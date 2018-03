Kuipvrees kost nerveuze talenten van AZ de kop tegen Feyenoord

Opkikker voor Feyenoord

Nicolai Jørgensen viert het scoren van de 2-0 met Kevin Diks en het publiek. © ANP 14 punten bedroeg de achterstand van Feyenoord (5de) voorafgaand aan de wedstrijd op AZ (3de).

Feyenoord, dat voor de aftrap nog 14 punten minder had dan de veelvuldig gefêteerde nummer 3 AZ, won zo redelijk overtuigend met 2-1, al mazzelde het met de arbitrage. Het doelpunt van AZ, een fraaie volley van Wout Weghorst, viel al in blessuretijd en had daardoor amper meer waarde, behalve dan voor de vraatlustige spits.



Het was een enorme mentale opkikker voor Feyenoord, dat AZ op 22 april nogmaals ontvangt in het kader van de bekerfinale, in een alles-of-nietspoging nog iets van het beroerde seizoen te redden. Al bleef Feyenoord-coach Van Bronckhorst nuchter: 'Dit zegt helemaal niets. De druk zal dan anders zijn. Het gaat erom wie er dan in vorm is en geluk heeft.'



Feyenoord scoorde eerst na balverlies van Hatzidiakos en daarna van de 20-jarige Guus Til. Ze werden niet veel later allebei vervangen. Hatzidiakos gaf in de rust aan 'helemaal leeg' te zijn. Til, verondersteld loopwonder nota bene, kampte met kramp.