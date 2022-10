Kwartfinale op WK niet meer haalbaar voor volleybalsters na verlies tegen Brazilië

Britt Bongaerts (l), Fleur Savelkoel (m) en Myrthe Schoot (r) van Nederland in actie tegen Brazilië tijdens het WK volleybal in Ahoy. Beeld ANP

De volleybalsters begonnen twee weken geleden al niet als titelfavoriet aan het toernooi in eigen land, maar achten zich wel kansrijk om in ieder geval de kwartfinale te halen. Na een pijnlijke nederlaag vorige week tegen België raakte dat doel al verder uit zicht, maar er was nog wel hoop: door te stunten tegen toplanden konden de volleybalsters het door hun zelf gestelde doel alsnog halen.

Brazilië, de nummer één van de wereldranglijst, maakte vrijdag in Ahoy definitief een einde aan die droom. Aan de hand van steraanvaller Gabriela Guimarães en Ana Carolina da Silva, de vriendin van de Nederlandse aanvoerder Anne Buijs, wonnen de Zuid-Amerikanen de eerste twee sets met 19-25.

Buijs had vooraf al voorspeld dat de twee vaak tegen over elkaar zouden staan. Da Silva zou haar smashes af moeten blokken. Dat deed ze zo goed dat de aanvoerder totaal niet in de wedstrijd kwam. Ze scoorde slechts twee punten terwijl ze normaal gesproken goed is voor rond de twintig.

In de tweede set haalde bondscoach Avital Selinger Buijs naar de kant en daar bleef ze ook, voor het eerst dit toernooi. Ook zonder haar in het veld verloor Nederland de derde set, dit keer met 20-25. ‘Brazilië was in alle aspecten beter', analyseerde Selinger na afloop. ‘Ze hebben ons niet in ons spel laten komen.’

Een dag eerder hadden de volleybalsters ook al verloren van China, maar tegen dat land wisten ze wel knap een vijfsetter af te dwingen. Dat Nederland lang kon meekomen met een land uit de wereldtop hield de hoop nog even in leven, maar het was te laat en te weinig om verder te komen. De volleybalsters konden een dag later niet nog een keer boven zichzelf uitstijgen.

‘De kwartfinale halen was een realistisch doel’, aldus Selinger. ‘Maar we wisten ook dat we daarvoor uitzonderlijk moesten spelen.’