. Nu is hij in feite onverkoopbaar.

Afgelopen zomer, daarvan was de voetbalwereld overtuigd, zou Mbappé transfervrij vertrekken naar de klassiekste club van Europa, Real Madrid. De club als het ware van het traditionele geld, de club bovendien van zijn jeugddromen. Als kind, toen hij nog zonder scrupules was over geld, roem en politieke machinaties, sprak hij over Real als toekomstige club, zoals hij altijd over zijn ambitie durfde te spreken. Grenzen hebben nooit bestaan in het hoofd van Mbappé.

President Macron

Mede door bemoeienis van president Emmanuel Macron bleef hij totaal onverwacht bij PSG. Alleen: het vriendelijke verzoek van Macron was niet genoeg. Dat jawoord ging gepaard met bedragen die het voorstellingsvermogen te boven gaan. In een gesprek met The New York Times zei Mbappé dit jaar: ‘Hij (Macron) zei tegen mij: ik wil dat je blijft. Jij bent zo belangrijk voor het land.’

De voetballer als een soort nationaal erfgoed, als onmisbaar object van nationale trots, net als Pelé eens was in Brazilië, toen de militaire junta niet wilde dat hij Santos FC en het land verliet. Pelé leidde daarbij met zijn vrolijke voetbal de aandacht af van de dictatuur.

Het mag best iets kosten, als politiek en sport zo verstrengeld over straat gaan. De krant Le Parisien schreef over een basisbedrag voor Mbappé van 60 miljoen euro per jaar, gedurende drie seizoenen, plus een salaris van 70 miljoen per jaar, alsmede bonussen voor loyaliteit van 70, 80, respectievelijk 90 miljoen in de komende drie seizoenen. Een totaalpakket van 630 miljoen euro. PSG ontkende alles, niet al te hevig overigens.

The New York Times schreef over hoe dat ging, bij dat gesprek met de krant. Over de geblindeerde auto met de voetballer en zijn moeder, twee pr-medewerkers, twee advocaten, een crew voor een documentaire, een stilist en een vriend. Veiligheidsmensen hadden vooraf de looplijnen in het gebouw gecontroleerd, want Mbappé is als een regeringsleider van het voetbal.

De echte president bemoeit zich op zijn beurt met voetbal, in het spel op het hoogste niveau. Dat was zeker niet voor het eerst, en vermoedelijk ook niet voor het laatst. Macron had een beroemde voorganger. Voormalig president Nicolas Sarkozy speelde in 2010 een beslissende rol in de toewijzing van het WK aan Qatar, in het hoge spel met de emir van de golfstaat.

De president en de emir

Of, zoals voormalig voorzitter van de Fifa, Sepp Blatter, vorig jaar zei tegen de Volkskrant: ‘Ongeveer een week voor de stemming kwam Platini naar me toe. Hij zei: ‘We hebben een probleem met de Verenigde Staten, want de president van Frankrijk heeft me gevraagd op een ander land te stemmen.’

Platini, destijds voorzitter van de Uefa, was uitgenodigd voor de lunch op het Elysée en zat aan met Sarkozy en de emir van Qatar. Hij was overweldigd. Het WK zou volgens plan naar de Verenigde Staten gaan, daarvan was iedereen overtuigd. Maar nee, de coup van Qatar was effectief.

Blatter, destijds: ‘De dag voor de stemming heb ik gebeld met president Obama om hem te informeren dat het plan om het WK in de Verenigde Staten te houden vermoedelijk niet zou werken. Hij vroeg waarom. Hij had zijn voorganger Bill Clinton, voorzitter van de bid, nog wel naar Zürich gestuurd, waar de stemming was.’ Frankrijk verkocht zijn ziel aan de economische en politieke belangen van Qatar.

In 2011, een jaar na de verkiezing, kocht Qatar Paris SG, een club uit de hoofdstad die zelden een prijs won, de favoriete club van Sarkozy. Politiek en sport hadden de handen ineen geslagen. Via PSG klom eigenaar Nasser Al-Khelaïfi naar de top van het voetbal. Hij is tegenwoordig tevens voorzitter van de ECA, het Europese forum van clubs. Hij nam de stoel over van Andrea Agnelli van Juventus, die ten val kwam vanwege zijn in het geheim beraamde plannen voor de Super League, een bom onder de Uefa.

Al-Khelaïfi was slim. PSG hield zich afzijdig van de revolutie, waardoor de Qatarezen de macht kon grijpen in het Europese clubforum. PSG had de Super League ook niet per se nodig, om nog meer geld te kunnen verdienen. Geld genoeg. Al-Khelaïfi is van eenvoudige komaf, als zoon van een parelvisser, een belangrijk beroep in de tijd voordat in 1976 een gasbel werd gevonden voor de kust van Qatar.

Als tennisser, met een bijrol in het ATP-circuit, kwam hij in het gevlij bij de emir, die eveneens graag tenniste. Via de journalistiek, onder meer als directeur van BeIn sports, de sporttak van Al Jazeera, werd hij directeur van Qatar Sports Investments, dat met geld van Qatar eerst het WK naar Qatar haalde, en daarna PSG kocht, met Neymar, Mbappé en tenslotte ook Messi.

Al-Khelaïfi wil winnen. Grote voetballers wilden niet naar de ‘zandbak’ Qatar komen. Dus kochten hij en zijn landgenoten een club in Europa en haalden ze het WK voor landenteams naar de woestijnstaat. Alle lijnen van het spel komen tijdens het WK bij elkaar in Doha, met Kylian Mbappé als kanshebber op de beker. Namens Frankrijk. Namens Qatar.