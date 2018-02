Kunstschaatser Yuzuru Hanyu is na dit weekend een halfgod in Japan

Ambities in gevaar

Hanyu's zelfgekozen mascotte Winnie de Poeh, die hij voorafgaand aan elke schaatsbeurt even aanraakt, wordt massaal geadopteerd door zijn volgers. Als vanouds regende het zaterdag na het optreden van Hanyu geelbruine beren op het ijs. In de eerste 90 minuten na zijn overwinning werd de hashtag Hanyu-kun - een koosnaampje - 1,1 miljoen keer gebruikt op Twitter.



Het succes van Hanyu is des te opzienbarender omdat hij maanden uit de roulatie was, nadat hij in november bij een toernooi in Moskou verkeerd terechtkwam en geblesseerd raakte aan zijn enkel. Diezelfde avond kwamen meer dan honderd Japanse journalisten naar een persconferentie om meer te horen over de kwetsuur. Pas weken later bleek hij bot-schade te hebben opgelopen. De olympische ambities waren ernstig in gevaar.



'Er waren veel dagen dat ik pijn had en dacht dat ik misschien nooit meer zou kunnen schaatsen', vertelde Hanyu zaterdag. 'Maar omdat ik niet kon schaatsen had ik veel tijd om na te denken over mijn strategie.'



Vrijdag bleek dat de enkel genoeg was hersteld. De 1.72 meter lange Japanner herrees glorieus uit de as door op de korte kür een majestueuze score neer te zetten. Niemand die toen nog twijfelde aan de prolongatie van het goud. De vreugde in Japan was compleet toen landgenoot Shoma Uno zaterdag het zilver pakte.



