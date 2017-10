Kwalificatiereeks in cijfers: alleen Oekraïne speelde vaker terug op de keeper

Lichtpuntjes

Deed Oranje dan niks goed, in de afgelopen kwalificatiereeks? Bovenstaande, dramatische weergave in cijfers doet vermoeden dat het antwoord daarop een welluidend 'nee' moet zijn. En het was even zoeken, zegt Frouws, maar hij vond wat lichtpuntjes.



Over Memphis Depay: 'Geen speler maakte meer doelpunten als invaller dan Memphis: drie, net als Álvaro Morata. En er was ook geen speler die meer doelpunten maakte uit directe vrije trappen dan Memphis, namelijk twee uit vier pogingen.'



De onfortuinlijke Janssen stond ook nog ergens bovenaan: er was geen enkele speler die vaker de paal of lat raakte in de kwalificatiereeks. Een twijfelachtige eer.



Complimenten zijn er ook voor Nathan Aké. Frouws: 'Met een knipoog, dat wel: elke keer dat Nathan Aké een ingooi nam, kwam de bal aan bij een ploeggenoot. Zeventien keer, maar liefst.'