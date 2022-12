Kwalificatie voor Spelen hele klus voor Kuworge na WK gewichtheffen onder moeilijke omstandigheden

Enzo Kuworge, gewichtheffer. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Hetzelfde gold eerder in het toernooi voor de Nederlandse vrouwen Sanne Bijleveld die in de gewichtsklasse tot 59 kilogram uitkomt en Nikki Lowik (tot 76 kilogram). Ook zij konden in geen van hun zes pogingen een resultaat op het scorebord krijgen.

De drie Nederlanders waren zeker niet de enige van de ruim 500 WK-deelnemers met een nul-score achter de naam. Volgers van het mondiale gewichtheffen constateerden gedurende dit WK bovengemiddeld veel mislukte pogingen bij zowel het trekken, waarbij de halter in één beweging boven het hoofd moet worden gebracht, als het stoten – de halter rust met de gewichtheffer in hurkstand even op borst en schouders.

In iets meer dan de helft van alle pogingen oordeelde de jury ‘no lift’. Sporters en begeleiders wezen de grote hoogte aan als oorzaak. Bogotá ligt op een hoogte van ruim 2.600 meter en is daarmee de op vier na hoogste hoofdstad van de wereld.

Met zuurstofmasker in de weer

Zelfs de beste gewichtheffer aller tijden had er problemen mee. Lasha Talakhadze, de 29-jarige, 160 kilo zware Georgiër behaalde in dezelfde gewichtsklasse als Kuworge weliswaar zijn zesde wereldtitel, maar voor het eerst in zeven jaar mislukten twee van zijn zes pogingen. Voortdurend was hij met een zuurstofmasker in de weer. Zijn doel om als eerste in totaal 500 kilo te trekken en te stoten bleef ver weg. Hij wist vrijdag 466 kilo aan gewichten omhoog te krijgen, veel minder het wereldrecord van 492 kilo dat hij bij het vorige WK vestigde.

Voor Kuworge is het mislukken van dit WK wat wrang, omdat de rechter in Assen eraan te pas moest komen om de zoon van een Ghanese vader en Nederlandse moeder aan de wereldtitelstrijd te laten deelnemen.

De Nederlandse gewichthefbond NGB had zijn inschrijving voor Bogotá ingetrokken, omdat de gewichtheffer, die vorig jaar op het sportgala werd uitgeroepen tot grootste sporttalent van Nederland wegens zijn wereldtitel gewichtheffen bij de junioren, zich niet langer aan de bond wilde verbinden.

Kuworge deed dat omdat de NGB niet toestond dat hij met zijn eigen coach naar het WK in Colombia zou gaan. Hij diende met een bondstrainer af te reizen. De rechter oordeelde echter dat de gewichtheffer voldeed aan de kwalificatie voor deelname aan het WK. ‘De bond moet dan ook meewerken aan de uitzending van Kuworge.’

Misschien wel medaille

Die was gebrand op deelname aan het WK omdat het één van de zeven gewichthefevenementen is waarbij deelnemers zich het komend anderhalf jaar kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Nadat hij zesde was geworden in Tokio merkte Kuworge op dat er wellicht meer in had gezeten die dag, misschien wel een medaille. Die wil hij alsnog ophalen in Parijs. ‘Ik heb doelen, geen dromen’, zei hij daar eerder in deze krant over. ‘Mijn doel is in 2024 op de Spelen in Parijs een medaille te halen. Dat is binnen handbereik.’

Eerst moet Kuworge echter de drempel van kwalificatie over en die is steeds hoger geworden doordat het aantal toegestane deelnemers aan het olympische gewichtheffen bij elke Zomerspelen kleiner wordt, van 260 in 2016 in Rio naar 120 in Parijs. Dat is het gevolg van aanhoudende dopingschandalen in de sport. Tientallen gewichtheffers uit Rusland, China, Turkije, Kazachstan en Armenië zijn medailles kwijtgeraakt nadat ze alsnog positief testten.

Zestig mannen en zestig vrouwen mogen in Parijs meedoen in elk vijf gewichtsklassen. Daarvan worden tien mannen en tien vrouwen aangewezen. De resterende honderd moeten zich met goede resultaten voor de Spelen van 2024 kwalificeren. Dat betekent dat Kuworge, Bijleveld en Lowik nog zes kwalificerende gewichtheftoernooien hebben om zich in de top-tien van hun gewichtsklasse te nestelen. Dat was al een zware opgave en ‘Bogotá’ heeft die nog moeilijker gemaakt.