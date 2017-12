Kruijswijk verruilt geliefde Giro voor Tour: 'Zonde om het niet te proberen'

Loodzware derde week

Het wordt de vierde deelname van Kruijswijk aan de Tour, maar niet eerder lag voor hem het zwaartepunt alleen in Frankrijk. Bij de keuze speelde mee dat de derde week loodzwaar is. Het is doorgaans de periode waarin hij goed rijdt. Hij bekent dat het wat vreemd zal zijn om als toeschouwer naar de Giro te kijken, de ronde waarin hij in 2016 zo dicht bij de eindzege was. 'Maar de Tour is in alles groter. Het niveau ligt net wat hoger. Het zou zonde zijn het niet een keer te proberen.'



Robert Gesink (31), in 2016 ritwinnaar in de Vuelta, rijdt vooral voor zijn mogelijk eerste etappewinsten in de Giro en de Tour. Enkele voorjaarklassiekers maken deel uit van de voorbereiding. 'Die tweede plek in de Tour gaf me veel vertrouwen. Het was het bewijs dat het er nog gewoon in zit.' Hij werkte de afgelopen maanden aan zijn herstel in de omgeving van Girona in Spanje. De vermogensmeters geven aan dat hij beter in vorm is dan ooit in december.