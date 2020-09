Kudos voor Kudus bij Ajax

Spelers van Ajax vieren een doelpunt tegen RKC Waalwijk. Beeld ANP

Daley Blind was snel bij man van de wedstrijd Mohammed Kudus, om hem te feliciteren met zijn pass voor de 2-0, al gaf hij die voor de verandering met rechts. Het was de middag met kudos voor Kudus. Zo’n zalig draaiende pass, van links naar rechts, waarna rechtsachter Noussair Mazraoui voorzette en gelegenheidsspits Zakaria Labyad met een gelukje scoorde.

De Ghanees Kudus meldde zich na afloop in de perskamer, als man van de wedstrijd, en vertelde met een glimlach zijn verhaal. Dat hij voetbalde bij de voetbalschool Right to Dream in Accra, op zijn achttiende vertrok naar Nordsjaelland in Denemarken en deze zomer ‘instinctief’ koos voor Ajax.

Hoe het ook zal gaan met Ajax, nu weer een regiment topspelers is vertrokken en ook Sergino Dest nog miljoenen zal opleveren van Bayern (of Barcelona), is pas te zeggen als de betere tegenstanders zich aandienen; zeker is dat met vooral Antony en Kudus publieksspelers pur sang zijn aangetrokken. Kudus spelevaarde op het middenveld, controlerend, als vervanger van de ontbrekende Ryan Gravenberch. Hij is pas 20 jaar. Aparte loopstijl, een beetje spelmaker oude stijl. Creatieve passes, kort draaien, kunstjes en schijnbewegingen.

Noussair Mazraoui van Ajax passeert Thierry Lutonda van RKC Waalwijk. Beeld BSR Agency

Hij presenteerde zich met een lach: ‘Mijn favoriete positie is op 10, als aanvallende middenvelder. Vandaag speelde ik ongeveer voor het eerst in een wat controlerende rol. Maar ik houd van nieuwe uitdagingen. Mijn specialiteiten zijn mijn kracht, dribbels en techniek. Koppen, mijn defensieve werk en mijn rechterbeen kunnen nog beter. Nerveus was ik niet. Ik geloof in mezelf als de kans zich aandient.’

Hij, plus de slimme Antony, Tadic, Blind, Martinez, allemaal op hun eigen manier, demonstreerden het aparte type dat de linksbenige voetballer is. Tadic bijvoorbeeld met de 1-0, een handig omhaaltje, na onder meer een geweldige kapbeweging van Antony, die op de rand van buitenspel zijn fijnste momenten beleeft. Spannend was het totaal niet, zondag, amusant soms wel. En irritant ook, om het oneindige oponthoud door de VAR. Twee goals afgekeurd, een gele kaart omgezet in rood. Gelukkig vergoedde de prachtige 3-0 een en ander, na een geweldige aanval met hoofdrollen voor Promes, Tadic en Martinez, die afrondde met het hoofd.

Trainer Erik ten Hag besloot met: ‘Kudus heeft het uitstekend gedaan. Hier en daar was het nog zoeken naar zijn positie. Hoe meer vlieguren hij maakt, des te beter.’