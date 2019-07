Kruijswijk: ‘Nou goed, ik denk dat ik de Tour kan winnen’

Dromen van de winst? Dat doet Steven Kruijswijk nog niet. Maar ja, hij zou de Tour de France dit jaar wel kúnnen winnen.

Staat Steven Kruijswijk zichzelf toe al van het geel in Parijs te dromen? Nee, dat zou niet verstandig zijn, bezweert de kopman van Jumbo-Visma, derde op 1.47 minuut van de leiderstrui in de Tour de France. Want de realiteit van het afgelopen weekeinde was een ‘superdag’ op de Tourmalet, waarin hij derde werd, gevolgd door de zondag, waarin op de Prat d’Albis ‘weer jongens beter waren dan ik’. ‘Ik ga pas in Parijs de balans opmaken. Met nog een week te gaan moet je niet gaan dromen.’

Dan is er die vervolgvraag: niet dromen, maar kunnen: kan hij de Tour winnen? Hij zoekt even naar een formulering, maar dan komt het kennelijk onvermijdelijke woord eruit: ‘Hm. Nou goed, ik denk dat ik het wel kan. Ik voel me goed en fit. Wat er nog gaat komen, ligt me wel. Ik heb de meeste jongens die in de buurt staan weleens in een duel geklopt. Dat zal nu wel drie dagen achtereen moeten gebeuren.’

Het is niet dringen voor belangstellenden in het hotel van Jumbo-Visma aan de rand van het middeleeuwse stadje Sommières aan de Vidourle. Kruijswijk heeft wat uitgeslapen en na het ontbijt nog een rondje gefietst met teamgenoten. ‘Voor de rest niet zoveel gedaan. Wat rust pakken.’

Thibaut Pinot

De aandacht van de Tourvolgers gaat deze rustdag vooral uit naar de nummer vier in het algemeen klassement, die zich in de twee etappes in de Pyreneeën terug fietste van een achterstand van minuten naar een luttele drie seconden op Kruijswijk. Bij het zwembad van het hotel in Nîmes waarin Groupama FDJ zijn intrek heeft genomen, wordt Thibaut Pinot omgeven door een halve cirkel van op het kunstgras zittende verslaggevers, afgezoomd met rijen cameraploegen. Een ventilatortje blaast hem koelte toe. ‘Kruijswijk is erg sterk’, zegt hij desgevraagd. Maar de anderen moet hij ook in de gaten houden.

De Brabander snapt de interesse voor Pinot wel. ‘Hij heeft zichzelf de laatste twee dagen in een favorietenrol geplaatst. Maar de Alpen komen eraan en er zijn wel zes of zeven renners die mee kunnen doen voor de overwinning.’

De komende dagen moeten zijn beste periode worden. De ervaring leert dat Kruijswijk in de derde week nauwelijks aan vorm inboet, terwijl tegenstanders wel eens een opdoffer oplopen. In de Giro van 2018 moest Pinot op de laatste dag zelfs volledig uitgeput opgeven.

Weinig slechte dagen

Kruijswijk: ‘Het is niet zozeer dat ik verbeter, maar ik blijf op mijn niveau. Ik heb weinig slechte dagen. Dat is nodig om in een ronde mee te kunnen blijven doen.’ Op La Planche des Belles Filles in de Vogezen moest hij wat terrein prijsgeven, maar dat verontrust hem niet. ‘Ik denk dat ik hier vanaf het begin goed ben. Ik ben de top 10 niet uit geweest.’

Volgens sportief directeur Merijn Zeeman is het een combinatie van keuzes in de voorbereiding en natuurlijke aanleg. Het accent ligt vooral op duurtraining, hoewel de aandacht voor korte en steile aankomsten niet wordt veronachtzaamd. ‘Het is een complexe puzzel. In het begin van de Tour zie je dat hij wat tekortkomt in explosiviteit en aan het eind is dat een voordeel. Dan zie je anderen op dat terrein juist inboeten. Zijn zwakte wordt dan zijn sterkte.’ Maar zijn gestel is net zo goed een factor. ‘Steven is een taaie en in staat om extreem goed te herstellen.’

De passages over de Alpen zijn in zijn voordeel, denkt Kruijswijk. De klimmen zijn er langer en regelmatiger dan in de Pyreneeën. ‘Lang een hoog tempo aanhouden, dat past bij me.’ Dat er zes toppen boven de 2.000 meter bij zitten, boezemt hem geen ontzag in. ‘Zondag kwamen we niet boven de 1.500 meter en dat deed ook zeer. Op grotere hoogte moet je oppassen dat je niet tegen een muur aanloopt, je moet je inspanning doseren.’

Hij was er afgelopen juni tien dagen op verkenning geweest. De laatste klim op zaterdag, ruim 30 kilometer naar Val Thorens, is ‘vreselijk’. Wat hij dan zegt, klinkt als het spannendst denkbare scenario: ‘De Tour zou daar wel eens beslist kunnen worden.’