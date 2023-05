Kwakkelend Manchester United verliest opnieuw en dreigt Champions League mis te lopen

Manager David Moyes (rechts) van West Ham United met een ander staflid van de club na afloop van de wedstrijd. Beeld AFP

De wedstrijd werd halverwege beslist door een blunder van David de Gea, nota bene de man die afgelopen jaren zo vaak heeft uitgeblonken terwijl zijn ploeggenoten het lieten afweten. Na een klein halfuur waagde Said Benrahma een schot vanaf een meter of twintig. De bal had geen vaart, maar de Spaanse doelman, die leek uit te glijden, wist geen redding te brengen. Het is onzeker of De Gea, de enige overlever uit het Ferguson-tijdperk, komend jaar nog onder de lat staat. Ook in deze wedstrijd beging de 32-jarige meerdere fouten, met name bij het uitverdedigen.

De grootste zorg nu is kwalificatie voor het Europese miljoenenbal. Aartsrivaal Liverpool, dat zaterdag nipt van Brentford won, staat nog slechts een punt achter de Mancunians. The Reds hebben wel een wedstrijd meer gespeeld, maar ook een lichter programma. Manchester United lijkt in een dalende spiraal te zitten. Afgelopen donderdag verloor het, niet onverdiend, tegen Brighton. Een grote zorg zijn de uitwedstrijden. Op een na heeft de club alle uitwedstrijden tegen top-9 teams verloren. Het enige puntje werd onlangs gehaald bij Tottenham Hotspur.

Weghorst in de punt

Tegen West Ham, dat nog steeds degradatiegevaar loopt, besloot Ten Hag weer met Wout Weghorst in de punt aan te treden. Het was geen groot succes en na een uur spelen werd de ‘Dutch Dynamo’ tot eigen ongenoegen naar de kant gehaald. Gevaar kwam vooral van de vleugels. Zowel topscorer Marcus Rashford als Antony raakten met schoten de buitenkant van de paal. Bij het uitgeblust ogende Manchester United ontbrak elke vorm van creativiteit, alsmede een echte spits. Het Casemiro-effect raakt uitgewerkt.

West Ham was veel dichter bij een treffer. Op slag van rust bewerkte Victor Lindelöf een voorzet van Benrahma overduidelijk met de hand, maar zowel de scheidsrechter als de VAR bleken het niet te hebben gezien. Het was zuur voor West Ham United dat onlangs tegen Liverpool ook al slachtoffer werd van een arbitrale dwaling. Een falende VAR is jaren na de invoering nog steeds een wekelijks terugkerend fenomeen in de Premier League. Brighton heeft zelfs al drie keer excuses aangeboden gekregen van de scheidsrechtersbaas na VAR-bunders.

In de tweede helft zakte het niveau van Manchester United nog verder weg. De voetbalanalist van The Guardian sprak over ‘Eredivisievoetbal’, wat geen compliment leek te zijn. Het was West Ham dat twee keer de bal in het net kreeg, maar de treffers van Michail Antonio en Lucas Paquetá werden afgekeurd wegens achtereenvolgens hinderen van de doelman en buitenspel. Pas bij het wanhoopsoffensief in de slotfase kregen de gasten kansen. Zo miste Anthony Martial, de vervanger van Weghorst, een goede kopbalkans.

Na negen minuten blessuretijd maakte scheidsrechter Peter Bankes een einde aan de zenuwen bij The Hammers door af te fluiten. Behoud voor de Premier League is nu vrijwel zeker, terwijl United, waar aanvoerder Bruno Fernandes wederom onzichtbaar was, nog lastige weken tegemoet gaat. Uit volle borst zongen de 60 duizend aanwezigen in het London Stadium Forever Blowing Bubbles, het clublied, waarna de stadionomroeper meldde dat alle aandacht nu uit kan gaan naar de Europese wedstrijd tegen AZ Alkmaar.