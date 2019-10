Kwetsuur Kramer enige dissonant bij vrolijke presentatie Jumbo-schaatsploeg

Schaatsers Sven Kramer in gesprek met gespreksleider Hein Vergeer tijdens de presentatie van schaatsploeg Team Jumbo-Visma. Beeld ANP

Met een vrolijk stemmende terugblik en hoopvol vooruitkijken presenteerde woensdagmiddag de schaatsploeg van Jumbo-Visma zich op het hoofdkantoor van de supermarktketen in Veghel. Vorig schaatsseizoen was geweldig, komende winter wordt nog beter, was de teneur. Behalve misschien bij Sven Kramer. Zijn blik in de toekomst is met mitsen en maren omgeven, nadat hij bijna twee weken geleden op de racefiets werd aangereden door een auto.

Dat hij aan zijn knie geblesseerd is, valt niet op. Kramer (33) zit na de officiële presentatie om tafel met de schrijvende pers gewoon met zijn benen over elkaar, de handen rustig op de gekwetste knie. Misschien wiebelt hij wat minder met zijn benen dan normaal, maar zittend aan de tafel lijkt hem niets te mankeren. Toch weet de schaatser nog altijd niet of hij het seizoen zoals gepland kan beginnen.

Op weg naar de ijsbaan van Inzell werd hij aangereden op het fietspad door een automobiliste die zonder te kijken van een oprit de weg op wilde schieten. ‘Ik kon geen kant meer op.’ Daar gaat mijn seizoen, dacht hij. Even was er een moment van woede. ‘Het liefste trek je die vrouw zo uit de auto’, zegt hij. ‘Maar ja, daar wordt mijn knie niet beter van.’

De pijn in zijn rechterknie was hevig. Aanvankelijk hoopte hij dat het snel zou wegebben, zoals wel vaker na een val. Toen dat niet gebeurde, kwam de angst dat een ritje tussen hotel en ijsbaan zijn hele seizoen om zeep had geholpen. Hij brak het trainingskamp in Zuid-Duitsland af en keerde naar huis voor medisch onderzoek.

Team Jumbo-Visma (v.l.n.r.): Hein Otterspeer, Chris Huizinga, Thomas Krol, Joy Beune, Sven Kramer, Carlijn Achtereekte, Kjeld Nuis, Antoinette de Jong, Patrick Roest, Jan Smeekens, Douwe de Vries, Kars Jansman Beeld BSR Agency

Ster in voorruit

Terug in Nederland bleek de schade minder ernstig, het bleek een impressiefractuur aan de binnenkant van zijn knie. ‘Je moet het zien als een ster in je voorruit, maar dan aan de binnenkant van het bot.’ De banden, het kraakbeen en de meniscus zijn wel ongeschonden uit de botsing gekomen.

Meer dan de barst in het bot, bezorgt de zwelling die erbij is ontstaan hem zorgen. Hij kan zijn been niet helemaal buigen. Wel genoeg om normaal op een stoel te zitten, niet om diep genoeg te zitten voor een snelle 5 kilometer. ‘Het belemmert enorm.’

In de week na de aanrijding deed hij niets, nam hij rust om zijn knie te ontzien. ‘Een beetje liggen, met mijn poot omhoog en ijs erop.’

Uiteindelijk stond hij toch vrij snel, afgelopen weekend, weer op de schaats. Een onverdeeld genoegen was dat niet. ‘Het was een drama. Ik schrok me wezenloos’, vertelt hij over die training. Hij was zijn coördinatie volledig kwijt. Het voelde onwennig, maar de volgende dag ging het alweer beter. En de dag daarna weer.

Kramer vreest ook voor de rugproblemen die eruit kunnen voortvloeien. ‘Daar baal ik misschien nog wel meer van dan van die knie an sich’, zegt hij.

Kramer is al jaren rugpatiënt. Telkens opnieuw keren hernia-achtige klachten terug en dat ligt met deze knieblessure ook op de loer. ‘Ik heb altijd last van de linkerkant van mijn rug, van mijn linkerbeen. Nu heb ik rechts een douw gekregen en ga ik dat met links compenseren.’

Of hij op tijd fit is voor de wereldbekerkwalificatiewedstrijden, 1 tot 3 november in Heerenveen, is ongewis. Komend weekeinde wil hij tijdens een trainingswedstrijd in Thialf met een 3.000 meter aftasten of deelname aan de wereldbekerkwalificatie verstandig is.

Het schaatsen zal zijn kwetsuur niet verergeren, denkt Kramer. Het rijden van wedstrijden vormt daarom geen risico. ‘Anders deed ik het ook niet’, zegt hij beslist. ‘Maar of het haalbaar is, weet ik nog niet.’