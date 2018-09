Kruijswijk valt net buiten podium na zware etappe in Andorra

In de beschutting van een ambulance boog Steven Kruijswijk na de negentiende etappe over zijn stuur. Hij schudde zijn hoofd. Voor het eerst deze Vuelta was er emotie af te lezen aan gezicht van de kopman van Lotto-Jumbo. Het besef van de vierde plek, na een vijfde plek in de Tour. ‘Daar had ik misschien aan het begin van dit seizoen voor getekend. Nu nog even niet.'

Steven Kruijswijk tijdens de zware etappe vandaag. Foto EPA

Met nog één zware bergetappe, bijna 3500 hoogtemeters in minder dan 100 kilometer door Andorra, stond Kruijswijk derde. Maar op de laatste klim namen de Colombiaan Miguel Ángel López (Astana) en de Spanjaard Enric Mas (Quick Step) een voorsprong van ruim een minuut. 'Drie man zijn sterker, er zat niet meer in. Ik heb gedaan wat ik kon', zei Kruijswijk direct na de finish bovenop de Coll de la Gallina. De Brit Simon Yates won de Ronde van Spanje.

Teleurstelling

Ploegleider Grischa Niermann stond halverwege de klim bij de ploegwagen. Ook hij was zichtbaar teleurgesteld. 'Het is gewoon zwaar klote als je op de laatste dag naast het podium valt', zei Niermann.

Hij vervolgde: 'Steven heeft natuurlijk een geweldig seizoen gereden. Hij werd niet alleen vijfde in de Tour en hier vierde, ook in de kleinere wedstrijden reed hij constant in de top-10. Dat is echt knap.'

Kruijswijk denkt dat een podiumplek in een grote ronde de komende jaren nog een keer moet lukken. 'Deze Vuelta heeft me gesterkt in de gedachte dat het kan. Volgend jaar gaan we het gewoon weer proberen.'

Kelderman

Het klassement, met Wilco Kelderman nog in de top-10, zal na etappe zondag in Madrid waarschijnlijk hetzelfde blijven. Kelderman herstelde zich van een tegenvallende tweede week in de Vuelta met knappe klasseringen in de laatste twee bergritten: zevende in negentiende en zesde in twintigste rit.

'Tiende worden in het algemeen klassement was het doel van deze etappe. Mooi dat het is gelukt, want het was een lastige etappe. Ik heb alles gegeven en ben blij met de top tien', zei hij aan de finish.

Kelderman merkte in de tweede week dat zijn voorbereiding toch te gebrekkig was geweest, het gevolg van blessures. 'Toch heb ik deze ronde alles goed gedaan. Ik heb geen pech gehad en ben niet gevallen. Ik was in de tweede week gewoon niet goed genoeg. Dit was het hoogst haalbare. Ik ben vooral blij dat ik weer lekker kan koersen. De WK wielrennen komen er aan en daar kijk ik echt naar uit.'