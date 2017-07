Kuipvrees: het kan elke nieuweling overkomen

Les 1 over Kuipvrees: √°ltijd ontkennen. Draai er desnoods omheen en geef het, bij ernstige gewetensnood, pas toe als je niet meer voor Feyenoord speelt.



Ervoor uitkomen dat het in je benen slaat, dat je zelfs een beetje angstig wordt van die vele verwachtingsvolle ogen, die snel op hol slaande kelen, die makkelijk wapperende armen in het meest vibrerende stadion van Nederland, is dodelijk.



Feyenoord-coach Van Bronckhorst komt al vanaf zijn 7de in De Kuip en weet: 'Het is toch wat anders om hier te voetballen in een Feyenoordshirt.