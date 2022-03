Krzyzewski coachte liever bij de universiteit van Duke dan in de NBA, en dat was zo gek nog niet

Mike Krzyzewski wees vijfmaal een baan in de NBA af. Beeld Getty Images

Na liefst 42 seizoenen coachte basketbalicoon Mike Krzyzewski (75) zaterdag zijn laatste thuiswedstrijd voor de universiteit van Duke. Kaartjes voor het duel met aartsrivaal North Carolina gingen voor duizenden dollars over de toonbank. Het grootse afscheid van Krzyzewski onderstreepte dat op menig campus niet de sporter, maar de coach het bekendste gezicht is.

Voor de poorten van het Cameron Indoor Stadium in de plaats Durham, North Carolina, kampeerden studenten 32 dagen lang in tentjes in Krzyzewskiville, een stuk campus, vernoemd naar de coach, waar tickets kunnen worden bemachtigd. Alles voor een laatste glimp van ‘Coach K’, zoals Krzyzewski, een Amerikaan uit Chicago met Poolse voorouders, voor het gemak wordt genoemd.

Binnen, op de parketvloer die zijn naam draagt, werd Krzyzewski zaterdag gehuldigd door 96 van de in totaal 208 spelers die hij in Durham onder zijn hoede had. 62 schopten het tot profcompetitie NBA.

Krzyzewski, vijfvoudig landskampioen en de succesvolste coach uit de geschiedenis van het Amerikaanse universiteitsbasketbal, vergroeide sinds zijn debuutjaar 1980 met Duke, zoals zijn collega’s in de loop der jaren het uithangbord van hun universiteit werden. In sommige gevallen zijn de coaches nationale bekendheden.

Riant loon

Tekenend voor hun statuur zijn de salarissen die ze ontvangen. Vooral in het basketbal en American football zijn de lonen riant. Buitensporig, vinden critici.

Krzyzewski verdient ruim 7 miljoen dollar per jaar, maar vooral in het American football zijn de inkomsten exorbitant. Nick Saban, succescoach van de universiteit van Alabama, is grootverdiener met 10,5 miljoen dollar per jaar, meer dan pakweg de coaches van Arsenal en Manchester United opstrijken.

In de afgelopen jaren stegen de salarissen naar recordhoogten, mede door de toename van televisiegelden. In veertig van de vijftig Amerikaanse staten is een sportcoach grootverdiener in de publieke sector, met enige voorsprong op professoren, politici of chirurgen.

Meestal zijn het American footballcoaches die de lijst aanvoeren. Ze verdienen vele malen meer dan de presidenten van de universiteiten die ze vertegenwoordigen.

Melkkoe

Voor veel universiteiten is de sporttak een belangrijke melkkoe, al worden de inkomsten uit tv-contracten en kaartverkoop voornamelijk teruggepompt in trainingsfaciliteiten, en dus de portemonnees van coaches.

Winnen genereert inkomsten, dus zijn goede coaches gewild. Een salarisplafond bestaat niet, al werden er in het recente verleden in de Amerikaanse politiek plannen gemaakt voor het inperken van de inkomsten. Het contrast met de studerende sporters, die nog altijd niet mogen worden betaald (maar inmiddels wel kunnen verdienen aan hun naamsbekendheid en beeltenis), schuurt daarbij steeds meer.

Groot is de macht van de coaches, die veel voor het zeggen hebben. Uit een rondvraag van een nationale vereniging voor sportverzorgers bleek enkele jaren geleden dat niet de medische specialisten maar de coaches het laatste woord hebben over de inzetbaarheid van mogelijk geblesseerde sporters.

Vloekend en tierend

In de afgelopen jaren kwam ook het gedrag van de coaches meer onder de loep te liggen. De grootste karikaturen uit het trainersgilde staan stampvoetend, vloekend en tierend, met rood aangelopen gezichten aan de zijlijn. Meestal zijn de woedende uitbarstingen gericht op scheidsrechters, maar soms op de eigen spelers.

Sommige ouderwetse methoden van weleer worden tegenwoordig niet meer getolereerd. Het bijbrengen van discipline wordt gezien als een belangrijke taak van de universiteitscoach, maar in het (recente) verleden gingen enkelen daarbij over de grens.

In 2000 werd de legendarische basketbalcoach Bobby Knight, een notoir heethoofd die eens een stoel over het veld slingerde, ontslagen door de Indiana University nadat hij een speler bij de keel had gegrepen.

Mike Rice werd in 2013 weggestuurd door de universiteit van Rutgers toen een video opdook waarin hij spelers schopte, sloeg en hen met ballen bekogelde.

Bewaker identiteit

Elk seizoen draait de trainerscarrousel volop, de banen zijn gewild, maar de lang dienende coaches, zoals Krzyzewski, bewaken de identiteit van een ‘programma’, zoals de speelwijze, normen en waarden worden samengevat. Sporters, de passanten, dienen zich aan te passen aan de coach, en nimmer andersom. Ook Krzyzewski selecteerde nieuwkomers op bepaalde kwaliteiten. Typische Duke-spelers, klonk het vaak.

De Amerikaan toonde zich een meester in het rekruteren van talenten, een belangrijke taak voor een coach aan een universiteit. De roergangers wringen zich in bochten om de grootste beloften te imponeren.

Zo maakte Brian Kelly, een 60-jarige footballcoach van LSU, onlangs een video waarin hij samen met een potentiële nieuwkomer onhandig danste op moderne hiphopmuziek. Groot was het leedvermaak toen de rekruut voor de universiteit van Alabama koos.

Krzyzewski heette een streepje voor te hebben, omdat hij jarenlang coach was van het Amerikaanse nationale basketbalteam, en daar het respect genoot van de grootste sterren uit de NBA. Zijn aanzien groeide erdoor.

Vijfmaal wees Krzyzewski een baan in de profcompetitie af. In Durham zat hij goed. Voor het geld, of het aanzien, hoefde hij het niet te doen.