Kunstrijdster Valjeva (15) mag proberen kampioen te worden, maar is nog niet van dopingzaak af

Kamila Valjeva in actie. Beeld REUTERS

De Russische tiener was snel na de uitspraak op het ijs van het Capital Indoor Stadium in Beijing te zien om te trainen voor de vrije kür van dinsdag. Ze mag daaraan deelnemen, maar haar dopingzaak loopt nog wel door. Het IOC heeft daarom besloten een eventuele medaille niet uit te reiken.

Ook de ceremonie voor het goud dat ze vorige week won met de Russische ploeg, gaat niet door. Een dag na die winst bleek dat Valjeva eind december bij de Russische kampioenschappen positief was bevonden op het verboden middel trimetazidine. De uitslag van die test werd pas zes weken later, tijdens de Spelen, bekend. De Russische dopingautoriteit Rusada schorste Valjeva daarop, maar zij ging succesvol in beroep. Het IOC, de internationale schaatsunie en het mondiale antidopingbureau Wada vochten die uitspraak aan.

Het CAS zegt nu dat de schorsing terecht is opgeheven. Daarbij wijst het tribunaal op de status van ‘beschermd persoon’ die sporters onder de 16 jaar hebben. Voor die dopingzaken gelden andere regels voor bewijsvoering, sancties zijn bovendien vaak lager dan bij volwassen. Ook speelt mee dat Valjeva niet positief is getest tijdens de Spelen en de uitslag van de dopingtest erg laat bekend werd.

Sprongen

Valjeva mag nu wel meedoen aan de individuele wedstrijd. Vooraf gold ze als de gedoodverfde winnaar, omdat ze de laatste tijd het ene na het andere puntenrecord breekt. Haar grote kracht zijn haar veelvoudige sprongen, die veel punten opleveren. Bij de ploegenwedstrijd was ze de enige die viervoudige sprongen maakte. Een keer landde ze succesvol, een keer viel ze.

Na alle dopingperikelen zal ook moeten blijken hoe stressbestendig ze is. Dat ze mee mag doen, betekent dat niet dat haar dopingzorgen helemaal zijn verdwenen. Het CAS heeft alleen uitspraak gedaan over de voorlopige schorsing, haar zaak moet nog verder behandeld worden. Dat zou ook nog gevolgen kunnen hebben voor de medailles die ze wint bij de Spelen.

Bij sporters met een beschermde status moet bij dopingzaken ook onderzoek gedaan worden naar de begeleiders. Valjeva traint bij de omstreden coach Eteri Tutberidze, die bekend staat vanwege haar nietsontziende trainingsmethoden. Veel van haar sporters zijn op jonge leeftijd geblesseerd geraakt, maar eerdere dopinggevallen zijn niet bekend.

Laksheid

Wada reageerde teleurgesteld op de uitspraak, volgens de antidopingautoriteit is na een positieve test ook bij beschermde personen een voorlopige schorsing verplicht. Dat de uitslag laat bekend was, kwam volgens Wada bovendien door laksheid van de Russische dopingautoriteit. Die zou niet hebben laten weten dat de test prioriteit had, het Zweedse laboratorium wist daarom niet dat de uitslag voor de Spelen bekend moest zijn.

De Russische sportwereld ligt na een dopingschandaal bij de Winterspelen in Sotjsi in 2014 onder een vergrootglas. Russische atleten mogen vanwege een wereldwijde schorsing niet meedoen onder de vlag van hun land, maar alleen onder die van het Russisch Olympisch Comité.