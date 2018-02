Kunstschaatser Zagitova behoort tot de schone generatie Russische sporters die een olympische kans verdient

Het grootste land ter wereld mag in Pyeongchang niet onder eigen vlag deelnemen en toch is de kans groot dat een Russische atlete in het centrum van de aandacht zal staan: Alina Zagitova is als 'olympisch atlete van Rusland' (OAR) de favoriet bij het kunstrijden.



Zagitova, die half januari in eigen land Europees kampioen werd, is pas 15 . Ze leeft gescheiden van haar ouders bij haar grootmoeder in Moskou. Oorspronkelijk komt de 1.56 meter kleine schaatsster uit de Oeral. Ze is vernoemd naar Alina Kabajeva, de formidabele ritmisch gymnaste uit Rusland, vermeend minnares van president Poetin.