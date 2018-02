Kwetsbaar Ajax heeft het moeilijk, maar wint wel tegen FC Twente

Van der Beek had even later de 2-0 op zijn schoen na een mislukt schot van De Ligt, die na zijn schorsing weer in de basis terugkeerde. Het leek moeilijker om de bal over het doel dan tussen de palen te tikken, maar Van de Beek miste. Op aangeven van Ziyech probeerde Van de Beek het in de achtste minuut met de buitenkant van de rechtervoet, maar Twente-doelman Drommel pareerde het schot.



Twente was allang blij dat de schade beperkt bleef, want niet alleen de geschorste coach Gertjan Verbeek zat in de Arena op de tribunes. Ook back Cuevas moest een duel toekijken en de licht geblesseerde smaakmaker Assaidi werd gespaard voor de cruciale confrontatie met Sparta, komende week. Ook Thesker en El Hamdaoui ontbraken vanwege blessures, middenvelder Fredrik Jensen was ziek.