KV Mechelen voetbalt, ondanks alles, en wacht verder lijdzaam af

Alle sporen in het jongste voetbalschandaal in België wijzen naar KV Mechelen. Hoe dat voelt bij de club met het toch al roerige verleden? ‘Mechelen is geraakt.’

Het aangezicht mag geschonden zijn, de ziel is ongerept. KV Mechelen voetbalt stug door in tijden van mogelijke omkoping. De opkomst is zondag massaal bij de gewonnen topper in de eerste divisie tegen Beerschot Wilrijk.

Nu de sportieve toekomst ondanks de ambities ongewis is met mogelijke straffen in het verschiet, nu bestuurders vastzitten voor verhoor vanwege mogelijke omkoping, blijven de voetballers van KV Mechelen fier overeind. ‘Mechelen is meer dan een gevoel’, staat op het shirt van een supporter.

Met een oerkreet stapt de Nederlandse centrale verdediger Arjan Swinkels de catacomben in na de zege op Beerschot Wilrijk (3-0). Met zijn ploeggenoten keert hij terug naar de volle tribunes. Ja, dat is een speciale geste, om supporters te bedanken voor hun trouw. ‘Het was een heel aparte week. De club is geraakt. Wij hebben geprobeerd ons af te sluiten van de commotie door alleen te denken aan winnen. Wat er straks gebeurt, zien we dan wel.’

In het voetbalschandaal dat België laat stuiteren van spanning, de affaire over fraude, witwassen en mogelijk zelfs matchfixing, meldde Het Laatste Nieuws dat spelersmakelaar Dejan Veljkovic, een van de hoofdrolspelers, 200 duizend euro heeft geboden om Beveren om te kopen. Beveren moest dan verliezen van Mechelen, eind vorig seizoen. Veljkovic, een machtig man voor en achter de schermen, handelde al dan niet met medeweten van de club.

Even is alles vergeten. Nikola Storm (l) heeft de 1-0 gemaakt. Beeld BELGA

Voorzitter Huyck van Beveren liet volgens de krant weten benaderd te zijn door Veljkovic. Hij zou het aanbod hebben afgeslagen. Mechelen was in paniek naar het schijnt, omdat Moeskroen vast van plan was te verliezen van die andere degradatiekandidaat, Eupen. Uiteindelijk degradeerde Mechelen alsnog. ‘Geen speler van ons is verhoord’, zegt Swinkels, die pas deze zomer bij de ambitieuze club tekende. ‘Mechelen moest winnen en wilde sowieso zoveel mogelijk doelpunten maken tegen Beveren.’

Swinkels is het heden van KV Mechelen. Voor het stadion staat een icoon uit het verleden. ‘Pietje’, mompelen voorbijgangers met respect. Of: ‘Hallo Piet’. Ze kijken op tegen de rijzige, gebronsde gedaante van de vroegere spits Piet den Boer. Hij schudt hand na hand. ‘Laten we eerst afwachten’, zegt hij. ‘Al die meningen, al die gedachten en geruchten.’ Den Boer staat model voor het grootste succes in de clubhistorie, de Europa Cup II, gewonnen in 1988 met Aad de Mos als trainer. Den Boer besliste de finale tegen Ajax met een kopbal.

Nu Mechelen zijn trots hervindt, nu de imposante renovatie van het stadion zijn voltooiing nadert, doorkruist het schandaal de plannen. Ach, de club was bijna failliet in het seizoen 2002-2003. Vooral supporters waren de redders. Voorzitter Johan Timmermans zei eens, toen zich een probleem voordeed: ‘Als je ooit bijna dood bent geweest, is het niet zo erg als je een beetje ziek bent.’ Timmermans is zondag een stuk minder poëtisch: ‘Je mag mij alles vragen, ik ga alleen niets zeggen.’

Volle tribunes bij het duel met Beerschot Wilrijk. Beeld BELGA

Want het is de tijd van voetballen en lijdzaam afwachten. Zelfs supporters houden zich afzijdig. Ze zijn cynisch. De media weten toch alles al. De oordelen zijn al geveld. De media maken deel uit van het grote spel, van die onontwarbare kluwen van belangen, clubs, machtige zaakwaarnemers. Van eindeloos geschuif met spelers van de ene naar de andere club, van commissies. Het grote spel dat het Belgische voetbal naar de afgrond drijft.

‘Schrijf maar dat ik Sjefke van Achter de Hoek heet’, aldus een supporter die KV altijd zal blijven steunen, wat er ook gebeurt.

Het bittere is dus dat Mechelen nota bene is gered door supporters. Maar toen verschenen weer ondernemers ten tonele, met grote ambities, die aandelen kochten van de club. Eentje van hen, Somers, zit nog vast. De ander, Penninckx, is naar voren getreden. Hij heeft afgelopen week de harde kern toegesproken. Hij zal blijven, heeft hij beloofd.

Wie ook blijven, zijn de supporters. Kijk ze wandelen door de steegjes rond het stadion, dat vroeger achter de inmiddels afgebroken kazerne lag. Vrouwen, mannen en kinderen, hand in hand, gekleed in geel, rood en zwart. Jongetjes doen in de perskamer een nerveus plasje, voordat ze met de sterren het veld mogen oplopen. De sfeer is schitterend, Mechelen voetbalt uitstekend.

Bijna zestienduizend toeschouwers beklimmen de tribunes, een seizoenrecord. Van het hoogste punt is het kerkhof te zien, waar oude sterren als Torke Lamberechts liggen begraven. Vedetten uit onbezorgde voetbaltijden. Supporters ontrollen een spandoek met de tekst: ‘The only loyalty in football is between supporter & club.’ Piet den Boer: ‘We moeten ons verstand bewaren en pas conclusies trekken als de tijd daar is.’