Kunstrijdster Van Zundert hervindt plezier en plaatst zich op WK voor vrije kür

Sober pianospel en de heldere maar droevige stem van de Belgische zangeres Lara Fabian klinken door de Saitama Super Arena. Het nummer Pas sans toi waarop kunstrijdster Lindsay van Zundert over het ijs wervelt heeft iets getormenteerds. Haar gezicht weerspiegelt die emotie. Pas als ze aan het eind van haar korte kür, met de linkerknie op het ijs en de armen uitgespreid, naar de jury blikt, breekt een lach door.

Een logische vreugde, want de 18-jarige was foutloos door haar oefening gegleden. Ze nam op de openingsdag van het WK kunstrijden in Japan expres weinig risico, zeker aan het begin van haar kür. Daar had ze kunnen kiezen voor een combinatie van twee drievoudige sprongen, zoals op het EK. Maar ze deed het anders, sprong een tweevoudige ‘toeloop’ voorafgegaan door een drievoudige ‘lutz’. Dat kostte punten in de uitgangswaarde van haar oefening, maar beperkte het risico op een val.

Met een score van 57,56 eindigde ze als 19de in de korte kür. Dat was ruim voldoende voor deelname aan de vrije kür van aanstaande vrijdag. Daar mogen 24 deelneemsters aantreden.

Er spreekt deze winter meer expressie uit de optredens van Van Zundert, alsof ze niet alleen letterlijk volwassen geworden is. Haar presentatie is krachtiger. Misschien omdat er meer emotie onder ligt, een worsteling. Een dik half jaar geleden had Van Zundert namelijk helemaal niet zoveel lol meer in het schaatsen.

Een wonderseizoen

Na een naar Nederlandse begrippen wonderseizoen, met de eerste olympische finaleplek in 46 jaar, stuitte ze vorig voorjaar op het grote niets. Na haar 18de plaats op de Spelen in Beijing en de 17de plek op het WK wist ze het even niet meer. ‘Ik had het hoogste bereikt qua wedstrijden. Ik had voor mezelf geen doel meer in mijn hoofd’, vertelde ze eerder deze winter. De media-aandacht was verdwenen, haar agenda was leeg. Huiswerk lag er niet meer, want ze had haar havo-eindexamen gehaald. De twijfel sloeg toe. ‘Wat nu? Wat moet ik nu gaan doen?’

Ze verzonk niet helemaal in ledigheid. Haar leven als kunstrijdster ging gewoon door, een beetje op de automatische piloot. In mei vorig jaar was ze tien dagen in Boston om met de Franse topchoreograaf Benoit Richaud haar nieuwe küren door te nemen. En ook in de maanden erna was ze wel in training, steevast met het zilveren kettinkje van de vijf olympische ringen om haar nek. Ze was er met haar hoofd niet helemaal bij. De post-olympische dip hield aan, de twijfel bleef. ‘Ik heb een heel lastige zomer gehad.’

Een complicerende factor waren de financiën. Een plek in de olympische top-20 of op het WK levert geen topsportstipendium van NOCNSF op. Sponsoren stonden niet te dringen om de kunstrijdster te omarmen. Maar alles kost geld. De muziek, de choreografie, ijsbaanhuur, trainingskampen en coaches Carine Herrygers en Thomas Kennes, alles moet betaald. Veel steun kreeg ze van haar familie. ‘Die staan op nummer één. Daar kan ik alles tegen zeggen.’

Omwenteling in haar humeur

Haar onzekerheden en zorgen kon ze delen, maar de omwenteling in haar humeur kwam pas na de zomer toen er uitnodigingen voor de exclusieve grands prix in Canada en Frankrijk in haar mailbox ploften. De eisen om daar mee te mogen doen liggen hoger dan voor de WK of de Spelen. ‘Ik had nog nooit bij de senioren grands prix gereden. Dat leek me heel leuk. Ik ben er heel hard voor gaan werken en mijn motivatie kwam heel snel weer terug.’

Toch had ze een achterstand opgelopen in de voorbereiding op het wedstrijdseizoen en kwam de winter moeizaam op gang. Op de grands prix eindigde ze in de achterhoede. En op het EK van januari in het Finse Espoo danste ze gedecideerd door de korte kür, maar verspeelde een plek in de top-10 door twee valpartijen in haar vrije kür. Pas vorige maand, bij de Challenge Cup in Tilburg, voelde het alsof ze de boel volledig onder de knie heeft.

Ver daarvoor had ze het antwoord op ‘wat nu’ al gevonden. Meteen eigenlijk, bij die eerste wedstrijd in het Canadese Mississauga. Al viel ze daar in haar vrije kür, toch wist ze zeker dat ze door wilde met de sport waar ze sinds haar zesde aan verslingerd is en waar ze ook na het olympisch hoogtepunt niet zonder kan. ‘Dit gevoel wil ik niet missen.’