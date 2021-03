Kunstrijdster Van Zundert bij WK-debuut naar vrije kür

Lindsay Van Zundert tijdens de ISU Wereldkampioenschappen kunstschaatsen in Stockholm. Beeld AFP

Urenlang moet Lindsay van Zundert wachten na haar debuut op het WK kunstrijden. De 16-jarige is de eerste rijdster van het veld en heeft een foutloze kür gereden. Ze scoort 57.72, maar is dat genoeg voor het zo gewenste plekje in de vrije kür van vrijdag?

Van de 39 deelnemers mogen er 24 door naar het slotonderdeel voor vrouwen dat vrijdag op het programma staat. Met haar score lijkt de Brabantse bijna zeker. Twee jaar geleden, bij de voorgaande editie van het WK, zou ze er eenvoudig in de top twintig mee zijn beland. Maar ditmaal is het nagelbijten.

Deze editie, om corona werd het WK vorig jaar afgelast, blijkt het niveau heel hoog. Pas vierenhalf uur na Van Zunderts optreden komt de verlossing als de Zwitserse Alexia Paganini een tegenvallende oefening rijdt. Zij blijft steken op 57.23 en dan weet Van Zundert, die als zesjarige haar eerste slagen maakte in de Efteling, zeker dat ze door is. Nipt, als 24ste.

Weer een dik uur later is duidelijk wie de winnares is van de korte kür: drievoudig Russisch kampioene Anna Sjtsjerbakova (81.00). Tweede wordt de Japanse Rika Kihira (79.08) en derde Jelizaveta Toektamysjeva (78.86) uit Rusland.

Veiligheid

Van Zundert heeft in haar eerste WK-kür gekozen voor veiligheid. Ze waagt zich wel aan een drievoudige lutz, maar in de combinatie draait ze na een drievoudige rittberger bij de toeloop slechts tweemaal. Dat geldt ook voor haar axel, een sprong die alleen Toektamysjeva met succes drievoudig uitvoert.

De uitgangswaarde van Van Zunderts kür ligt lager dan bij de toprijdsters die later in actie komen en die veel vaker om hun as wentelen. Daar draait het toch vooral om op het WK, zo lijkt het: wie kan in de sprongen de meeste rotaties laten zien? Was in het verleden een drievoudige sprong al heel indrukwekkend, inmiddels laten de besten soms viervoudige sprongen zien. In de korte kür voor vrouwen zijn die quads niet toegestaan, in de vrije kür van vrijdag wel.

Ook Van Zundert streeft naar meer rotaties, al lijken viervoudige sprongen voorlopig nog ver weg. Ze kijkt met bewondering naar vooral de Russische rijdsters, vertelde ze een paar dagen voor het WK. ‘Dan denk ik: dat wil ik ook kunnen en dan ga ik op de training dat soort dingen ook proberen.’

De laatste keer dat een Nederlandse tot de vrije kür wist door te dringen was in 2016. Toen was het Niki Wories die met 49.86 ook nipt 24ste werd in de korte kür. Uiteindelijk wist zij toen nog twee plekjes op te schuiven en besloot het WK als 22ste.

Paarrijden

Michel Tsiba en zijn Russische partner Daria Danilova komen woensdagavond als eersten ooit voor Nederland uit in het paarrijden. Anders dan Van Zundert komen ze met een score van 43.12 tekort voor een startplek voor de vrije kür.